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Канада намерена передать Украине конфискованный российский Ан-124 «Руслан»

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Канада намерена передать Украине конфискованный российский Ан-124 «Руслан»

Канадские власти намерены передать Украине ранее конфискованный у российской авиакомпании "Волга-Днепр" самолет Ан-124 "Руслан".


По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передача самолета произойдет в рамках введенных канадскими властями новых санкций против российских предприятий. Кроме самолета канадские власти намерены передать в пользу Украины также и другие активы российской компании "Волга-Днепр".

В 2022 году украинские власти инициировали арест самолетов Ан-124. принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр". В апреле 2022 года в рамках уголовного производства, открытого по заявлению украинского авиационного госпредприятия "Антонов", судом было решено наложить арест на 12 транспортных самолетов Ан-124-100, принадлежащих российской авиакомпании.

Согласно решению суда, трем российским самолетам Ан-124-100 был запрещен вылет из Германии, еще одному самолету запретили вылет из Канады. Арест на российские суда наложен для того, чтобы "обеспечить сохранность вещественных доказательств и возможности последующего возмещения ущерба".

По материалам украинского суда, "Росавиация" якобы незаконно предоставила право компании, входящей в группу компаний "Волга-Днепр", выдавать сертификаты летной годности на самолеты "Руслан", тем самым, как утверждают представители украинского предприятия, нарушив положения ряда международных конвенций и поставив под угрозу безопасность эксплуатации воздушных судов.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Björn Strey
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23 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:35
    +11
    Гопничают "цивилизованные и демократические". В наглую отжимают чужую собственность....
    Чехия не отстает от "цивилизованных" - у Марокко танки требует вернуть чтобы поставить их Украине. Это чем дальше тем все больше какой-то сюр происходит....

    Чес слово - я охреневаю от событий. belay
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:45
      +2
      Вы прозреваете скорее всего.Вот она демократия по-американски,дикий Запад во всей своей красе,а не те голливудские сказки, где американцы представленны сплошь как белые пушистые эльфы.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:47
        +2
        С чего Вы взяли что я Запад воспринимал пушистыми эльфами? Это Ваши фантазии. Я просто не ожидал что они и до такого дойдут. Ведь это просто реальный беспредел и грабёж, который никак не вяжется с заявлениями о их цивилизованности, демократичности, следовании международного права и т.д.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:51
          -1
          Цитата: Nexcom
          С чего Вы взяли что я Запад воспринимал пушистыми эльфами? Это Ваши фантазии. Я просто не ожидал что они и до такого дойдут.


          А что тут неожиданного?Это невинные шалости по сравнению с тем что они делают на Донбассе,а ранее делали в Ираке,Афганистане,Сирии, Ливии, Югославии.Про эльфов я просто сказал,не воспринимайте на свой счёт.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 15:46
      +1
      Цитата: Nexcom
      Гопничают "цивилизованные и демократические". В наглую отжимают чужую собственность....
      Чехия не отстает от "цивилизованных" - у Марокко танки требует вернуть чтобы поставить их Украине. Это чем дальше тем все больше какой-то сюр происходит....

      Чес слово - я охреневаю от событий. belay

      Нашим тоже надо бы подсуетится, пока канадские фирмы были в России - а может быть ещё и остались кое-какие - ведь самолёты арестовали не вчера.
  2. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:36
    +3
    Канада намерена передать Украине конфискованный российский Ан-124 «Руслан»

    Что мы можем конфисковать у Канады и передать себе!?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:40
      -1
      А чего у них отобрать у этих бандеро-канадцев??? Мне вот навскидку ничего на ум и не приходит....
    2. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 15:42
      +3
      Лучше конфисковать все земли на территории, которую ныне именуют Украиной. Хватит, наигрались там в незалежность. И хорошенько почистив от фашизма, распределить по федеральным округам России.
    3. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 15:43
      +4
      Что мы можем конфисковать у Канады и передать себе!?

      Ну, например, российские авиакомпании до сих пор не вернули более 400 пассажирских самолетов, взятых в лизинг за рубежом.
    4. кредо
      кредо Сегодня, 15:52
      0
      Цитата: Правдодел
      Канада намерена передать Украине конфискованный российский Ан-124 «Руслан»

      Что мы можем конфисковать у Канады и передать себе!?

      Этот вопрос нужно задавать руководителям российской фирмы.
      Многие из них готовы потерять в части, лишь бы потом не потерять всё, в надежде что запад учтёт такое их беззубое поведение.
      С другой стороны, если страна не будет защищать отечественный бизнес от грабежа российских активов иностранными государствами, добиться справедливости и возмещения ущерба в иностранных юрисдикциях будет вообще не реально.
    5. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:53
      -1
      Цитата: Правдодел
      Канада намерена передать Украине конфискованный российский Ан-124 «Руслан»

      Что мы можем конфисковать у Канады и передать себе!?


      Ничего.Мы честные.
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 15:37
    -2
    И он долетит до хохлянди и?
    Очередная розовая полоска, мать её!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:40
      +2
      До краины конечно не полетят, но в Польшу оружие таскать могут.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:43
        0
        Дык вероятно для этих целей канадцы и отжали борта.... А так то больше зачем они им?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:41
    +1
    Пуск Масковского сарая назначен на 18 : 20,надеюсь он пройдёт "удачно" на фоне новости о конфискации у нашей частной фирмы двух Русланов.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:41
    0
    Я поражаюсь нашим чиновникам. Почему нам надо передавать лизинговые самолеты обратно в ЕС и часть уже передали . А обменять мы их не можем ?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:13
      0
      Я уже лет 30 как не поражаюсь нашим чиновникам. Но и не могу сказать, что привык и всё забыл.
  6. elai
    elai Сегодня, 15:48
    +1
    Почему бы не сбить его над нейтральными водами. Самолет наш, а экипаж похер чей, че они делали в нашем самолете
  7. Sadok
    Sadok Сегодня, 15:54
    +1
    а погулить "canada an-124" и посмотреть на источники уже ну уровень ВО?
  8. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 15:57
    -1
    Цитата: Правдодел
    Канада намерена передать Украине конфискованный российский Ан-124 «Руслан»

    Что мы можем конфисковать у Канады и передать себе!?

    Британская Колумбия? am
  9. Aken
    Aken Сегодня, 16:11
    0
    Это уже приближается к казусу белли.
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:27
    0
    Ааа.. ну не вопрос. Тогда все Миг-29, которые идут из стран ЕС на Украину, должны быть переданы России - так как никто не имеет права выдавать на них сертификат летно годности, кроме России.
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:36
    0
    Каким образом наши сверхтяжы, необходимые для армии, оказались во время войны в Канаде,Германии и др. местах, где возможен арест?