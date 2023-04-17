ВСУ стягивают артиллерию к Константиновке и Часову Яру для обстрелов кварталов Артёмовска при утрате над ними контроля

Российские подразделения продолжают двигаться в Артёмовске (Бахмуте), освобождая буквально двор за двором, улицу за улицей. К настоящему моменту один из очагов боевых действий находится к западу от вокзала «Бахмут» (он же «Бахмут-2»).Тем временем, поступают сведения о том, что противник перебрасывает к Константиновке и Часову Яру средства артиллерии, включая реактивные системы залпового огня. Причём на данном этапе делается это даже не для попытки отбить город, перейдя в контрнаступление, а для того, чтобы при окончательной потере контроля над Артёмовском начать его массированный обстрел. Смысл этих действий, с точки зрения ВСУ, таков: при массированном артиллерийском обстреле можно увеличить потери среди ЧВК «Вагнер» и военнослужащих ВС РФ, не считаясь с возможными потерями среди гражданского населения. А оно в Артёмовске остаётся и сегодня.Обстрелы кварталов, на которым утрачен контроль, со стороны украинских войск идут и сейчас. Новая же цель состоит в том, чтобы число обстрелов нарастить кратно. Сама же артиллерия, по украинской традиции, часто размещается непосредственно в жилых кварталах (например, того же Часова Яра).Однако есть в этом плане у противника и достаточно серьёзная проблема. Связана она с подвозом боекомплекта к местам размещения артиллерии. Российские войска уничтожили уже несколько складов с боеприпасами в районе Константиновки, а также несколько армейских грузовиков, которые пытались доставить к месту назначения снаряды для артиллерийских орудий. Одновременно с этим не получается устроить шквал огня и по причине дефицита боеприпасов, особенно натовских калибров.