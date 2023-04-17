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МИД РФ: в Евросоюзе российский газ объявили сырьём «нон грата»

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МИД РФ: в Евросоюзе российский газ объявили сырьём «нон грата»

В Евросоюзе российский газ объявили сырьем «нон грата». Этот ресурс ранее в значительной степени заложил основу благосостояния европейских стран.

Такое мнение высказал журналистам агентства РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.

Он отмечает, что европейцам не пошли на пользу введение антироссийских санкций и ответные шаги руководства РФ. По мнению дипломата, за ширмой красивых слов о «диверсификации поставок» скрывался банальный передел европейского энергетического рынка, в частности, газового.

Недорогой и экологичный природный газ, который Россия добросовестно поставляла десятилетиями европейским потребителям и на котором во многом основывалось благополучие экономик стран ЕС, по политическим соображениям был объявлен «ресурсом нон грата»

- считает Сентюрин.

Сотрудник МИД России обращает внимание на то, что Брюссель действует в ущерб экономический целесообразности и вопреки здравому смыслу. Он погнался за мифической «энергетической независимостью», а попал в кабалу к Соединенным Штатам, которые вынуждают европейцев закупать дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ) вместо более дешевого российского трубопроводного.

Как отмечает профессор Асам бин Абдель Азиз Аль-Аммар из Университета короля Сауда (Саудовская Аравия) в своей статье в местной газете Al-Eqtisadiya, поставки в Европу российского газа имеют решающее значение для ее экономики и энергетики. Между тем, они сократились примерно в пять раз, что в итоге привело к 15-кратному росту в регионе оптовых цен на газ и электроэнергию.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:17
    0
    Кстати,давно не видел цен на газ в ЕС.Почем там "дерьмократические молекулы"?Не нужен там,поставим в другое место.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:31
      0
      что в итоге привело к 15-кратному росту в регионе оптовых цен на газ и электроэнергию.
      зато там нет "молекул электричества" feel
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:33
      +3
      Цена на газ на бирже ТТФ 474 - 476 $ за тыс кубов.Это не главное ,главное сколько стоит квт/ ч в Европе, везде поразному.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:13
      0
      Ну хорошо, все отечественные политики уже не раз высказали странам ЕС мнение о том, кто эти страны есть на самом деле и к чему их приведёт слепое следование указаниям США. И что? Мы разве увидели просветления в мозгах западных правительств и политиков от отказа в покупке российского газа? Нет.

      Пора перестать рассказывать странам ЕС что они потеряли и как они будут жить дальше с дорогим газом из США и отказом от атомной энергии. Мы не убедили их в сохранении долгосрочных договоров по газу, мы не защитили свои газопроводы (как на суше так и на море), мы не смогли защитить свои золотовалютные активы и средства граждан, находящиеся в западных странах, значит надо быстрее работать головой и начинать заниматься своей экономикой, поиском новых экономических партнёров за пределами англосаксонского мира и выработать реальные меры защиты тех российских активов, которые у нас ещё имеются за границей.
  2. Добрый
    Добрый Сегодня, 13:29
    +1
    Даун Грета Тунберг им в помощь! Добро пожаловать в средневековье!
    1. Бомба
      Бомба Сегодня, 13:41
      +3
      Вы из тех кто до сих пор верит в сказку про ледниковый период в европе и украине без российского газа?
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:48
        +1
        правды ради они им этой зимой и пользовались
      2. Illanatol
        Illanatol Сегодня, 13:55
        +1
        Ледниковый период не наступил и потому, что сократив закупки газа из РФ, европейцы увеличили импорт российского угля. С чем их и поздравляем, уголь "полезнее" для окружающей среды, чем газ, однозначно.
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 14:04
      +1
      Цитата: Добрый
      Грета Тунберг им в помощь

  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:41
    +2
    Он погнался за мифической «энергетической независимостью», а попал в кабалу к Соединенным Штатам
    Германия этой ночью отключила последнюю работающую атомную электростанцию. Еще две были остановлены накануне. Шестидесятилетняя эпоха атомных электростанций в Германии завершена, настала "зеленая эпоха", таким образом "зеленые" отметили очередную победу над здравомыслием. Эксперты полагают, что эксперименты с чистой энергетикой могут довести ФРГ до угля. И тогда уже парусам "Зеленой" партии ни солнце, ни ветер особо не помогут. На уголь приходится треть производства электроэнергии в Германии. После отказа от российского газа, эта цифра увеличилась в 8 раз. Но то, что уголь экологией не пахнет, в партии "Зеленых" могут и не знать и что на это скажет Грета Тунберг, скорее промолчит. Строительство ветряков в центральной части страны почти уничтожило сказочный лес Братьев Гримм. По информации экологов, уже 70% старинных деревьев мертвы.
    Некогда дремучий лес "Белоснежки и семи гномов" теперь напоминает пустырь, заваленный хворостом. Сказка закончилась. Остались воспоминания. Как пишет немецкий блогер: "Я стою у стены плача в Иерусалиме. Прошу Бога избавить нас, немцев, от Анналены Бербок, Роберта Хабека и других политиков-идиотов".
  4. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:57
    0
    Цитата: carpenter
    Строительство ветряков в центральной части страны почти уничтожило сказочный лес Братьев Гримм. По информации экологов, уже 70% старинных деревьев мертвы.


    Не только в этом проблема. Из чего эти ветряки делают? Металл? Ну металлургия весьма способствует благоденствию окружающей среды. Полимеры, карбон? Так их из углеводородов производят, вот незадача. laughing
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:06
    +1
    Вот интересно Европа стоит на страже интересов народа России, а жители Кремля делают всё, что воссоздавать собственное производство. Да хотя бы газ для России. Яхты же всё равно арестовывают.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 14:23
    0
    Эвропа сейчас может понтовать-зима была тёплой,расход газа меньше обычного,ПХГ заполнены больше половины,потребление газа упало,упали и цены.....только вот незадача-домохозяйства это не основные потребители...промышленность уже ищет места где и газ дешевле и электричество есть..скоро мир забудет про немецкие качественные автомобили и станки и перейдёт на американские и китайские с немецким акцентом..ждём вторую "аграрную сверхдержаву",только без удобрений,на чистом навозе..