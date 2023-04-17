Военная делегация Китая во главе с главой Минобороны республики посетила Военную академию Генерального Штаба ВС РФ

В ходе своего визита, гостям показали то, как устроен военный вуз, ознакомили с учебно-материальной базой, наряду с организацией учебного процесса и особенностями обучения военнослужащих из иностранных государств

Военная делегация Китая во главе с министром обороны республики Ли Шанфу посетила Военную академию Генерального Штаба ВС РФ. Данная информация была подтверждена российским оборонным ведомством.Вот что следует из сообщения Минобороны России:Также сообщается и о посещении представителями китайской делегации музея академии.Помимо этого в российском военном ведомстве сообщили и об увеличении числа китайских слушателей академии Генштаба Вооружённых сил, которые планируют обучаться на специальном факультете академии. Уже с осени этого года, как ожидается, 20 старших офицеров из КНР начнут проходить здесь высшие академические курсы.Как отметил глава китайского оборонного ведомства, это был его первый зарубежный визит в Россию в качестве министра обороны Китая, подчеркнув, при этом, что отношения между Москвой и Пекином находятся на сегодняшний день на высоком уровне.У Ли также состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны отметили положительную тенденцию развития двусторонних отношений по многим направлениям. В беседе с российским лидером он также высоко оценил отношения между двумя странами, отметив, что они носят стратегический характер, равно как и сотрудничество обоих государств в военной сфере.Напомним, что делегация китайского института международных стратегических исследований (КИМСИ) уже посещала Военную академию Генерального штаба России в 2018 году. Тогда на повестке дня находился вопрос, связанный с принятием необходимых мер по противодействию международному терроризму.