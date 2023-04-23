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Сдавшийся в Сталинграде в плен фельдмаршал Паулюс: Не имею ни малейшего желания стреляться ради богемного ефрейтора

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Сдавшийся в Сталинграде в плен фельдмаршал Паулюс: Не имею ни малейшего желания стреляться ради богемного ефрейтора

В конце декабря 1942 года, после провала операции фельдмаршала Манштейна по деблокированию 6-й армии вермахта, войска, некогда бравшие Париж и победно входившие в Киев, по сути, были обречены.


Снабжение окруженной под Сталинградом армии Паулюса хоть еще и велось посредством так называемого «Воздушного моста», но не покрывало даже половины потребностей. Кроме того, у многих солдат вермахта не было зимней формы. Между тем гитлеровцы не собирались сдаваться.

В свою очередь, командование РККА в конце декабря 1942 года завершило разработку операции «Кольцо», подразумевавшей рассечение на две части ударами с запада, а затем с юга, и полное уничтожение 6-й армии вермахта.

Стоит отметить, что к моменту начала вышеупомянутой операции 10 января 1943 года, советская армия превосходила войска генерала Паулюса в плане вооружения: 6860 орудий, 257 танков и 300 самолетов против 4130 орудий, 300 танков и 100 самолетов. В то же время, гитлеровцы «выигрывали» в живой силе – 250 тыс. человек против 212 у РККА.

Впрочем, несмотря на грозные в плане цифр силы, 6-я армия вермахта была практически истощена. Голод и холод делали свое дело, в связи с чем резко выросли небоевые потери. Так, согласно сведениям из открытых источников, в период Сталинградского котла дневная норма выдачи хлеба в окруженной германской армии составляли от 25 до 100 граммов.

При этом генерал Паулюс отказался капитулировать 8 января, несмотря на весьма щедрое предложение со стороны советского командования. Более того, в первые дни операции «Кольцо» немцы все еще оказывали ожесточенное сопротивление.

Перелом состоялся 14 января, когда части РККА взяли аэродром Питомник, являющийся на тот момент для окруженной группировки основной посадочной площадкой, принимавшей грузы. Еще через 7 дней был взят аэродром Гурмак.

С того момента, самолеты вермахта пытались сбрасывать грузы на парашютах. Однако большая часть из них приземлялась на советские позиции. Дисциплина в частях вермахта полностью деградировала, что отражалось в участившихся эпизодах массовой сдачи в плен.

26 января 1943 года 6-я армия вермахта была рассечена надвое: северную и южную группировки.

Сам Паулюс оказался в южной. Штаб 6-й армии перебазировался в подвальное здание сталинградского универмага.

Что характерно, верхушка Третьего рейха настаивала на том, чтобы 6-я армия стояла на смерть, сковывая силы РККА. Видимо, с целью поднятия мотивации, 29 января генерала Паулюса удостоили звания фельдмаршала.

Между тем особой роли это не сыграло. Осознающий безысходность ситуации и измученный дизентерией, командующий 6-й армией 31 января принял решение о капитуляции южной группировки.

Не имею ни малейшего желания стреляться ради этого богемного ефрейтора

- заявил тогда Паулюс.

Северная группировка 6-й армии продолжала сопротивление до 2 февраля. В целом, зачистка Сталинграда и пленение разрозненных групп гитлеровцев продолжались до 22 февраля.

По уточнённым данным, только в городской черте Сталинграда были взяты в плен 91 545 солдат и офицеров вермахта.

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Использованы фотографии:
архивное фото
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5 комментариев
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  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 07:48
    +1
    Ради"богемного ефрейтора" Паулюс разработал план "Барбаросса" по организации величайшей войны в истории, а вот стреляться из за проигрыша - увольте. Офицер...
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:20
      +1
      Тут можно подойти с точки зрения философии:

      План наступления - это его работа. Любой Генеральный штаб разрабатывает планы войны.

      А самоубийство - грех!

      Меня впечатлило другое: оказывается, наши войска, окружив фашистскую группировку в Сталинграде, были в меньшинстве. Честь и слава нашим солдатам!
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:50
    +1
    Спасибо автору! Хорошая статья получилась. Четко и все по делу.
    Пы.Сы. Мой преподаватель был переводчиком в группе, которая принимала капитуляцию Паулюса на фронте.
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 08:19
      +3
      Цитата: Егоза
      Спасибо автору! Хорошая статья получилась. Четко и все по делу.
      Пы.Сы. Мой преподаватель был переводчиком в группе, которая принимала капитуляцию Паулюса на фронте.

      what На ТГ-канале "Военное обозрение" публикации по тексту и смыслу больше. Все-таки в данном формате ВО хотелось бы более развернутого повествования.
      Не имею ни малейшего желания стреляться ради этого богемного ефрейтора

      Почему Гитлер - "богемный ефрейтор", если его кадровые немецкие военные считали выскочкой? До прихода к власти национал-социалистов, служба в рейхсвере и карьерный рост офицеров - был уделом аристократов. Паулюс сам был не "голубых кровей", карьерный рост в армии получил благодаря супруге. Кроме того, он хороший штабист, а не командир, не особо был готов "терпеть тяготы и лишения военной службы". В романе В.Пикуля "Площадь павших борцов", автор хорошо раскрыл характер Паулюса.

      Пы.Сы. Мой дед по-отцу, 19-ти летним попал в августе 1942 года в Сталинград, в 62 Армию в составе 35 гвардейской стрелковой дивизии, преобразованной из 8 Воздушно-десантного корпуса. Оборона элеватора была их первой боевой задачей в Сталинграде...
  3. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 08:32
    0
    Стреляются не за богемных капралов. Это как если бы генерал ВСУ или ВС РФ сказали при сдаче: стреляться ради карлика/наркомана не хочу.

    Стреляются чтобы сохранить честь, либо чтобы избежать ответственности.