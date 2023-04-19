Танки с прицепом

Самая известная фотография «танка с прицепом», пожалуй, вот эта: советский Т-26 в Финскую войну буксирует бронированную волокушу с бойцами
Потому что до Зацепы
Водит мама два прицепа.
С. Михалков «А что у вас?»
Водит мама два прицепа.
С. Михалков «А что у вас?»
Танковый паноптикум. Мы как-то очень давно не заходили на наш «танковый паноптикум», а там до сих пор есть немало всего интересного. В частности, попав туда (если бы он существовал в реальности, на манер танкового музея), мы могли бы увидеть целую аллею из танков, которых надо было бы рассматривать не спереди, а сзади. Потому что именно сзади на них бы находилось самое интересное, а именно – танковые прицепы, которые реально существовали, использовались, но о которых известно очень мало.
Танк Т-26 с самопальными бронесанями
Появление прицепов в первую очередь связано с советско-финляндским конфликтом. Очень серьезной проблемой тогда оказалось сопровождение атакующих танков пехотой. Бежать по глубокому снегу пехотинцам было очень тяжело, а часто и просто невозможно. Даже идя на лыжах, пехотинцы быстро отставали от танков, то есть смысла отправлять танки с пехотой в этих условиях не было никакого.
Т-26 с транспортным прицепом
Решением проблемы стало массовое применение бронированных саней конструкции Соколова. Прежде всего, они рассчитывались на транспортировку вслед за танками штурмовых подразделений. Сначала их применение имело успех. Но потом финны додумались пропускать танки с такими санями вглубь обороны и расстреливать их с тыла, где броня отсутствовала. Тем не менее сделано их было достаточно много – 300 штук. Причем идея бронированного прицепа продолжала будоражить умы советских изобретателей и в годы Великой Отечественной войны. За 1941–1945 гг. отделом изобретений ГАБТУ РККА было получено более двух тысяч предложений по этой теме, но все они получили отказ ввиду нецелесообразности использования.
Т-26 с пехотным транспортером МЗП
Т-34 с бронесанями из корпусов Т-60
Однако уже в ходе контрнаступления под Москвой наша армия столкнулась с той же проблемой, что и во время войны на Карельском перешейке. Из-за глубокого снега пехота быстро отрывалась от танков, и те лишались её поддержки.
Т-34 с бронесанями из корпусов Т-60. Фото военных лет
С самого начала придумали возить за танками Т-34 волокуши с установленными на них фугасными огнеметами, которых на них устанавливали до 20 штук. Танк подвозил их поближе к врагу и… С волокуши на противника обрушивался ливень огня, что-то подобное нашему «Солнцепеку», только на другом принципе действия. Но потом решили, что и пехоту на них можно возить. Начали их делать из 6–8-мм стали, а возить за танком сразу по две таких волокуши.
На фотографии пехотный гусеничный транспортер ТД-200 во время испытаний
Но самым простым выходом из положения было использование броневых корпусов от танков Т-60, которые также по два возили на буксире за Т-34. Тут же к созданию бронесаней подключились и специалисты Мытищинского машиностроительного завода, которые в декабре 1941 года получили от наркомата вооружения задание разработать бронесани. И уже к концу января 1942 года сумели не только их разработать, но и изготовить два поистине монструозных образца под индексом Б-65.
Рассчитаны они были на перевозку 50 человек, имели длину 6 м и противоснарядное бронирование. Вот только вес их составлял 20 т, а так вполне рабочая конструкция. Причем даже с двустворчатыми люками по бокам и сзади для десантирования. Понятно, что подобные «сани» на вооружение не приняли, так же, как и проект использовать для перевозки за танками Т-34 корпуса Т-34 без башни. Летом «транспортер» перемещался за буксировщиком на гусеницах, а зимой их снимали, и он должен был перевозиться на полозьях.
Рисунок ТД-200
Более разумной конструкцией оказались «сани» БП-60, весом 4 т, из корпуса танка Т-60. По бортам были устроены три амбразуры для стрельбы из личного оружия. Сзади – двустворчатая дверца. Перевозимый десант – 10 человек. Всего их выпустили где-то около 300 экземпляров и отправили на разные участки фронта уже в 1943 году.
КВ-1Э буксирует ТД-200 во время испытаний
Между тем в феврале 1942 года был предложен проект уже не саней, а гусеничного транспортера ТД-200 на шасси танка Т-50. Его прислал заместитель главного металлурга завода № 78 Д. И. Чижиков в письме, адресованном Сталину. И поскольку возможности у него были большие, машину на заводе построили и начали испытывать.
По сути ТД-200 представлял собой самый настоящий гусеничный БТР, только без двигателя. Машина имела 10 амбразур для ведения огня по всему периметру: по 3 с бортов, 2 спереди и 2 на корме. Все они имели броневые заслонки. Для десантирования служили люки, причем один был предусмотрен даже в днище корпуса.
