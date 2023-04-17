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Иноагент Кара-Мурза приговорён к 25 годам лишения свободы по делу о госизмене

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Иноагент Кара-Мурза приговорён к 25 годам лишения свободы по делу о госизмене

Сегодня Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу (признан в России иностранным агентом) к 25 годам лишения свободы по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, наряду с осуществлением деятельности в организациях, признанных на территории России нежелательными. Такого срока и добивалась сторона гособвинения для осужденного.


Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 400 тыс рублей и запрет на осуществление журналистской деятельности в течение 7 лет. Слушания проходили в закрытом режиме ввиду грифа «секретно». Именно по этой причине в зал заседания не пустили западных дипломатов и российских правозащитников, пришедших поддержать Кара-Мурзу.

В этой связи нужно отметить, что поводом для обвинения журналиста послужило его выступление в Палате представителей американского штата Аризона, в ходе которого он рассказывал о «военных преступлениях» российских военнослужащих, имевших место на Украине. Они якобы сознательно осуществляли бомбардировки жилых районов, роддомов, школ и больниц.

Сначала против него было возбуждено уголовное дело по статье о фейках про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), предусматривающее наказание в виде 10 лет лишения свободы. Затем в июле того же года ему было предъявлено обвинение в осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). По этой статье может грозить до 6 лет заключения. В начале же октября его обвинили в государственной измене (ст. 275 УК). По этому эпизоду ему предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

Согласно доказательствам, имеющимся в распоряжении СК РФ, публицист «сливал» всю необходимую информацию сотрудникам иностранных спецслужб, давая им консультации, за что получал вознаграждение в 30 тыс. долларов (более 2 млн рублей) в месяц.
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33 комментария
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 15:42
    +6
    одобряю... очень хорошие новости.. прям подняли настроение
    1. frruc
      frruc Сегодня, 15:49
      +4
      В колонии строгого режима разрешено читать литературу? Выйдет начитанным человеком, если проживет там 25 лет.
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk Сегодня, 16:10
        0
        не только начитанным но ему сейчас сорок лет выйдет уже пенсионером hi
    2. Замира
      Замира Сегодня, 16:06
      -1
      Цитата: incoggnoto
      одобряю... очень хорошие новости.. прям подняли настроение

      Новость, конечно, неплохая, но таки есть настораживающие моменты.
      Ну, например:
      суд назначил ему штраф в размере 400 тыс рублей

      Целых 400 000? Серьёзно? belay
      Это же всего лишь пятая часть его месячной заработной платы, которую он получал от Запада.
      Ну, если верить статье, конечно.
      Согласно доказательствам, имеющимся в распоряжении СК РФ, публицист «сливал» всю необходимую информацию сотрудникам иностранных спецслужб, давая им консультации, за что получал вознаграждение в 30 тыс. долларов (более 2 млн рублей) в месяц.
      А ведь он наверняка не один месяц работал на врага. И - 400 тысяч?

      Теперь далее - ещё один пунктик. Кроме этого смехотворного штрафа, суд назначил ему
      запрет на осуществление журналистской деятельности в течение 7 лет.

      Вот это как понимать?
      То ли суд заранее уверен, что обвиняемый свои 25 лет не отсидит, то ли ему принесут в камеру всё необходимое (ноутбук с интернетом) и он на законном основании продолжит свою подрывную деятельность, причём наверняка не бесплатно...

      В общем, ни хрена мне не понятно... Вот абсолЮтно! НИ! ХРЕНА!
    3. кредо
      кредо Сегодня, 16:29
      +2
      Нашёл одно из оригинальных высказываний В.Кара-Мурзы от декабря 2021 года:
      У нас есть много людей в России, которые родились, пошли в детский сад, пошли в школу, в институт, даже уже окончили его, всё это время наблюдая в телевизоре лицо одного и того же человека. Понимаете? Это ненормально. В Америке пять президентов сменилось за это время, из разных партий. Выросло уже целое поколение у нас, которое ничего другого кроме Путина не знает! Мы с вами родились в начале 80-х, мы ещё помним, как в России проходили настоящие выборы, было свободное телевидение. А молодые люди этого не помнят вообще.
      .

      А весь посыл интервью сводится к тому как жилось хорошо с момента развала СССР до момента прихода прихода Путина к власти и как жаль что вот таким как Кара-Мурза не удалось в 2011 году устроить госпереворот, свалить Путина и облагородить население России цивилизованными западными ценностями.

      Кстати, известному дипломату Николаю Платошкину только за то, что он агитировал к возврату социалистических ценностей и строительству СССР 2.0 дали срок (хоть и условный), а этот историк и журналист годами кормился с англосаксонской руки, поливал помоями действующую власть и страну, инициировал "закон Магнитского", введение различных санкций против российских граждан и страны в целом, при этом жил припеваючи и не в чём не нуждался, но видимо хотел чего большего и экзотического. Ну вот и сбылась мечта либерала. Может гордится что она его нашла.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:45
    +5
    Какая прекрасная новость для наших " ждунов" ,государство даёт понять что шутки кончились.25 лет не всякому педофилу дают.Какая интересная арифметика пошла ,сроки начали суммировать.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:48
      +10
      Почитал его биографию, итог закономерный. Понятно что государство наше не идеальное,но предательством его лучше не сделаешь.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:52
      0
      Цитата: tralflot1832
      педофилу дают.

