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Военная делегация Китая во главе с главой Минобороны республики посетила Военную академию Генерального Штаба ВС РФ

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Военная делегация Китая во главе с главой Минобороны республики посетила Военную академию Генерального Штаба ВС РФ

Военная делегация Китая во главе с министром обороны республики Ли Шанфу посетила Военную академию Генерального Штаба ВС РФ. Данная информация была подтверждена российским оборонным ведомством.


Вот что следует из сообщения Минобороны России:

В ходе своего визита, гостям показали то, как устроен военный вуз, ознакомили с учебно-материальной базой, наряду с организацией учебного процесса и особенностями обучения военнослужащих из иностранных государств

Также сообщается и о посещении представителями китайской делегации музея академии.

Помимо этого в российском военном ведомстве сообщили и об увеличении числа китайских слушателей академии Генштаба Вооружённых сил, которые планируют обучаться на специальном факультете академии. Уже с осени этого года, как ожидается, 20 старших офицеров из КНР начнут проходить здесь высшие академические курсы.

Как отметил глава китайского оборонного ведомства, это был его первый зарубежный визит в Россию в качестве министра обороны Китая, подчеркнув, при этом, что отношения между Москвой и Пекином находятся на сегодняшний день на высоком уровне.

У Ли также состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны отметили положительную тенденцию развития двусторонних отношений по многим направлениям. В беседе с российским лидером он также высоко оценил отношения между двумя странами, отметив, что они носят стратегический характер, равно как и сотрудничество обоих государств в военной сфере.

Напомним, что делегация китайского института международных стратегических исследований (КИМСИ) уже посещала Военную академию Генерального штаба России в 2018 году. Тогда на повестке дня находился вопрос, связанный с принятием необходимых мер по противодействию международному терроризму.
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2 комментария
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 16:03
    +1
    У кого то за лужей очко защемило.Я извиняюсь за мой английский.
    1. Замира
      Замира Сегодня, 16:17
      0
      Цитата: andrewkor
      У кого то за лужей очко защемило.Я извиняюсь за мой английский.

      ))))))))))))
      Да... уж-ж... Приятного для них мало.:) (Ну, для тех, кто "за лужей") wink