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История противостояния Ломоносова и Миллера в вопросе «норманской теории»

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История противостояния Ломоносова и Миллера в вопросе «норманской теории»

Наиболее интересным эпизодом многолетнего противостояния российского ученого Михаила Ломоносова с его извечным антагонистом Герардом Миллером является спор по так называемой "норманской теории". В современной историографии этот спор трактуется довольно вульгарно: утверждается, что Ломоносов то ли из зависти, то ли из ложного патриотизма напал на прогрессивного историка Миллера, который был кем-то вроде современного члена Академии наук и обладал передовым научным инструментарием, в отличие от Ломоносова, который в ущерб исторической достоверности стремился представить свою Родину в максимально благоприятном контексте.


Миллер родился в Вестфалии в 1705 году и приехал в Россию в ноябре 1725 года, где активно включился в работу только что созданной Академии. Один из руководителей Академии Иоган Даниэль Шумахер поначалу всячески покровительствовал молодому соотечественнику, однако впоследствии отношения между ними значительно ухудшились, что стало одной из причин, по которой Миллер, для которого стало невыносимым пребывание в стенах Академии, отправился в Великую северную экспедицию, где провел последующие десять лет.

Для выступления в 1749 году на торжественном заседании Академии в честь императрицы Елизаветы Миллер подготовил доклад, в котором изложил новую на то время "норманскую теорию", согласно которой предполагалось, что Русское государство было основано варягами, следовательно имя "Русь" имеет якобы скандинавское происхождение. Эта теория на то время не была новой - свои гипотезы, касавшиеся скандинавского происхождения Руси, Миллер ранее уже излагал в своих статьях, публиковавшихся в различных научных журналах.

Доклад Миллера вызвал резкое неприятие со стороны Ломоносова, обвинившего Миллера в политической подоплеке "норманской теории" и потребовавшего Академию запретить представленный доклад. Ломоносов помимо исторических несоответствий в теории Миллера обнаружил и идеологическую подоплеку. По его мнению, Миллер не показал никаких фактов славы русского народа, его многочисленных военных побед, но представил всё так, будто скандинавам удалось получить контроль над Русью. Наиболее возмутило Ломоносова то, что Миллер в своей работе практически не опирался на русские летописи, а оперировал информацией, изложенной в скандинавских сагах.

Ломоносова поддержало российское и часть западного научного сообщества, доклад был признан политизированным, Миллеру запретили его зачитывать, а также на полгода понизили в ученом звании и отстранили от должности с понижением жалования. Этот конфликт сподвиг Ломоносова самому провести исторические изыскания и написать два научных труда по российской истории.

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13 комментариев
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  1. paul3390
    paul3390 Сегодня, 08:42
    0
    предполагалось, что Русское государство было основано варягами

    Может и варягами, только с чего он взял что варяги - это непременно скандинавы? what
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:49
      +2
      Цитата: paul3390
      Может и варягами, только с чего он взял что варяги - это непременно скандинавы

      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 09:04
        -1
        Петя I ввел летоисчесление от Рождества Христова, а так то год за годом русские на сегодняшний день насчитали 7531 лето от сотворение мира(заключили мир) в Звездном храме... И это летоисчесление ни кто не оспаривает ..пока. Слишком мало прошло времени, что бы стерлось из источников информация об этом... Вся история переписана сотни раз.. Вехи остаются, но преподносятся в новом свете, в том, который выгоден победителю...

        Примеры славянских летосчислений (на 2014 год от Р.Х.).
        Лето 7522 от Сотворения Мира в Звёздном Храме (5508 до Р.Х.)
        Лето 13022 от Великой Стужи (Великого Похолодания).
        Лето 40018 от Третьего Прибытия Вайтманы Перуна.
        Лето 44558 от Сотворения Великого Коло Рассении.
        Лето 106792 от Основания Асгарда Ирийского (от 9 Тайлетъ).
        Лето 111820 от Великого Переселения из Даарии.
        Лето 143004 от Периода Трёх Лун.
        Лето 153380 от Асса Деи.
        Лето 165044 от Времени Тары.
        Лето 185780 от Времени Туле.
        Лето 211700 от Времени Свага.
        Лето 273908 от Времени х’Арра.
        Лето 460532 от Времени Дары.
        Лето 604388 от Времени Трёх Солнц.

        Это лишь основные большие события, от которых велось летоисчисление.
        1. Cartalon
          Cartalon Сегодня, 09:19
          -2
          Курильщик, травка у васмотрю забористая, делиться надо.
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 09:28
            0
            а при чем здесь трава?!!!
            по вашему еврейские календари или греческие мифы имеют право на хождение а славянский это бред?!!!
            1. Cartalon
              Cartalon Сегодня, 09:32
              -2
              Нет ни каких славянских календарей от славянской религии ни чего не осталось, всё неоязычество современная выдумка.
              1. Василенко Владимир
                Василенко Владимир Сегодня, 09:53
                0
                Цитата: Cartalon
                всё неоязычество современная выдумка.

                извините, а что ВЫ курите?!!!
                вы в курсе что процентов 60 православных праздников это передернутые славянские
                даже святая троица сдернута из славянской мифологии, не говоря уже о многих, обычаях которые мы не понимаем
                вы знаете например почему принято в новый дом пускать кошку первой?
                от чего происходит понятие "мор"?
                кто такой трехглавый змей-горыныч из сказок или почему Кащей бессмертный и кем он был?
                можете описать происхождение слова живой?!
                а может расскажите что-то о Параскеве Пятнице?
                иногда лучше не писать о том в чем вы не в зуб ногой
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:52
    -1
    Спор о варягах/рюриках до сих пор больше напоминает этот эпизод:
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 08:57
      -1
      Неправда. Спор с норманистами - попытка ответить на вопрос: "Является ли Россия частью Европы?". Есть ли истрические общие корни в лице "Великой норманской цивилизации"?
      С Уважением
      1. Cartalon
        Cartalon Сегодня, 09:26
        0
        Спор с норманистом это опираемся мы на источники и археалогию или пишем фетезю.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 09:31
          0
          Цитата: Cartalon
          это опираемся мы на источники и археалогию

          особенно смешно про археологию, вы в курсе сколько противоречий в этой "науке"?
        2. nobody75
          nobody75 Сегодня, 09:51
          0
          На источники опираюсь. Найдите, пожалуйста, в "Русской Правде" "датское право".
          С Уважением
  3. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 09:04
    0
    Ролик в самом деле интересный и его стоит посмотреть, а не писать тут всякую дичь.