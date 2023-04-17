Президент Украины не попал в топ узнаваемых мировых лидеров согласно американскому соцопросу, а глава РФ обошел по уровню поддержки британского премьера

В США было проведено очень интересное социологическое исследование о том, кто из мировых лидеров больше всего известен американцам и кому из них они симпатизируют. Результаты соцопроса оказались весьма неутешительными для президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на его колоссальный пиар западной прессой.Как и следовало ожидать, самым узнаваемым мировым лидером для американцев стал «родной» им президент Джо Байден – его узнает 88% опрошенных. На втором месте – президент России Владимир Путин с 75% «узнающих». Далее следует председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Его узнает 55% респондентов.Кроме того, 55% американцев знают премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а 46% - президента Франции Эммануэля Макрона. Президент Украины Владимир Зеленский в топ узнаваемых мировых лидеров не попал. Как видим, продолжающийся более года пиар Зеленского на Западе не повлиял на его узнаваемость. Большинство американцев знать не знают, кто это такой.Не менее интересны и предпочтения мировым лидерам в плане симпатий. Ожидаемо, что лидирует Байден – старик какой-никакой, но «свой». Ему симпатизирует 35% опрошенных.На втором месте – «сосед» Джастин Трюдо – премьер-министр Канады. Ему симпатизирует 20% респондентов. Французский лидер Эммануэль Макрон занимает третье место с 17% симпатизирующих. А вот на четвертом месте – президент России Владимир Путин. Ему симпатизирует 12% респондентов. То есть, Путин импонирует большему количеству американцев, чем британский премьер-министр Риши Сунак с 7% симпатизантов, канцлер Германии Олаф Шольц с 6% и премьер-министр Японии Фумио Кисида с 9%.