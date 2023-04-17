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Президент Украины не попал в топ узнаваемых мировых лидеров согласно американскому соцопросу, а глава РФ обошел по уровню поддержки британского премьера

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Президент Украины не попал в топ узнаваемых мировых лидеров согласно американскому соцопросу, а глава РФ обошел по уровню поддержки британского премьера

В США было проведено очень интересное социологическое исследование о том, кто из мировых лидеров больше всего известен американцам и кому из них они симпатизируют. Результаты соцопроса оказались весьма неутешительными для президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на его колоссальный пиар западной прессой.


Как и следовало ожидать, самым узнаваемым мировым лидером для американцев стал «родной» им президент Джо Байден – его узнает 88% опрошенных. На втором месте – президент России Владимир Путин с 75% «узнающих». Далее следует председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Его узнает 55% респондентов.

Кроме того, 55% американцев знают премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а 46% - президента Франции Эммануэля Макрона. Президент Украины Владимир Зеленский в топ узнаваемых мировых лидеров не попал. Как видим, продолжающийся более года пиар Зеленского на Западе не повлиял на его узнаваемость. Большинство американцев знать не знают, кто это такой.


Не менее интересны и предпочтения мировым лидерам в плане симпатий. Ожидаемо, что лидирует Байден – старик какой-никакой, но «свой». Ему симпатизирует 35% опрошенных.

На втором месте – «сосед» Джастин Трюдо – премьер-министр Канады. Ему симпатизирует 20% респондентов. Французский лидер Эммануэль Макрон занимает третье место с 17% симпатизирующих. А вот на четвертом месте – президент России Владимир Путин. Ему симпатизирует 12% респондентов. То есть, Путин импонирует большему количеству американцев, чем британский премьер-министр Риши Сунак с 7% симпатизантов, канцлер Германии Олаф Шольц с 6% и премьер-министр Японии Фумио Кисида с 9%.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского; Statista Consumer Insights
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:50
    +2
    Надо же, Ливерный то вообще - самый последний. Н-да, наверно худший политик и руководитель ФРГ за все время.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:57
      0
      Результаты соцопроса оказались весьма неутешительными для президента Украины Владимира Зеленского

      "Полковнику никто не пишет
      Полковника никто не любит".... crying
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 13:36
        +1
        Цитата: Uncle Lee

        "Полковнику никто не пишет
        Полковника никто не любит"....

        Из Зели полковник - как из гoвна пуля...
        Одно слово - Верховный ГOвнокомандующий! wink
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: Nexcom
      Надо же, Ливерный то вообще - самый последний. ....

      wassat приравняли к 0!!!
      Зелебоб не указан в таблице! Обидно ему crying crying Думал, его там все знают, любят, узнают.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:59
        +1
        Нее, получается "президенту Кевенски из Ухании" (с) придется обламаться совсем....
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 13:15
          +1
          Цитата: Nexcom
          получается "президенту Кевенски из Ухании" (с) придется обламаться совсем

          Больше скажу: президенту Левински - тоже! Похоже, обламываются, оба...
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:58
      +1
      Не смотря на то, что покойный Задорнов называл американцев тупыми, они всё-таки имеют хорошее представление о том, где заканчивается шоу и начинается политика.
      Поэтому нет ничего удивительного в том, что клоун-наркоман не прошёл по соцопросу - "Мировой политик", потому что он проходит по другой графе - "Высокооплачиваемый шоумен".
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 13:05
        +3
        По той графе он тоже не проходит. Там Такер Карлсон
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:56
    +1
    Американцам глубоко плевать на то,как выглядят "не их"лидеры.А Путина там узнают,только потому,что там его демонизируют из каждого утюга.Да по наклейкам сторонников Байдена на заправках
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 13:20
      +4
      Вы видно статью не до конца прочитали.
      Что Вы скажете по поводу 4-го места по симпатиям к политике Путина у американцев?
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 13:00
    0
    Пигмей он и есть пигмей, к каким ходулям его не привязывай.
    А у нашего всё-таки 23 года правления дают себя знать))
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:08
    0
    ИМХО, Байдена теперь узнают из-за его чудесатостей при выступлениях и падений на трапе самолёта. Роликов то немерянно было выложено в сеть. А вовсе не из-за его "могучести" как политика и руководителя.
  5. solar
    solar Сегодня, 13:17
    -1
    Президент Украины Владимир Зеленский в топ узнаваемых мировых лидеров не попал. Как видим, продолжающийся более года пиар Зеленского на Западе не повлиял на его узнаваемость.

    А он в списке в принципе был?
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:42
    +1
    Даже Олаф Шольц, очень похожий на обычного алкаша, и тот попал в Топ, а Зеля в нестиранной футболке не попал. sad Зрада.
  7. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 13:43
    0
    Столь низкий рейтинг у ВВП в Америке (2 место по узнаваемости и лишь 4-ое по симпатиям) говорит о том, что недостаточно жестко проходит СВО. Американцы говорят нам - Хватит цацкаться с этими недомерками, надоело уже им бабосы отсылать и за бензин переплачивать втридорога своим барыгам, сделайте уже что-нибудь! am
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 14:24
    0
    Ну после всего того, что натворил Джо... не узнать Байдена - это надо быть Байденом. Впрочем, есть 12 % загадочных американских душ.