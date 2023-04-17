Офис президента Украины призвал Запад отреагировать на применение ВС РФ управляемых авиабомб передачей систем ПВО и самолетов F-16

Поскольку российские вооруженные силы стали активно использовать управляемые авиабомбы, Западу необходимо передать Украине больше систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевую авиацию с ракетами класса «воздух-воздух». Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
По утверждению украинского чиновника, передача авиации позволит уничтожать российские самолеты «на дальних рубежах». Это, в свою очередь, должно предотвратить нанесение ударов управляемыми авиабомбами по объектам на территории Украины.
Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ заявляли, что американские истребители F-16 являются наиболее эффективными в борьбе с управляемыми авиабомбами. Представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил о скором появлении у ВС РФ полуторатонных авиабомб, сбивать которые украинская противовоздушная оборона не сможет.
Однако идея передачи самолетов F-16 сталкивается с такими проблемами как отсутствие инфраструктуры для их использования и подготовленных пилотов и инженеров, которые могли бы их эксплуатировать и обслуживать. Появление в небе над Украиной самолетов и пилотов НАТО чревато новой эскалацией и ответными мерами России.
Кроме того, неизбежны потери и самолетов американского производства, и иностранных летчиков, что не будет способствовать улучшению общественного мнения на Западе относительно помощи киевскому режиму.