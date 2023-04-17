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Министру обороны Украины пришлось извиняться за параллели между числом потерь ВСУ и жертв турецкого землетрясения

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Министру обороны Украины пришлось извиняться за параллели между числом потерь ВСУ и жертв турецкого землетрясения

Министр обороны Украины Алексей Резников был вынужден принести официальные извинения за то, что вчера позволил себе сравнить количество погибших в украинском конфликте военнослужащих ВСУ с количеством жертв землетрясения в Турции. Свои извинения он принес в социальной сети в своем официальном аккаунте.


Ранее Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что за время спецоперации ВС РФ погибло меньше военнослужащих ВСУ, чем жителей Турции во время землетрясения. Турецкая пресса сочла такое сравнение неуместным.

Я искренне приношу извинения всем в Украине или Турции. кто обиделся на мои комментарии в интервью

- написал Резников.

Далее он отметил, что украинцы симпатизируют Турции и очень благодарны ей за поддержку и позицию по Крымскому полуострову. Понятно, что это – специальный ход для того, чтобы снизить градус недовольства в турецком обществе после заявления в интервью.

Однако интересно, почему министр обороны, один из важнейших чиновников государства с многомиллионным населением, вообще позволяет себе столь непродуманные публичные заявления. Получается, что его аналитические способности не позволяют ему даже допустить мысль о том, что такое заявление не всеми людьми, особенно в Турции, может быть воспринято однозначно.

Возникает вопрос относительно компетентности и адекватности Резникова, хотя для современной Украины такое поведение чиновников высшего ранга – в порядке вещей. Достаточно вспомнить высказывания экс-посла в ФРГ Андрея Мельника, после которых его не только не прогнали навсегда с дипломатической службы, но и повысили, назначив заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, и все встанет на свои места.
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11 комментариев
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 12:33
    +8
    Дуболом. Всем уже давно понятно, какие недоумки сегодня во власти на Украине.
    Как говорилось в одной из советских кинокомедий: "А ещё очки надел..."
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:02
      +1
      Возникает вопрос относительно компетентности и адекватности

      Каков поп, таков и приход ! wassat
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:39
    +3
    почему министр обороны, один из важнейших чиновников государства с многомиллионным населением, вообще позволяет себе столь непродуманные публичные заявления
    Как я понимаю вопрос риторический. А он разве один позволяет это? Там все начиная с президента считают себя вправе делать любые заявления даже в адрес тех кто им помогает. Особенно конечно отличаются украинские послы.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:48
      0
      Цитата: rotmistr60
      Особенно конечно отличаются украинские послы.

      И откуда их набирают, неужели из инкубатора.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:39
    +4
    Хотел красиво занизить число потерь, а вышло аля-Кличко.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 12:58
    0
    Не понимаю что он такого сказал? К примеру у нас, естественная убыль населения гораздо выше потерь в сво. Это и инфаркты, и онкология, и ковид, и прочее. Что такого в этом сравнении?
  5. zenion
    zenion Сегодня, 13:05
    0
    Знал одного еврея по фамилии Резник, был умным человеком и так далее. Видать на всех Резников ума не хватило. Что осталось кинули одному.
  6. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 13:24
    +1
    Цитата: Uncle Lee
    Возникает вопрос относительно компетентности и адекватности

    Каков поп, таков и приход ! wassat

    У них приход по несколько раз в день! bully
    Нюхают вместе - бригада...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: RealPilot
      У них приход по несколько раз в день!

      Это и и имел ввиду ! fellow
  7. blackcat
    blackcat Сегодня, 13:32
    0
    Не ну бывает , унюханый был , но ведь извинился же когда отошёл или прокапали am
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:49
    0
    В любом случае, в Турции погибло 43 500 человек, это немалое число. Если, по его собственным данным, Иностранный легион состоит из 1500 человек, а по его собственным данным 190 убитых, то украинская армия в 300 000 человек потеряла бы около 38 000 человек. Теперь, когда мы знаем и знаем, что необходимо добавить войска территориальной обороны и другие корпуса и что войска Иностранного легиона не использовались в качестве пушечного мяса, как это было сделано со многими новобранцами-украинцами, число погибших, по всей вероятности, превышает 50 000 человек. Поэтому, на мой взгляд, возможно, что Резнихов, знающий реальные цифры, дает какую-то правильную цифру и что боевые потери около 50 000 украинских солдат - реальная и достоверная цифра, которую командованию было бы интересно оценить. К которым надо добавить изуродованных солдат, которых из-за тяжести ранений невозможно восстановить. Резников ошибся в своем заявлении, он знает, что в Турции погибло 43 500 человек и примерно столько же украинских солдат, поэтому подсознание его предало.И теперь их цифры намного превзошли фальшивые цифры, которые украинское правительство приводило в конце 2022 года в 13 000 убитых солдат.