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Посла США пригласили в Госдуму для дачи пояснений о деятельности биолабораторий на Украине

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Посла США пригласили в Госдуму для дачи пояснений о деятельности биолабораторий на Украине

Вероятно, Линн Трейси придется «объясняться» за действия американских властей на Украине. Послу США в России отправлено приглашение на заседание Госдумы, где будет обсуждаться вопрос деятельности биолабораторий на украинской территории.


Напомним, что 22 апреля комиссия по биолабораториям, созданная российским парламентом год назад, утвердила итоговый доклад, в котором говорится о наличии подобных объектов США и НАТО на территории Украины. В свою очередь, 11 апреля документ был одобрен Совфедом РФ.

Стоит отметить, что ранее в Госдуму РФ была приглашена замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, от которой ждали объяснений касательно деятельности вышеупомянутых биолабораторий. Однако последняя проигнорировала приглашение. Это, в свою очередь, вызвало в ее адрес острую критику со стороны спикера российского парламента Вячеслава Володина, назвавшего подобное поведение оскорбительным и призвавшего пригласить в Госдуму американского посла.

В итоге, как сообщает РИА Новости, Линн Трейси получила приглашение на заседание российского парламента, которое состоится 18 апреля. Ожидается, что американский дипломат прояснит некоторые моменты в расследовании о незаконной деятельности биолабораторий США на Украине, если, конечно, явится в нижнюю палату парламента РФ.

В посольстве США заявляют, что пока однозначного ответа на то, посетит ли Трейси Госдуму или нет, у них нет. Использована обтекаемая формулировка о проведении консультаций.
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21 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:45
    +5
    Линн Трейси пожаловалась:

    "Знаете, я побывала в разных странах, общалась с разными лидерами государств, но только рядом с Путиным я ощутила себя некомфортно.

    Было такое ощущение, словно не я здесь главная‚ а он.

    Никогда раньше не испытывала такого.

    Очень неприятно" - заявила посол США в России.

    Вскоре Embassy of the United States in the Russian Federation опровергло приписываемые Трейси слова. "Это абсолютно ложная информация. Посол Трейси никогда такого не говорила", - заявили РИА Новости в пресс-службе посольства.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:47
    +2
    Вообще то ей надо обьясняться за многое.Не в сказку попала.Впрочем,она не придет
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 14:16
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Вообще то ей надо обьясняться за многое.Не в сказку попала.Впрочем,она не придет

      Конечно, не придёт.
      Но нужно ей устроить ежедневный ад.
      Такой, чтоб земля горела у неё под ногами!
      Чтобы рыло своё высунуть из посольства боялась.
      А то привыкли устраивать у нас либерастские тусовки...
      Пусть пасьянсы раскладывает у себя в кабинете на подоконнике!
      Посматривает сквозь стекло на ежедневные митинги москвичей против пиндocoв.
      И вспоминает блаженные времена, когда все амерам в рот заглядывали! am
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:49
    +2
    Начнём с того посол - в данном случае послица ,обязана посетить заседание Думы по их приглашению? У Думы есть права вызывать послов к себе на заседание, или это всётаки дела МИДа РФ?Антонова в конгресс США вызывали ?
    1. Sadok
      Sadok Сегодня, 14:05
      -1
      просто Славик ухи много ел и почувствовал себя всемогущим.
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:49
    +1
    а этО посол то же жертва биолабораторий?
  5. PVV66
    PVV66 Сегодня, 13:49
    +4
    Опять выразим свою озабоченность. Этим все и закончится. Интересно, а такие же биолаборатории в Казахстане, Армении в Грузии, наших парламентариев не интересуют, или они не представляют угрозу России?
  6. hohol95
    hohol95 Сегодня, 13:49
    +2
    Эта "боевая лошадь" останется в своём "стойле".
    Негоже "боевой лесбиии", подруге Клинтон и Нуланд, терпеть нападки депутатов ГосДумы РФ.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 13:52
    +2
    ".....Для дачи пояснений...."----гораздо бы лучше бы звучало-"для дачи показаний..."и не в Думе...
    1. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 14:24
      0
      Не приглашение, а повестку. Можно даже электронную.
  8. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 13:56
    0
    Цитата: HAM
    ".....Для дачи пояснений...."----гораздо бы лучше бы звучало-"для дачи показаний..."и не в Думе...

