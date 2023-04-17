В Евросоюзе российский газ объявили сырьем «нон грата». Этот ресурс ранее в значительной степени заложил основу благосостояния европейских стран.
Такое мнение высказал журналистам агентства РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.
Он отмечает, что европейцам не пошли на пользу введение антироссийских санкций и ответные шаги руководства РФ. По мнению дипломата, за ширмой красивых слов о «диверсификации поставок» скрывался банальный передел европейского энергетического рынка, в частности, газового.
Недорогой и экологичный природный газ, который Россия добросовестно поставляла десятилетиями европейским потребителям и на котором во многом основывалось благополучие экономик стран ЕС, по политическим соображениям был объявлен «ресурсом нон грата»
- считает Сентюрин.
Сотрудник МИД России обращает внимание на то, что Брюссель действует в ущерб экономический целесообразности и вопреки здравому смыслу. Он погнался за мифической «энергетической независимостью», а попал в кабалу к Соединенным Штатам, которые вынуждают европейцев закупать дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ) вместо более дешевого российского трубопроводного.
Как отмечает профессор Асам бин Абдель Азиз Аль-Аммар из Университета короля Сауда (Саудовская Аравия) в своей статье в местной газете Al-Eqtisadiya, поставки в Европу российского газа имеют решающее значение для ее экономики и энергетики. Между тем, они сократились примерно в пять раз, что в итоге привело к 15-кратному росту в регионе оптовых цен на газ и электроэнергию.