Министру обороны Украины пришлось извиняться за параллели между числом потерь ВСУ и жертв турецкого землетрясения

Я искренне приношу извинения всем в Украине или Турции. кто обиделся на мои комментарии в интервью

Министр обороны Украины Алексей Резников был вынужден принести официальные извинения за то, что вчера позволил себе сравнить количество погибших в украинском конфликте военнослужащих ВСУ с количеством жертв землетрясения в Турции. Свои извинения он принес в социальной сети в своем официальном аккаунте.Ранее Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что за время спецоперации ВС РФ погибло меньше военнослужащих ВСУ, чем жителей Турции во время землетрясения. Турецкая пресса сочла такое сравнение неуместным.- написал Резников.Далее он отметил, что украинцы симпатизируют Турции и очень благодарны ей за поддержку и позицию по Крымскому полуострову. Понятно, что это – специальный ход для того, чтобы снизить градус недовольства в турецком обществе после заявления в интервью.Однако интересно, почему министр обороны, один из важнейших чиновников государства с многомиллионным населением, вообще позволяет себе столь непродуманные публичные заявления. Получается, что его аналитические способности не позволяют ему даже допустить мысль о том, что такое заявление не всеми людьми, особенно в Турции, может быть воспринято однозначно.Возникает вопрос относительно компетентности и адекватности Резникова, хотя для современной Украины такое поведение чиновников высшего ранга – в порядке вещей. Достаточно вспомнить высказывания экс-посла в ФРГ Андрея Мельника, после которых его не только не прогнали навсегда с дипломатической службы, но и повысили, назначив заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, и все встанет на свои места.