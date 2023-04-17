Министерство реинтеграции Украины: Приобретено оборудование для хранения ДНК-материалов военнослужащих ВСУ

ДНК человека сначала проходит оцифровку, а затем помещается в личное дело военнослужащего. Для этих целей и было закуплено соответствующее оборудование

Генетический материал всех военных должен храниться в единой базе генетических образцов, ведь данная мера направлена на упрощение процесса идентификации

Украина приобрела оборудование для хранения ДНК-материалов военнослужащих ВСУ. Эту информацию подтвердили в Министерстве реинтеграции страны, что, как уточнили там, позволит ускорить процесс идентификации личности.Вот что следует из сообщения ведомства:Вице-премьер Украины Ирина Верещук надеется на то, что процесс запуска этой процедуры будет облегчен.– приводит её слова Минреинтеграции.Также она напомнила, что процедура по отбору биологического материала у украинских бойцов и членов так называемых добровольческих формирований территориальных громад не противоречит законодательству.В прошлом году Верховная Рада приняла закон «О государственной регистрации геномной информации человека». Как отмечал заместитель главы МВД Украины Игорь Бондаренко в эфире телемарафона, данная мера коснётся не только военных, но и сотрудников правоохранительных органов, поскольку, по его словам, именно среди этих категорий лиц зафиксированы самые огромные потери в живой силе.Кстати говоря, с инициативой о создании в стране единого банка данных ДНК для идентификации лиц пропавших без вести выступил ранее член международной комиссии ООН по расследованию событий на Украине Пабло Де Грайфф.