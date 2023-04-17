Президент Украины не попал в топ узнаваемых мировых лидеров согласно американскому соцопросу, а глава РФ обошел по уровню поддержки британского премьера

В США было проведено очень интересное социологическое исследование о том, кто из мировых лидеров больше всего известен американцам и кому из них они симпатизируют. Результаты соцопроса оказались весьма неутешительными для президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на его колоссальный пиар западной прессой.
Как и следовало ожидать, самым узнаваемым мировым лидером для американцев стал «родной» им президент Джо Байден – его узнает 88% опрошенных. На втором месте – президент России Владимир Путин с 75% «узнающих». Далее следует председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Его узнает 55% респондентов.
Кроме того, 55% американцев знают премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а 46% - президента Франции Эммануэля Макрона. Президент Украины Владимир Зеленский в топ узнаваемых мировых лидеров не попал. Как видим, продолжающийся более года пиар Зеленского на Западе не повлиял на его узнаваемость. Большинство американцев знать не знают, кто это такой.
Не менее интересны и предпочтения мировым лидерам в плане симпатий. Ожидаемо, что лидирует Байден – старик какой-никакой, но «свой». Ему симпатизирует 35% опрошенных.
На втором месте – «сосед» Джастин Трюдо – премьер-министр Канады. Ему симпатизирует 20% респондентов. Французский лидер Эммануэль Макрон занимает третье место с 17% симпатизирующих. А вот на четвертом месте – президент России Владимир Путин. Ему симпатизирует 12% респондентов. То есть, Путин импонирует большему количеству американцев, чем британский премьер-министр Риши Сунак с 7% симпатизантов, канцлер Германии Олаф Шольц с 6% и премьер-министр Японии Фумио Кисида с 9%.