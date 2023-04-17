Военное обозрение
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Вслед за Россией на Украине также активно заговорили о внедрении электронных повесток

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Вслед за Россией на Украине также активно заговорили о внедрении электронных повесток

Ажиотаж, который поднялся в СМИ и общественности по поводу ввода в России электронных уведомлений из военкоматов теперь, похоже, продолжится на Украине.


Как отмечает ряд отечественных и украинскими СМИ, на Украине все сильнее идет обсуждения необходимости ввода рассылки повесток военкоматов в электронном виде.

По словам члена комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, если такое решение будет принято, то для рассылки повесток на воинскую службу будут использовать электронный сервис «Дия» – аналог российских «Госуслуг».

Вениславский отметил, что в будущем Украине всё же придётся прийти к подобным изменениям в вопросе оповещения украинских призывников и военнообязанных.

Потенциально должны к этому прийти, потому что цифровизация предполагает упрощение. Но это не краткосрочная перспектива

- сказал Вениславский.

Ранее, по словам украинского депутата, в Верховной раде поднимался вопрос о рассмотрении возможности осуществлять рассылку повесток через мессенджеры, чтобы убедиться в том, что адресат точно получил оповещение. Он также добавил, что в стране наблюдаются определенные проблемы с мобилизацией.
Использованы фотографии:
www.ukr.net
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2 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:21
    0
    Я удивлен,все "передовые"идеи по призыву исходили из вна.Но тут мы всех опередили.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:21
    0
    вот до хoхлов мне ну просто нет ни какого дела, пусть хоть голубиной почтой шлют, а у нас куча вопросов к этому безобразию