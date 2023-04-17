Посла США пригласили в Госдуму для дачи пояснений о деятельности биолабораторий на Украине

Вероятно, Линн Трейси придется «объясняться» за действия американских властей на Украине. Послу США в России отправлено приглашение на заседание Госдумы, где будет обсуждаться вопрос деятельности биолабораторий на украинской территории.
Напомним, что 22 апреля комиссия по биолабораториям, созданная российским парламентом год назад, утвердила итоговый доклад, в котором говорится о наличии подобных объектов США и НАТО на территории Украины. В свою очередь, 11 апреля документ был одобрен Совфедом РФ.
Стоит отметить, что ранее в Госдуму РФ была приглашена замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, от которой ждали объяснений касательно деятельности вышеупомянутых биолабораторий. Однако последняя проигнорировала приглашение. Это, в свою очередь, вызвало в ее адрес острую критику со стороны спикера российского парламента Вячеслава Володина, назвавшего подобное поведение оскорбительным и призвавшего пригласить в Госдуму американского посла.
В итоге, как сообщает РИА Новости, Линн Трейси получила приглашение на заседание российского парламента, которое состоится 18 апреля. Ожидается, что американский дипломат прояснит некоторые моменты в расследовании о незаконной деятельности биолабораторий США на Украине, если, конечно, явится в нижнюю палату парламента РФ.
В посольстве США заявляют, что пока однозначного ответа на то, посетит ли Трейси Госдуму или нет, у них нет. Использована обтекаемая формулировка о проведении консультаций.