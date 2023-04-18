История противостояния Ломоносова и Миллера в вопросе «норманской теории»

Наиболее интересным эпизодом многолетнего противостояния российского ученого Михаила Ломоносова с его извечным антагонистом Герардом Миллером является спор по так называемой "норманской теории". В современной историографии этот спор трактуется довольно вульгарно: утверждается, что Ломоносов то ли из зависти, то ли из ложного патриотизма напал на прогрессивного историка Миллера, который был кем-то вроде современного члена Академии наук и обладал передовым научным инструментарием, в отличие от Ломоносова, который в ущерб исторической достоверности стремился представить свою Родину в максимально благоприятном контексте.
Миллер родился в Вестфалии в 1705 году и приехал в Россию в ноябре 1725 года, где активно включился в работу только что созданной Академии. Один из руководителей Академии Иоган Даниэль Шумахер поначалу всячески покровительствовал молодому соотечественнику, однако впоследствии отношения между ними значительно ухудшились, что стало одной из причин, по которой Миллер, для которого стало невыносимым пребывание в стенах Академии, отправился в Великую северную экспедицию, где провел последующие десять лет.
Для выступления в 1749 году на торжественном заседании Академии в честь императрицы Елизаветы Миллер подготовил доклад, в котором изложил новую на то время "норманскую теорию", согласно которой предполагалось, что Русское государство было основано варягами, следовательно имя "Русь" имеет якобы скандинавское происхождение. Эта теория на то время не была новой - свои гипотезы, касавшиеся скандинавского происхождения Руси, Миллер ранее уже излагал в своих статьях, публиковавшихся в различных научных журналах.
Доклад Миллера вызвал резкое неприятие со стороны Ломоносова, обвинившего Миллера в политической подоплеке "норманской теории" и потребовавшего Академию запретить представленный доклад. Ломоносов помимо исторических несоответствий в теории Миллера обнаружил и идеологическую подоплеку. По его мнению, Миллер не показал никаких фактов славы русского народа, его многочисленных военных побед, но представил всё так, будто скандинавам удалось получить контроль над Русью. Наиболее возмутило Ломоносова то, что Миллер в своей работе практически не опирался на русские летописи, а оперировал информацией, изложенной в скандинавских сагах.
Ломоносова поддержало российское и часть западного научного сообщества, доклад был признан политизированным, Миллеру запретили его зачитывать, а также на полгода понизили в ученом звании и отстранили от должности с понижением жалования. Этот конфликт сподвиг Ломоносова самому провести исторические изыскания и написать два научных труда по российской истории.