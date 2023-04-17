Вслед за Россией на Украине также активно заговорили о внедрении электронных повесток

Потенциально должны к этому прийти, потому что цифровизация предполагает упрощение. Но это не краткосрочная перспектива

Ажиотаж, который поднялся в СМИ и общественности по поводу ввода в России электронных уведомлений из военкоматов теперь, похоже, продолжится на Украине.Как отмечает ряд отечественных и украинскими СМИ, на Украине все сильнее идет обсуждения необходимости ввода рассылки повесток военкоматов в электронном виде.По словам члена комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, если такое решение будет принято, то для рассылки повесток на воинскую службу будут использовать электронный сервис «Дия» – аналог российских «Госуслуг».Вениславский отметил, что в будущем Украине всё же придётся прийти к подобным изменениям в вопросе оповещения украинских призывников и военнообязанных.- сказал Вениславский.Ранее, по словам украинского депутата, в Верховной раде поднимался вопрос о рассмотрении возможности осуществлять рассылку повесток через мессенджеры, чтобы убедиться в том, что адресат точно получил оповещение. Он также добавил, что в стране наблюдаются определенные проблемы с мобилизацией.