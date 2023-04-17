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Министерство реинтеграции Украины: Приобретено оборудование для хранения ДНК-материалов военнослужащих ВСУ

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Министерство реинтеграции Украины: Приобретено оборудование для хранения ДНК-материалов военнослужащих ВСУ

Украина приобрела оборудование для хранения ДНК-материалов военнослужащих ВСУ. Эту информацию подтвердили в Министерстве реинтеграции страны, что, как уточнили там, позволит ускорить процесс идентификации личности.


Вот что следует из сообщения ведомства:

ДНК человека сначала проходит оцифровку, а затем помещается в личное дело военнослужащего. Для этих целей и было закуплено соответствующее оборудование

Вице-премьер Украины Ирина Верещук надеется на то, что процесс запуска этой процедуры будет облегчен.

Генетический материал всех военных должен храниться в единой базе генетических образцов, ведь данная мера направлена на упрощение процесса идентификации

– приводит её слова Минреинтеграции.

Также она напомнила, что процедура по отбору биологического материала у украинских бойцов и членов так называемых добровольческих формирований территориальных громад не противоречит законодательству.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон «О государственной регистрации геномной информации человека». Как отмечал заместитель главы МВД Украины Игорь Бондаренко в эфире телемарафона, данная мера коснётся не только военных, но и сотрудников правоохранительных органов, поскольку, по его словам, именно среди этих категорий лиц зафиксированы самые огромные потери в живой силе.

Кстати говоря, с инициативой о создании в стране единого банка данных ДНК для идентификации лиц пропавших без вести выступил ранее член международной комиссии ООН по расследованию событий на Украине Пабло Де Грайфф.
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10 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:23
    +2
    Клонировать хлопцiв что-ли решили? Совсем туго с личным составом? Будут теперь "двое из ларца, одинаковых с лица" (с) ??
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:40
      +1
      Nexcom .....Клонировать хлопцiв что-ли решили?

      Нет, я понял, что это для идентификации останков (биоматериалов ) погибших бойцов. Возможно, позволит производить опознание и через сотни лет.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 13:06
        0
        ....ускорить идентефикацию.....

        Посмертно! Для исключения всяких махинаций, возможно? Или, наоборот, для о лучших махинаций.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:51
      +1
      Цитата: Nexcom
      Клонировать хлопцiв что-ли решили?

      неее
      это типа одна нога здесь, а другая там, что бы ноги не перепутать
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:03
        0
        А меня другое поразило.Они ПРИОБРЕЛИ это оборудование,а не выпросили.Все остальное уже не имеет смысл..
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 13:17
          0
          Цитата: dmi.pris1
          А меня другое поразило.Они ПРИОБРЕЛИ это оборудование,а не выпросили.Все остальное уже не имеет смысл..

          Для современной укропии "приобрести" или "выпросить" большей частью синонимы. lol
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:34
    +3
    Смысл, если своих по полям все равно не собираете...., кто-то "нагрел" на этом девайсе руки....Тем, что закопаны в воронках это уже не поможет, а тем кому это предстоит в перспективе очень настроение поднимет.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:43
    +1
    данная мера направлена на упрощение процесса идентификации
    А пока наши занимаются тем, что проводят захоронение убитых ВСУшников, которые не нужны Украине и берут образец ДНК с трупов для возможной последующей идентификации для их родственников.
  4. zenion
    zenion Сегодня, 13:09
    0
    Вот с таким подходом к делу, ни одна печень, почки и пальцы ног на счету. А ящики с мозгами, хватит на всех и даже на продажу.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:15
    0
    ДНК человека сначала проходит оцифровку, а затем помещается в личное дело военнослужащего. Для этих целей и было закуплено соответствующее оборудование

    Скоро и наши по этому пути пойдут и тут возникнет проблема: где приобрести такое оборудование если мы под санкциями (соответственно будет большая "пилка" выделенных на это не малых денег), кто будет проводить эти исследования и сбор материалов, где хранить оцифрованные данные (таже беда, что и с оборудованием для исследованием), с учётом бардака и безответственности офисного планктона, главное будет не перепутать кому что принадлежит или не потерять базы данных.