      Какому-такому педофилу?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:47
    +2
    "...Ой смертная казнь как нужна... "
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 15:54
      +4
      25 мне кажется похлеще стенки будет. У стенки быстро и без мучений, раз, и ты уже на небесах. А четвёртак на строгаче ещё прожить надо... Главное никаких амнистий и обменов.
      1. korwalol
        korwalol Сегодня, 16:36
        +1
        Выйдет в 66 без зубов, начнет жизнь с чистого листа, а президент у нас все тот же будет. Вот удивится
    2. Sadok
      Sadok Сегодня, 15:58
      -3
      автор плохо кончил

      댓글의 텍스트가 너무 짧고 사이트 관리자의 의견으로는 유용한 정보를 전달하지 못합니다.
    3. Luminman
      Luminman Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Ой смертная казнь как нужна

      Пусть лучше лес рубит или мешки с цементом таскает. Хоть какая-то польза от него будет...
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:52
    +5
    Я бы на него посмотрел бы в ЕС или США с такой деятельностью...
  5. Комментарий был удален.
  6. мазута
    мазута Сегодня, 15:55
    +5
    Дед Сталинградскую битву освещал,внук появившийся на свет Божий благодаря той Победе -обливает грязью свою страну.Мало пороли в детстве видимо.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:17
      +2
      Да тааих полно.Взять того же Гайдара.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 16:36
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Да тааих полно.Взять того же Гайдара.

        Гайдар экономист, к Гайдару писателю не имеет кровного отношения. Экономист просто строил свою карьеру используя известную фамилию, соответственно такой человек ничего не мог дать хорошего, вся его жизнь обман для извлечения собственных выгод.
  7. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 15:55
    +3
    а чего так мало. надо было к пожизненному., а лучше к расстрелу. не повадно будет другим гавкать= гон донам штопаным.
  8. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 15:57
    +2
    получал за предательство до двух миллионов рублей в месяц а штраф всего лишь четыреста тысяч рублей am
  9. ALCA056000
    ALCA056000 Сегодня, 16:00
    0
    "...запрет на осуществление журналистской деятельности в течение 7 лет." - это троллинг такой ? Или после 25 лет ещё 7 ? laughing
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:39
      0
      Цитата: ALCA056000
      "...запрет на осуществление журналистской деятельности в течение 7 лет." - это троллинг такой ? Или после 25 лет ещё 7 ? laughing

      Вдруг он решит заняться журналистской деятельностью в колонии?! Решит вдруг стрим за решёткой wassat или хотя бы статьи писать о быте в российской зоне.
  10. Комментарий был удален.
  11. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 16:01
    +7
    Тогда надо быть последовательным. Мистер Абрамович, спонсоры "Нафтогаза" и "урганты" тоже должны получить соответствующие сроки.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:11
      +4
      Лошадка тоже должна получить. Но там маман прикрывает и отмазывает.
  12. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:01
    +4
    25 лет строгого режима, хоть и не смертная казнь, но тоже лихо. Строгий режим - это не обычная зона, это гораздо страшнее. Есть вероятность, что поциент откинуться не успеет, а зажмурится прямо там, до звонка.
    1. El Barto
      El Barto Сегодня, 16:37
      0
      Так то, наоборот. На "строгаче" как раз жизнь арестанта намного проще, чем на общем режиме.
      Просто по таким срокам не дают общий режим
  13. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 16:07
    +2
    Отлично.. Еще и других Венедиктовых туда же
  14. Alien From
    Alien From Сегодня, 16:17
    0
    Наверное забыли многие, как в 90 х этот пел.
  15. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 16:18
    0
    Он прекрасно понимал, что этим все и закончится. Сам выбрал свою судьбу.
  16. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:19
    0
    На очереди - Сванидзе. Млечину - приготовиться!
  17. Luminman
    Luminman Сегодня, 16:33
    0
    Таких, как этот Кара-Мурза еще очень много...
  18. Joker62
    Joker62 Сегодня, 16:37
    0
    Цитата: frruc
    В колонии строгого режима разрешено читать литературу? Выйдет начитанным человеком, если проживет там 25 лет.

    Просидит до половины срока и по УДО выйдет на свободу... А по хорошему - к стенке, и все дела, как у Батьки в Белоруссии.
  19. Joker62
    Joker62 Сегодня, 16:38
    0
    Цитата: Петр_Колдунов
    На очереди - Сванидзе. Млечину - приготовиться!

    Хм...
    Сванидзе - если уже не при смерти...
    Млечину - ледоруб ему в помощь!
  20. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 16:41
    0
    в зал заседания не пустили западных дипломатов и российских правозащитников,
    нечего им там делать. Мой соредактор, весьма патриотического краевого журнала, царство журналу небесное, (умер без поддержки, но 6 лет мы были лучшими) первым делом, как прибыл в Израиль, создал там вариант "Мемориала"... Живёт хорошо, ска, шлёт фото всем из бывшей редакции, даже с днём рождения всех поздравляет... Пишу ему: Миша, мы уже не земляки... А он - любим родину... Козёл, короче. Очень обидно.