    Да-да, в Думе пояснят, куда идти американцам с Украины вместе с лабораториями.
    А вот ПОКАЖУТ именно наши войска! Таких им показаний отвесят... Обязательно!
  9. Магог_
    Магог_ Сегодня, 13:58
    +3
    Даже если и придёт на это заседание, то заявит, что на подобные вопросы отвечать не имеет полномочий и документов. "А все ваши доклады мне до лампочки !" Думцы утрутся, пошумят, внутренние СМИ будут пару недель резонировать - и на этом всё схлопнется...
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 14:34
      0
      Цитата: Магог_
      Даже если и придёт на это заседание, то заявит,

  10. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 13:59
    0
    Цитата: Orange-Bigg
    Линн Трейси пожаловалась:

    "Знаете, я побывала в разных странах, общалась с разными лидерами государств, но только рядом с Путиным я ощутила себя некомфортно.

    Было такое ощущение, словно не я здесь главная‚ а он.

    Никогда раньше не испытывала такого.

    Очень неприятно" - заявила посол США в России.

    Глядя на ее "личико" и в контексте события, вспоминается песня:
    "Я маленькая лошадка, и мне живется несладко..."
    А привезла она... ДЕМОКРАТИЮ, в американском стиле. wassat
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:02
    +1
    Ага. Так она и пришла. Держи карман шире.
  12. hhurik
    hhurik Сегодня, 14:02
    -1
    Смешно, да wink Прям уже бежит - волосы назад, скачками. Депутаты же пригласили, настойчиво. Представителя иностранного государства, ага, пояснить за ̶ш̶м̶о̶т̶ лаборатории.

    Что с Шойгу и Ко, кстати, граждане депутаты? Это вроде ваш поднадзорный, вы ему как должностному лицу деньги в виде бюджета выделяли на реформирование армии и снабжение ее всем необходимым? Не хотите поинтересоваться - как они расходовались, ну и вообще, за житие побазарить. Помню осенью грозились, брови хмурили, сучили ножками - срослось али соскочил министр с темы?
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:09
    +2
    Послица, что ослица - скотина подневольная, как хозяин прикажет, идти или не идти.
  14. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 14:16
    -1
    В лучшем случае, деликатно откажутся. В худшем же, сделают вид, что им это "до лампочки", либо промолчат. Да и какие основания для обвинения? Материальные улики и секретные документы, в которые верится с трудом? А доклад можно любой написать - он на вещдоки не тянет, как и на обвинительное заключение. Не достигла РФ статуса мирового геополитического центра, чтобы требовать подобным образом. А Советский Союз остался в далеком и невозвратном прошлом.
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:20
    0
    И ведь в ГД те, кого народ выбрал. И мы, по-крайней мере те, кто на выборы ходил.
  16. dump22
    dump22 Сегодня, 14:28
    0
    Отравленные комары и утки наконец долетели до госдумы?

    И почему же не вызвали еще и немецкого посла, на Украине ведь и немецкие биолабаратории обнаружили?
    https://www.rbc.ru/politics/31/03/2022/6245e8d29a7947061cbdc6b9
    Постпред России заявил о «военно-биологической» работе ФРГ на Украине

    Германия имела на Украине собственную программу по изучению опасных заболеваний, сообщил постпред России при ООН. В числе прочего Киев якобы обязался поставлять ФРГ «образцы крови славянского этноса»
    ...
    Проект финансировали МИД Германии и бундесвер, заявил постпред России.

    «Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения», — заключил он.
  17. Single-n
    Single-n Сегодня, 14:33
    0
    Опять этот дохлый номер. Если есть что то КОНКРЕТНОЕ так трубите об этом. Разошлите копии материалов во ВСЕ СМИ. Да во все соц сети залейте 100500 роликов. От Анголы до Уругвая. Это же карт бланш на любое вторжение. Весь мир на панике от ковида мигом заинтересуется этими биолабораториями. Но нет. Сидим год, жуем непойми что. . Тот же Запад десятилетиями оправдывал вторжение ХИМИЧЕСКИМ оружием. А тут все гораздо страшнее. И все понимают. У нас уже страну бомбят и по всему миру скоро будут бить за русскую речь, но мы все сидим с эти докладом . Раз ссым предъявить доказательства значит и предъявить нечего. А эти вызовы в думу..... Детский лепет. Вы еще Байдена на товарищиский суд в ухрюпинск вызовите.
    Наверное мало красных линий пересекли.