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Офис президента Украины призвал Запад отреагировать на применение ВС РФ управляемых авиабомб передачей систем ПВО и самолетов F-16

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Офис президента Украины призвал Запад отреагировать на применение ВС РФ управляемых авиабомб передачей систем ПВО и самолетов F-16

Поскольку российские вооруженные силы стали активно использовать управляемые авиабомбы, Западу необходимо передать Украине больше систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевую авиацию с ракетами класса «воздух-воздух». Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.


По утверждению украинского чиновника, передача авиации позволит уничтожать российские самолеты «на дальних рубежах». Это, в свою очередь, должно предотвратить нанесение ударов управляемыми авиабомбами по объектам на территории Украины.

Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ заявляли, что американские истребители F-16 являются наиболее эффективными в борьбе с управляемыми авиабомбами. Представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил о скором появлении у ВС РФ полуторатонных авиабомб, сбивать которые украинская противовоздушная оборона не сможет.

Однако идея передачи самолетов F-16 сталкивается с такими проблемами как отсутствие инфраструктуры для их использования и подготовленных пилотов и инженеров, которые могли бы их эксплуатировать и обслуживать. Появление в небе над Украиной самолетов и пилотов НАТО чревато новой эскалацией и ответными мерами России.

Кроме того, неизбежны потери и самолетов американского производства, и иностранных летчиков, что не будет способствовать улучшению общественного мнения на Западе относительно помощи киевскому режиму.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway
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14 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:11
    0
    Замкнутый круг получается , чтобы Украине получить дополнительное вооружение ( ПВО и авиацию) , необходимо провести успешное контрнаступление, но успешное контрнаступление не возможно без преимущества в воздухе. Кстати американский журнал "Newsweek" уже анонсировал наступление ВСУ на 29-30 апреля.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:15
      +3
      капец какой то.... анонсы наступления выкладываются в открытый доступ... Военначальники ВОВ наверно от такого застрелились бы нафик... .
      Это какой то цимес....
      Наступление приравнивается к медийной хрени. Это капец.

      Может список чем будут наступать плюс всю распальцовку наступления тоже в сеть выложат?
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:18
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Кстати американский журнал "Newsweek" уже анонсировал наступление ВСУ на 29-30 апреля.

      Вот и посмотрим на самом ли деле так дыряво то ведро которое называется ОП?
      И по самолётам вообще - из словакии на 13 машин только четырёх пилотов нашли. Больше нету??? Это хорошо. А остальные леталки в разобранном виде привезли - сгребли лопатой и погрузили, ещё годик восстанавливать будут. Это тоже хорошо good
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Замкнутый круг получается , чтобы Украине получить дополнительное вооружение ( ПВО и авиацию) , необходимо провести успешное контрнаступление, но успешное контрнаступление не возможно без преимущества в воздухе. Кстати американский журнал "Newsweek" уже анонсировал наступление ВСУ на 29-30 апреля.

      Повторять за западной прессой тезис о том, что передача Ф-16 возможно только после удачного наступления, бессмыслено и создаёт ложное представление о том, что запад и янки никогда этого не сделают если наступление окажется провальным. Банальная западная деза.

      Надо исходить из того, что сейчас в странах НАТО ведут ускоренную подготовку лётного состава ВСУ для полётов на Ф-16 и других моделях самолётов западного производства и именно под их первый выпуск подводят весеннее наступление, попутно ожидая окончания распутицы и накачивая Украину оружием.
      Так что надо исходить именно из данного предположения, а не витать в облаках в надежде, что запад не передаст Украине образцы западных самолётов, если ВСУ не проявить себя с положительной стороны в весеннем наступлении.
    4. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:39
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Замкнутый круг получается , чтобы Украине получить дополнительное вооружение ( ПВО и авиацию) , необходимо провести успешное контрнаступление, но успешное контрнаступление не возможно без преимущества в воздухе. Кстати американский журнал "Newsweek" уже анонсировал наступление ВСУ на 29-30 апреля.



      ПВО не сильно поможет.Те же Patriot-PAC3 не сильно лучше С-300ПС/ПТ по дальности поражения аэродинамических целей.

  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:16
    0
    Дайте, дайте, дайте, только и слышно из Киева, а ещё вы нам должны и обязанны, что скажешь, да ничего приличного.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:16
    0
    Так нет у Запада в таких количествах ни систем ПВО ни истребителей F-16, все что наскребли, это МиГ -29 в количестве 13 штук из Словакии, четыре относительно годные девять на запчасти.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:17
    0
    По утверждению украинского чиновника, передача авиации позволит уничтожать российские самолеты «на дальних рубежах»

    Ага. А наши летчики и ПВО будут ждать, когда укрофашисты начнут уничтожать наших на дальних рубежах!
    Совсем крыша едет у хо хлов? Или они считают звезднополосатых дурнее себя?
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      Или они считают звезднополосатых дурнее себя?

      Открою вам тайну... Они ВСЕХ считают дурнее себя wassat
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:20
    +1
    На Миге они уже за БПЛА охотились, Миг минусуем, был дело. Теперь они на F-16 за авиабомбами хотят поохотиться? Я немного не в теме авиации (все больше по танкам), может и есть толк, но если статичные средства ПВО не могут сбить, чем самолет поможет?
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:28
    0
    В случае передачи НАТО боевых самолетов западного образца , Россия вправе нанести Я. У. по Украине.
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:33
    0
    Не пойму, чему это помешает. Пока, что ВКС бомбит приграничные территории.....Это 404 нужно (как иу нас в ВС) на передке развернуть полноценные ЗРК и радары обзора. Которые буду обстреливаться Х-31. И нарушат свою концепцию радиомолчания и выстрелов по данным от АВАКСов. Для ЦУ по таким бомбам и их носителям (а это Сухоие с высот под 10000м) нужны полноценно работающие С300 и БукМ1 (или Патриоты) с радарами обзора.
  8. Kunich
    Kunich Сегодня, 14:37
    0
    Появление в небе над Украиной самолетов и пилотов НАТО чревато новой эскалацией и ответными мерами России.

    Какими такими ответными мерами? Красную линию нарисуют в воздухе или выразят крайнюю озабоченность?
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:38
    0
    Цитата: Uprun
    На Миге они уже за БПЛА охотились, Миг минусуем, был дело. Теперь они на F-16 за авиабомбами хотят поохотиться? Я немного не в теме авиации (все больше по танкам), может и есть толк, но если статичные средства ПВО не могут сбить, чем самолет поможет?

    Им F-16 нужны не для того чтобы бомбы сбивать, а для того чтобы наносить удары по нашим позициям, по нашим городам не входя в зону ПВО, вот увидите, если им дадут F-16, то следующим номером они потребуют КРВБ.