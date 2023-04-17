Канада намерена передать Украине конфискованный российский Ан-124 «Руслан»

Канадские власти намерены передать Украине ранее конфискованный у российской авиакомпании "Волга-Днепр" самолет Ан-124 "Руслан".По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передача самолета произойдет в рамках введенных канадскими властями новых санкций против российских предприятий. Кроме самолета канадские власти намерены передать в пользу Украины также и другие активы российской компании "Волга-Днепр".В 2022 году украинские власти инициировали арест самолетов Ан-124. принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр". В апреле 2022 года в рамках уголовного производства, открытого по заявлению украинского авиационного госпредприятия "Антонов", судом было решено наложить арест на 12 транспортных самолетов Ан-124-100, принадлежащих российской авиакомпании.Согласно решению суда, трем российским самолетам Ан-124-100 был запрещен вылет из Германии, еще одному самолету запретили вылет из Канады. Арест на российские суда наложен для того, чтобы "обеспечить сохранность вещественных доказательств и возможности последующего возмещения ущерба".По материалам украинского суда, "Росавиация" якобы незаконно предоставила право компании, входящей в группу компаний "Волга-Днепр", выдавать сертификаты летной годности на самолеты "Руслан", тем самым, как утверждают представители украинского предприятия, нарушив положения ряда международных конвенций и поставив под угрозу безопасность эксплуатации воздушных судов.