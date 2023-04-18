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По данным МЭА, в 2023 году мировой спрос на нефть достигнет рекордного уровня

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По данным МЭА, в 2023 году мировой спрос на нефть достигнет рекордного уровня

Предсказать, как будет выглядеть отрасль через 20 или более лет, всегда сложно. Есть непредвиденные факторы, обладающие потенциально разрушительной силой, которые могут свести на нет любой прогноз. По этой причине долгосрочные прогнозы на эту тему, как правило, расплывчаты. Однако, такая неясность присутствует в тех случаях, когда они не касаются нефти и газа.


В вопросе перспектив использования углеводородов существуют две школы долгосрочного прогнозирования, и эти две школы противоречат друг другу. Сторонники первой утверждают, что электрификация транспорта и трансформация производства электроэнергии в конечном итоге приведут к исчезновению нефти и газа как товаров, лежащих в основе мировой экономики.

По прогнозам других аналитиков, ископаемое топливо останется актуальным в течение как минимум ближайшего столетия. По их размышлениям о будущем энергетики, подход к электрификации транспорта и преобразованию производства энергии никогда не сможет работать так, как он должен работать. И из-за этого спрос на нефть и газ по-прежнему сохраняется.

Спрос на нефть неуклонно рос на протяжении десятилетий, несмотря на временные спады, подобные тому, что мы наблюдали в 2020 году во время карантина из-за пандемии. В том же году эксперты предсказывали, что спрос на нефть никогда не вернется к уровню 2019 года. Но...

В этом году, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть достигнет рекордного уровня почти в 102 миллиона баррелей в сутки. И это несмотря на все продажи электромобилей и массовое наращивание мощностей по выработке электроэнергии на неископаемых видах топлива.

Промышленность и ОПЕК, как правило, сосредотачиваются на мировом спросе на энергию, а не на чистой энергии. Их аргумент можно резюмировать следующим образом:

Большинству людей нужна энергия. Они нуждаются в ней постоянно, и получение этой энергии является их первоочередной задачей. Откуда она берется и насколько она чистая, это второстепенная забота для большинства населения мира.

Развивающиеся страны могут строить ветряные и солнечные электростанции, но их основная ставка остается на ископаемое топливо, включая уголь. Китай строит множество угольных электростанций, в то время как Европа и США закрыли свои. И на все триллионы, вложенные в мощности возобновляемых источников энергии — 1 триллион долларов только в 2022 году — доля нефти и газа в мировом энергетическом балансе снизилась всего на пару процентных пунктов.
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6 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 06:56
    +2
    Да уж. Прогнозы дело не хорошее. И электромобили показывают низкий процент выживаемости при ДТП. Если они пойдут массово и решат проблемы с безопасностью то скорее всего атомная энергетика станет преобладающей. А если разберутся с тепловыми батареями - генераторами, то тут уже хаос наступит
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 07:08
      +2
      атомная энергетика станет преобладающей.
      Вы это немецким политикам расскажите, которые сдуру и по недомыслию закрывают свою последнюю АЭС ссылаясь на безопасность и это при том, что сосед Франция собирается строить новые.
      Развивающиеся страны могут строить ветряные и солнечные электростанции, но их основная ставка остается на ископаемое топливо, включая уголь.
      Просто эти страны не страдают дурью, а думают о развитии своей экономики.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:17
        +1
        Цитата: rotmistr60
        Просто эти страны не страдают дурью, а думают о развитии своей экономики.

        Кто думает, а кто приказы США выполняет. Потом прибегут, да поздно будет.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:28
      0
      Цитата: Аргон
      И электромобили показывают низкий процент выживаемости при ДТП

      Откуда вы это взяли?

      Статистика говорит о том, что электромобили безопаснее машин с ДВС при столкновениях. ....
      По данным IIHS, американского страхового института, в период с 2011 по 2019 годы находившиеся в электромобилях люди на 40% реже получали травмы в ДТП, чем находившиеся в машинах с ДВС.

      Просто сам хочу приобрести электромобиль.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:41
    +1
    В вопросе перспектив использования углеводородов существуют две школы долгосрочного прогнозирования, и эти две школы противоречат друг другу. Сторонники первой утверждают, что электрификация транспорта и трансформация производства электроэнергии в конечном итоге приведут к исчезновению нефти и газа как товаров, лежащих в основе мировой экономики.
    . На наш век "бездорожья" хватит!
    По прогнозам других аналитиков, ископаемое топливо останется актуальным в течение как минимум ближайшего столетия. По их размышлениям о будущем энергетики, подход к электрификации транспорта и преобразованию производства энергии никогда не сможет работать так, как он должен работать. И из-за этого спрос на нефть и газ по-прежнему сохраняется.
    . И здесь загадывать наверняка, дело не надёжное. Мало ли что изобретут и доведут до ума, за такой длительный срок. Впрочем, это может сказаться на уровне потребления углеводородов, в первую очередь.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:51
    +1
    Китай строит множество угольных электростанций, в то время как Европа и США закрыли свои.
    И экспорт угля из РФ в КНР увеличился в РАЗЫ!
    А такие недалёкие, как немчура, 15 апреля закрыли три ПОСЛЕДНИЕ! атомные АЭС
    В Германии ликвидировали отрасль ядерной энергетики, закрыв 3 последних АЭС
    Посмотрим, как они начнут далее свою промышленность подымать! laughing