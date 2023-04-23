Сдавшийся в Сталинграде в плен фельдмаршал Паулюс: Не имею ни малейшего желания стреляться ради богемного ефрейтора

В конце декабря 1942 года, после провала операции фельдмаршала Манштейна по деблокированию 6-й армии вермахта, войска, некогда бравшие Париж и победно входившие в Киев, по сути, были обречены.
Снабжение окруженной под Сталинградом армии Паулюса хоть еще и велось посредством так называемого «Воздушного моста», но не покрывало даже половины потребностей. Кроме того, у многих солдат вермахта не было зимней формы. Между тем гитлеровцы не собирались сдаваться.
В свою очередь, командование РККА в конце декабря 1942 года завершило разработку операции «Кольцо», подразумевавшей рассечение на две части ударами с запада, а затем с юга, и полное уничтожение 6-й армии вермахта.
Стоит отметить, что к моменту начала вышеупомянутой операции 10 января 1943 года, советская армия превосходила войска генерала Паулюса в плане вооружения: 6860 орудий, 257 танков и 300 самолетов против 4130 орудий, 300 танков и 100 самолетов. В то же время, гитлеровцы «выигрывали» в живой силе – 250 тыс. человек против 212 у РККА.
Впрочем, несмотря на грозные в плане цифр силы, 6-я армия вермахта была практически истощена. Голод и холод делали свое дело, в связи с чем резко выросли небоевые потери. Так, согласно сведениям из открытых источников, в период Сталинградского котла дневная норма выдачи хлеба в окруженной германской армии составляли от 25 до 100 граммов.
При этом генерал Паулюс отказался капитулировать 8 января, несмотря на весьма щедрое предложение со стороны советского командования. Более того, в первые дни операции «Кольцо» немцы все еще оказывали ожесточенное сопротивление.
Перелом состоялся 14 января, когда части РККА взяли аэродром Питомник, являющийся на тот момент для окруженной группировки основной посадочной площадкой, принимавшей грузы. Еще через 7 дней был взят аэродром Гурмак.
С того момента, самолеты вермахта пытались сбрасывать грузы на парашютах. Однако большая часть из них приземлялась на советские позиции. Дисциплина в частях вермахта полностью деградировала, что отражалось в участившихся эпизодах массовой сдачи в плен.
26 января 1943 года 6-я армия вермахта была рассечена надвое: северную и южную группировки.
Сам Паулюс оказался в южной. Штаб 6-й армии перебазировался в подвальное здание сталинградского универмага.
Что характерно, верхушка Третьего рейха настаивала на том, чтобы 6-я армия стояла на смерть, сковывая силы РККА. Видимо, с целью поднятия мотивации, 29 января генерала Паулюса удостоили звания фельдмаршала.
Между тем особой роли это не сыграло. Осознающий безысходность ситуации и измученный дизентерией, командующий 6-й армией 31 января принял решение о капитуляции южной группировки.
Не имею ни малейшего желания стреляться ради этого богемного ефрейтора
- заявил тогда Паулюс.
Северная группировка 6-й армии продолжала сопротивление до 2 февраля. В целом, зачистка Сталинграда и пленение разрозненных групп гитлеровцев продолжались до 22 февраля.
По уточнённым данным, только в городской черте Сталинграда были взяты в плен 91 545 солдат и офицеров вермахта.