Иноагент Кара-Мурза приговорён к 25 годам лишения свободы по делу о госизмене

Сегодня Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу (признан в России иностранным агентом) к 25 годам лишения свободы по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, наряду с осуществлением деятельности в организациях, признанных на территории России нежелательными. Такого срока и добивалась сторона гособвинения для осужденного.Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 400 тыс рублей и запрет на осуществление журналистской деятельности в течение 7 лет. Слушания проходили в закрытом режиме ввиду грифа «секретно». Именно по этой причине в зал заседания не пустили западных дипломатов и российских правозащитников, пришедших поддержать Кара-Мурзу.В этой связи нужно отметить, что поводом для обвинения журналиста послужило его выступление в Палате представителей американского штата Аризона, в ходе которого он рассказывал о «военных преступлениях» российских военнослужащих, имевших место на Украине. Они якобы сознательно осуществляли бомбардировки жилых районов, роддомов, школ и больниц.Сначала против него было возбуждено уголовное дело по статье о фейках про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), предусматривающее наказание в виде 10 лет лишения свободы. Затем в июле того же года ему было предъявлено обвинение в осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). По этой статье может грозить до 6 лет заключения. В начале же октября его обвинили в государственной измене (ст. 275 УК). По этому эпизоду ему предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.Согласно доказательствам, имеющимся в распоряжении СК РФ, публицист «сливал» всю необходимую информацию сотрудникам иностранных спецслужб, давая им консультации, за что получал вознаграждение в 30 тыс. долларов (более 2 млн рублей) в месяц.