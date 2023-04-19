Танки с прицепом

Потому что до Зацепы

Водит мама два прицепа.

С. Михалков «А что у вас?»



Танк Т-26 с самопальными бронесанями



Т-26 с транспортным прицепом



Т-26 с пехотным транспортером МЗП



Т-34 с бронесанями из корпусов Т-60



Т-34 с бронесанями из корпусов Т-60. Фото военных лет



На фотографии пехотный гусеничный транспортер ТД-200 во время испытаний



Рисунок ТД-200



КВ-1Э буксирует ТД-200 во время испытаний



Т-34-76 с прицепом БОТ



У немцев зимой были те же самые проблемы и точно такие же решения: Pzkfwg III FAMO с бронесанями



CV-35 «Ансальдо» в огнеметном варианте



Похожие прицепы для горючего немцы цепляли и к чехословацким танкам LT-38



Транспортер 37L «Лоррейн» с прицепом



Вот он, «Ротатрейлер» на фото



Танк «Черчилль-крокодил»



«Черчилль» AVRE – транспортер фашин



«Черчилль» AVRE с танкеткой-транспортером «Брэн-кэрриер»



Британский инженерный танк «Черчилль» AVRE с отвалом и волокушей для перевозки различных грузов