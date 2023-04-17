Военное обозрение
Войти Регистрация

Западная пресса назвала дату украинского контрнаступления на основе слитых в интернет «секретных документов» Пентагона

10
Западная пресса назвала дату украинского контрнаступления на основе слитых в интернет «секретных документов» Пентагона

На Западе и на Украине продолжают обсуждать возможные сроки начала контрнаступления ВСУ на освобожденные Россией территории. На этот раз предполагаемый срок начала контрнаступления озвучило издание Newsweek.


По утверждению западной прессы, украинское контрнаступление должно начаться 30 апреля 2023 года. То есть, оно укладывается в те сроки, о которых ранее говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль называл лето 2023 года как время контрнаступления. Появлялись заявления и о том, что контрнаступление начнется к 9 мая 2023 года, а также вообще в 2024 году.

Западная пресса сделала вывод о предполагаемых сроках начала контрнаступления на основе «секретных документов» Пентагона, которые якобы были слиты в интернет арестованным в США офицером Национальной гвардии Джеком Тейшейрой.

Таким образом, и западная пресса, и украинские власти постоянно путаются в сроках анонсированного контрнаступления. Это уже выглядит как открытая попытка запутать российское руководство и военное командование.

Однако информация о контрнаступлении поступает в вооруженные силы не из западной или украинской прессы, а на основании данных разведки. Поэтому вряд ли такие заявления играют решающую роль для начала или откладывания подготовки ВС РФ к контрнаступлению противника. Зато они призваны создавать соответствующий информационный фон, действуя на «успокоение» украинского или западного обывателя.

Не исключено, правда, что и сами представители западных правительств и украинского режима так и не могут определиться со сроками контрнаступления. Ведь у ВСУ, очевидно, пока нет сил для однозначного достижения успеха даже на отдельно взятом направлении.
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:17
    +2
    Поживём увидим, только сдается мне что информация лажа.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:22
      0
      2 мая 2014 года Украина поперла на Донбасс, видимо и сейчас приурочат плюс минус пару дней, но то что постараются "испортить" нам 9 мая большая доля вероятности, хотя России не важно в какое время года их ровнять с грязью. Не долго им осталось трепыхаться.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:23
    0
    Я больше скажу, зеля сам не знает о сроках контрнаступления......
  3. Mitya2424
    Mitya2424 Сегодня, 14:26
    0
    Все ждут, чем закончится Бахмутская эпопея.
    Если наши дожмут, то не о каком "контрнаступе" не может быть и речи, все силы и средства небратьям надо будет использовать для блокирования нашего успеха.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:27
    0
    Что-то вся эта старательно сливаемая инфа о предстоящеи украинском наступлении больше всего напоминает намеренную дезинформацию.
    Только не понятно к чему и для чего это. Надо ждать пакости от НАТО совсем в других местах.
  5. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 14:27
    0
    Вспоминается мультфильм "Ограбление по-итальянскии"...
    Весь Неаполь бегает за мужиком и верещит: "Вы слышали? Антонио идёт грабить банк!"
    Восхваляют, восторгаются, на руках его носят.
    И он грабит.
    Тут начинается непонятное.
    Бывшие поклонники намекают, что он всем им должен.
    И деньги забирают...
    В конце концов Антонио оказывается у разбитого корыта.
    Да ещё и жена рожает очередную тройню...
    Пророческая лента!
    Надо Резникову с Зелей показать... wink
  6. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 14:29
    0
    Неужели "Минозабоченности" руководствуется информацией из западных и заокеанских СМИ, строя на ней свои военные планы? Тогда это - конец света, конец света! Вспомнил древний военный анекдот ещё царских времен. Денщик генерала, командующего дивизией, пришел и должил, что на базаре ходят слухи о выступлении дивизии из города. А генерал действительно такой приказ получил. Построил он дивизию и повел её из города. Когда же вывел за городскую черту, опять кликнул ординарца и приказал: "Сходи обратно на рынок и узнай, куда теперь дивизии идти то надобно?".
  7. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:29
    0
    как по мне это юрисдикция разведки, скоро все увидим. но меня радует то что мы будем готовы к этому наступлению лучше чем осенью. таким образом не только сможем нанести поражение хохлам и контратаковать .
  8. t-12
    t-12 Сегодня, 14:30
    0
    Для справки: Гитлер, готовя удар по Франции, издал штук двадцать приказов с разными "днями наступления" начиная с октября 1939 и заканчивая маем 1940.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:33
    0
    Да, можно считать, что операция прикрытия "Мрак и туман" вступила в свою завершающую фазу.