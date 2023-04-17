Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский «омбудсмен» и его логика: «видео казни украинских пленных у нас уже много, а видео казни российских пленных – постановка»

10
Украинский «омбудсмен» и его логика: «видео казни украинских пленных у нас уже много, а видео казни российских пленных – постановка»

На Украине пытаются извлечь максимальную выгоду от недавно распространенного по Сети старого видео, на котором якобы российский военный жестоко убивает пленного украинского солдата.

Комментируя вышеупомянутый ролик в ходе интервью одному из местных телеканалов, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что у него уже имеются десятки подобных видео.

С его слов, опубликованный в Интернете ролик просто стал самым ярким примером. В то же время, как заявил так называемый правозащитник, на других видео украинским военным также отрезают конечности, нос, уши и другие части тела.

Между тем омбудсмен добавил, что ему и его команде даже удалось идентифицировать некоторых российских военных, которые якобы совершали преступления против украинских пленных. Один из них, с его слов, погиб в ходе боев с ВСУ.

При этом комментируя видеодоказательства пыток и издевательств уже над российскими военнопленными, Лубинец усомнился в подлинности таких роликов.

Так, со слов украинского омбудсмена, видео с военнослужащим ВСУ, который на камеру убил нескольких пленных российских солдат, является ничем иным, как «постановкой».

Кроме того, в случае с расстрелом 12 военных ВС РФ, сдававшихся в плен в Макеевке (ЛНР), Лубинец и вовсе обвинил последних в преступлении. Как он выразился, 10 российских военных лишь сделали вид, что сдаются в плен, чтобы дать оставшимся двоим возможность открыть огонь по отвлекшимся солдатам ВСУ.

В целом, заявлениям украинского омбудсмена не стоит удивляться. Ведь они полностью соответствуют духу киевской пропаганды и американских двойных стандартов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:38
    +3
    Вы лучше спросите у Зелибобы ,сколько ВСУ убило гражданских лиц ?Ответ будет поразительный
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:41
      +1
      Украинский «омбудсмен» и его логика: «видео казни украинских пленных у нас уже много, а видео казни российских пленных – постановка»


      Типа это мы хорошие,а они плохие,а не наоборот.Смотрите не перепутайте. "Хитрованы" какие.
    2. Фразах
      Фразах Сегодня, 15:42
      +2
      Ответ будет - ни сколько. И вряд ли он кого поразит, клоун брешет, как дышит.
  2. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 15:44
    +3
    девиз ципсо: "где мы, там брехня"
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:20
      0
      Цитата: dimbasic
      девиз ципсо: "где мы, там брехня"

      Скорее: "ложь, наша профессия!"
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:45
    +3
    Лживый шакал. Откуда у него десятки видео со свидетельствами убийств русскими пленных? Украинские-то видео в свободном доступе в сети, они их не прячут, они даже гордятся ими. А вот с российской стороны подобных видео почему-то нет. А зная, что случилось в Буче, Изюме/Купянске выводы об источниках этого "омбудсмена" напрашиваются сами собой.
  4. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 15:54
    +3
    что-то не смог даже на украинских сайтах найти видео с убийством украинского пленного
    но текста было много sad
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:11
    0
    Представляю как возмущались наши деды "Смотрите, гебельс не признаёт ужасы творимые немецкой армией". Вот вы клоуны смешные.
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:17
    0
    В любом суде должна быть доказана не только вина, но и наличие самого преступления. Нужно определить не только жертву и преступников, при чём в условиях возможности видеомонтажа, нужно будет проверять даже факт возможного нахождения в тот момент и в том месте жертвы и преступника. Причём это касается любого видео с преступлением. Но так как эти видео снимают часто именно для того чтобы шокировать обывателей, то обыватель не будет выяснять реальность этого видео, а сразу начинается волна по соцсетям, это именно то чего и добиваются распространители таких видео.
    Всегда надо ждать результатов серьёзной экспертизы и уже на основе этого судить.
  7. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 16:32
    0
    Самое ужасное во всём этом что на западе верят именно им, И запад делаев всё что бы весь мир в это поверил. Это война и они готовы на всё ради победы над нами.