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«Положили в гроб и вывезли из страны»: турецкий политэмигрант обвинил украинские спецслужбы в содействии его передаче спецслужбам Турции

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«Положили в гроб и вывезли из страны»: турецкий политэмигрант обвинил украинские спецслужбы в содействии его передаче спецслужбам Турции

События, о которых пойдет речь ниже, развернулись 26 января 2023 года. В этот день турецкие спецслужбы похитили с территории Украины бывшего военнослужащего турецкой армии Нури Гохана Бозкира. Об этом написали несколько турецких средств массовой информации.


Оппозиционно настроенный активист, Бозкир ранее обратился к властям Украины с просьбой предоставить ему политическое убежище в стране. Однако, несмотря на то, что вопрос об экстрадиции политэмигранта еще решался в украинских судах, он был вывезен в Турцию. Бозкира обвиняют в причастности к убийству турецкого ученого.

Что интересно, сам Бозкир утверждает, что его фактически похитили украинские спецслужбы. Затем он был передан турецкой разведке, а после прибытия на родину его бросили в тюрьму.

Положили в гроб и вывезли из страны

- рассказывает Бозкир о действиях украинских и турецких спецслужб по его похищению.

Как видим, несмотря на разглагольствования о «приверженности демократическим ценностям», украинские власти в действительности готовы на любые нарушения и прав человека, и законов, чтобы достичь поставленных целей. Поскольку с Анкарой у Киева сложились вполне деловые отношения, запрос турецкой разведки по Бозкиру украинская сторона не могла не удовлетворить, а для его успешного решения были подключены украинские спецслужбы, прославившиеся своими жестокими методами работы в отношении украинской оппозиции.

Если такие методы применяются к гражданам Украины, то применить их к иностранцу, находящемуся в розыске в Турции, ничего не стоило. Интересно, что Запад никак не реагирует на подобные инциденты.

Напомним, что Бозкир ранее служил в одном из турецких спецподразделений. Он с 2014 года занимался вопросами поставки оружия на Украину. Параллельно он участвовал и в организации поставок оружия сирийским боевикам. Но затем его пути с турецкими властями разошлись, после чего они и решили арестовать Бозкира.
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4 комментария
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:01
    +3
    Не с теми связался Нури Гохана Бозкир.
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:06
    +3
    Когда уже мы начнём работать также как турки или израилитяне, и будем ввозить всяких предателей и прочих скрипалей на суд хоть в гробах, хоть тушкой, хоть чучелом?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:18
      0
      Бозкир ранее обратился к властям Украины с просьбой предоставить ему политическое убежище в стране.

      Нашел к кому обращаться ! В таком случае надо было подумать о стране пребывания с самостоятельными властями.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:06
    0
    Сбежал бы он в Китай , в Россию как вариант ,а он двинул на Украину. Смешно читать про какие то права , договора с украинской властью