Т-34-76 с прицепом БОТ
Всего было изготовлено три машины ТД-200. Они были испытаны, и в целом испытания прошли успешно. Вот только стоимость всех трёх этих бронеприцепов оказалась равной 126 000 рублей, то есть каждая машина стоила 42 000. Такая цена показалась ГАБТУ не вполне адекватной, поскольку танк Т-60 стоил не намного дороже этого прицепа, но это был все-таки танк, а буксируемая машина без двигателя.
У немцев зимой были те же самые проблемы и точно такие же решения: Pzkfwg III FAMO с бронесанями
Испытывались и другие модели саней для перевозки десанта, и вот тут выяснилось, что при движении по снегу и даже по проселочным дорогам танк и сани поднимают облако снежной пыли, что делает стрельбу из них невозможной. Так что идея «повисла в воздухе». Вроде бы такие машины и были нужны, но одновременно наблюдались и значительные сложности в их использовании, вдобавок ко всему удручала их цена, попросту несопоставимая с их боевыми возможностями.
CV-35 «Ансальдо» в огнеметном варианте
В других странах также занимались танковыми прицепами. Так, бронированными прицепами по необходимости оснащались огнеметные танки. Впервые итальянские огнеметные танкетки CV-35 «Ансальдо» были применены во время войны в Эфиопии в 1935 году. А затем итальянцы год спустя отправили их в Испанию на помощь мятежному Франко.
Похожие прицепы для горючего немцы цепляли и к чехословацким танкам LT-38
А вот французская армия имела на вооружении даже специальные бронированные транспортеры 37L с прицепом и без вооружения, служившие специально для подвоза боеприпасов и снаряжения. Поступать в армию на вооружение танковых частей они начали с конца 1939 года. Но после 1940 года практически все попали в руки немцев, которые стали использовать их в самом разном качестве. А часть превратили даже в самоходные орудия и машины для запуска реактивных снарядов.
Транспортер 37L «Лоррейн» с прицепом
У англичан были свои проблемы, связанные с тем, что в британской армии снабжение танковых подразделений осуществлялось при помощи автомобилей. И вот во время боев в Северной Африке выявилась одна неприятная вещь.
Несмотря на малый запас хода английских танков, не превышавший 250–270 км, бензовозы, да и машины с другими грузами, часто не успевали за ними, что затрудняло снабжение. Подумали, что «все своё лучше возить с собой». А раз так, то почему бы и не создать танковый транспортер, который танки могли бы возить с собой, а в нем дополнительный запас топлива, пресной воды и боеприпасы. Пример, французов англичан не воодушевил, и использовать для этого специальную машину с водителем они не пожелали. А разработали и построили устройство под названием «Ротатрейлер».
Вот он, «Ротатрейлер» на фото
Устроен «Ротатрейлер» был просто, но оригинально. Колеса служили танками для горючего, которого в них заливалось 550 литров. Корпус из стальных листов толщиной 3,175 мм делился на два отсека с отдельными крышками. В них загружалась ещё тонна груза. Спереди к нему крепилось «дышло» для буксировки, а сзади предусмотрен крюк, что позволяло собрать целый «автопоезд».
Испытания транспортера проходили одновременно в Англии, США и Канаде. Американцам он не понравился, а вот в Англии его приняли на вооружение, канадцы решили импортировать их из Англии. Однако когда они попали на фронт в Северную Африку, выяснилось, что недостатков у «Ротатрейлера» больше, чем достоинств, так что после поставки 200 прицепов заказывать их армия перестала. Канада тоже отказалась от их эксплуатации.
Танк «Черчилль-крокодил»
Вот только сама идея транспортера после этой неудачи отнюдь не умерла. Бронированным прицепом для огнесмеси были оборудованы танки «Черчилль-крокодил». Затем транспортер-волокушу прицепили к танку «Черчилль» AVRE, который возил на них фашины, чтобы засыпать ими германские противотанковые рвы.
«Черчилль» AVRE – транспортер фашин
Была предпринята попытка использовать в качестве грузового транспортера танкетки «Брэн-кэрриер» со снятым с них двигателем, которые также предполагалось буксировать за танком «Черчилль» AVRE. Ещё проще было оборудовать этот танк простейшей волокушей и возить на ней разные грузы.
«Черчилль» AVRE с танкеткой-транспортером «Брэн-кэрриер»
Британский инженерный танк «Черчилль» AVRE с отвалом и волокушей для перевозки различных грузов
Тяжелый БМП «Ахзарит» с прицепом «Урдан»
После Второй мировой войны одноколесный бак-транспортер был разработан для танка «Центурион» и какое-то время с ним использовался. Имеется прицеп «Урдан» и у израильского тяжелого БМП «Ахзарит». То есть практика использования танковых прицепов продолжается, хотя особых инноваций на этом направлении пока и не видать.
Рисунки А. Шепса