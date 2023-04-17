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ВСУ стягивают артиллерию к Константиновке и Часову Яру для обстрелов кварталов Артёмовска при утрате над ними контроля

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ВСУ стягивают артиллерию к Константиновке и Часову Яру для обстрелов кварталов Артёмовска при утрате над ними контроля

Российские подразделения продолжают двигаться в Артёмовске (Бахмуте), освобождая буквально двор за двором, улицу за улицей. К настоящему моменту один из очагов боевых действий находится к западу от вокзала «Бахмут» (он же «Бахмут-2»).


Тем временем, поступают сведения о том, что противник перебрасывает к Константиновке и Часову Яру средства артиллерии, включая реактивные системы залпового огня. Причём на данном этапе делается это даже не для попытки отбить город, перейдя в контрнаступление, а для того, чтобы при окончательной потере контроля над Артёмовском начать его массированный обстрел. Смысл этих действий, с точки зрения ВСУ, таков: при массированном артиллерийском обстреле можно увеличить потери среди ЧВК «Вагнер» и военнослужащих ВС РФ, не считаясь с возможными потерями среди гражданского населения. А оно в Артёмовске остаётся и сегодня.

Обстрелы кварталов, на которым утрачен контроль, со стороны украинских войск идут и сейчас. Новая же цель состоит в том, чтобы число обстрелов нарастить кратно. Сама же артиллерия, по украинской традиции, часто размещается непосредственно в жилых кварталах (например, того же Часова Яра).

Однако есть в этом плане у противника и достаточно серьёзная проблема. Связана она с подвозом боекомплекта к местам размещения артиллерии. Российские войска уничтожили уже несколько складов с боеприпасами в районе Константиновки, а также несколько армейских грузовиков, которые пытались доставить к месту назначения снаряды для артиллерийских орудий. Одновременно с этим не получается устроить шквал огня и по причине дефицита боеприпасов, особенно натовских калибров.
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11 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 13:15
    +3
    Нацисткие вонючки... желаем нашим парням поскорее выполоть весь мусор
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:15
    +5
    Вполне ожидаемое действие всук.Дело за разведкой,связью с подразделениями нашей артиллерии,и соответственно уничтожением
    1. barclay
      barclay Сегодня, 13:55
      +1
      Да, лучше нужно искать их арсеналы, склады ГСМ и пути подвозов. То, что они имеют возможность до сих пор маневрировать резервами - наша недоработка.
  3. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 13:19
    +6
    Нет, ну понятно - с точки зрения противника Донбасс украинский, его жители - вата и сепары, их уничтожать можно смело. Но ведь эта ситуация запросто может повернуться, когда подобный принцип возьмет на вооружение наша сторона - Ровно наше, а вы - не знаем кто такие, валите в свою Польшу. И этот момент украинская сторона приближает всеми силами... не очень понятно зачем.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:23
      -1
      До сих пор не верю рассказам своей бабки, как в её деревне Молосковицы под Ленинградом, при отступлении Красной армии в 41 году, отряд из комсомольцев поджигал крестьянские дома, чтобы немцам негде было размещаться. Организовать грамотную эвакуацию населения не могли и решили все сжечь. Люди с вилами отгоняли поджигателей от своих домов и становились "врагами народа". Почему нас так удивляет, что ВСУ тоже ведет тотальную войну - "ничего не оставлять врагу на своей земле"? Это обычная практика наших войн. belay
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:29
    +5
    ВСУ пытаются перебросить артиллерию не только к Часов Яру , но и ближе к Богдановке . Надо сказать , что периодически на дорогах и козьих тропах их хорошо и методично рядят.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 13:39
      +1
      Олег, привет. Можно подумать, что "музыканты" не дойдут до Яра и Константиновки?
      А то что прореживают колонны ВСУк, как там говорит Дима, так это нормально.
  5. soldat-tv
    soldat-tv Сегодня, 13:44
    0
    Бк корейцы подбросят. Передали США 500 тыс. снарядов 155 мм.
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:51
    +1
    Концентрировать артиллерию в пределах доступности для нашего огня - весьма неразумно. У них и стволов не бесконечное количество, и БК. А так - ну зверье. И слов других не подберешь.
  7. Жнец
    Жнец Сегодня, 13:56
    -1
    откуда у украинцев арт. орудия? Конашенков уже по три раза всё уничтожил, а тут оказывается, ещё стягивать что -то умудряются
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:02
      0
      Вы не в курсе что Запад снабжает ВСУ всё новыми арт.орудиями и боеприпасами?