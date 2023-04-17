Западная пресса назвала дату украинского контрнаступления на основе слитых в интернет «секретных документов» Пентагона

На Западе и на Украине продолжают обсуждать возможные сроки начала контрнаступления ВСУ на освобожденные Россией территории. На этот раз предполагаемый срок начала контрнаступления озвучило издание Newsweek.По утверждению западной прессы, украинское контрнаступление должно начаться 30 апреля 2023 года. То есть, оно укладывается в те сроки, о которых ранее говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль называл лето 2023 года как время контрнаступления. Появлялись заявления и о том, что контрнаступление начнется к 9 мая 2023 года, а также вообще в 2024 году.Западная пресса сделала вывод о предполагаемых сроках начала контрнаступления на основе «секретных документов» Пентагона, которые якобы были слиты в интернет арестованным в США офицером Национальной гвардии Джеком Тейшейрой.Таким образом, и западная пресса, и украинские власти постоянно путаются в сроках анонсированного контрнаступления. Это уже выглядит как открытая попытка запутать российское руководство и военное командование.Однако информация о контрнаступлении поступает в вооруженные силы не из западной или украинской прессы, а на основании данных разведки. Поэтому вряд ли такие заявления играют решающую роль для начала или откладывания подготовки ВС РФ к контрнаступлению противника. Зато они призваны создавать соответствующий информационный фон, действуя на «успокоение» украинского или западного обывателя.Не исключено, правда, что и сами представители западных правительств и украинского режима так и не могут определиться со сроками контрнаступления. Ведь у ВСУ, очевидно, пока нет сил для однозначного достижения успеха даже на отдельно взятом направлении.