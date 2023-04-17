Украинский «омбудсмен» и его логика: «видео казни украинских пленных у нас уже много, а видео казни российских пленных – постановка»

На Украине пытаются извлечь максимальную выгоду от недавно распространенного по Сети старого видео, на котором якобы российский военный жестоко убивает пленного украинского солдата.Комментируя вышеупомянутый ролик в ходе интервью одному из местных телеканалов, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что у него уже имеются десятки подобных видео.С его слов, опубликованный в Интернете ролик просто стал самым ярким примером. В то же время, как заявил так называемый правозащитник, на других видео украинским военным также отрезают конечности, нос, уши и другие части тела.Между тем омбудсмен добавил, что ему и его команде даже удалось идентифицировать некоторых российских военных, которые якобы совершали преступления против украинских пленных. Один из них, с его слов, погиб в ходе боев с ВСУ.При этом комментируя видеодоказательства пыток и издевательств уже над российскими военнопленными, Лубинец усомнился в подлинности таких роликов.Так, со слов украинского омбудсмена, видео с военнослужащим ВСУ, который на камеру убил нескольких пленных российских солдат, является ничем иным, как «постановкой».Кроме того, в случае с расстрелом 12 военных ВС РФ, сдававшихся в плен в Макеевке (ЛНР), Лубинец и вовсе обвинил последних в преступлении. Как он выразился, 10 российских военных лишь сделали вид, что сдаются в плен, чтобы дать оставшимся двоим возможность открыть огонь по отвлекшимся солдатам ВСУ.В целом, заявлениям украинского омбудсмена не стоит удивляться. Ведь они полностью соответствуют духу киевской пропаганды и американских двойных стандартов.