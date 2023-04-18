По данным МЭА, в 2023 году мировой спрос на нефть достигнет рекордного уровня

Большинству людей нужна энергия. Они нуждаются в ней постоянно, и получение этой энергии является их первоочередной задачей. Откуда она берется и насколько она чистая, это второстепенная забота для большинства населения мира.

Предсказать, как будет выглядеть отрасль через 20 или более лет, всегда сложно. Есть непредвиденные факторы, обладающие потенциально разрушительной силой, которые могут свести на нет любой прогноз. По этой причине долгосрочные прогнозы на эту тему, как правило, расплывчаты. Однако, такая неясность присутствует в тех случаях, когда они не касаются нефти и газа.В вопросе перспектив использования углеводородов существуют две школы долгосрочного прогнозирования, и эти две школы противоречат друг другу. Сторонники первой утверждают, что электрификация транспорта и трансформация производства электроэнергии в конечном итоге приведут к исчезновению нефти и газа как товаров, лежащих в основе мировой экономики.По прогнозам других аналитиков, ископаемое топливо останется актуальным в течение как минимум ближайшего столетия. По их размышлениям о будущем энергетики, подход к электрификации транспорта и преобразованию производства энергии никогда не сможет работать так, как он должен работать. И из-за этого спрос на нефть и газ по-прежнему сохраняется.Спрос на нефть неуклонно рос на протяжении десятилетий, несмотря на временные спады, подобные тому, что мы наблюдали в 2020 году во время карантина из-за пандемии. В том же году эксперты предсказывали, что спрос на нефть никогда не вернется к уровню 2019 года. Но...В этом году, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть достигнет рекордного уровня почти в 102 миллиона баррелей в сутки. И это несмотря на все продажи электромобилей и массовое наращивание мощностей по выработке электроэнергии на неископаемых видах топлива.Промышленность и ОПЕК, как правило, сосредотачиваются на мировом спросе на энергию, а не на чистой энергии. Их аргумент можно резюмировать следующим образом:Развивающиеся страны могут строить ветряные и солнечные электростанции, но их основная ставка остается на ископаемое топливо, включая уголь. Китай строит множество угольных электростанций, в то время как Европа и США закрыли свои. И на все триллионы, вложенные в мощности возобновляемых источников энергии — 1 триллион долларов только в 2022 году — доля нефти и газа в мировом энергетическом балансе снизилась всего на пару процентных пунктов.