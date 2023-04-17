Минобороны РФ показало боевую работу миномётного расчёта ВДВ в зоне спецоперации

В ходе СВО артиллеристы Воздушно-десантных войск России активно ведут контрбатарейную борьбу против артиллерии противника, оказывают поддержку пехоте и решают другие задачи. И так изо дня в день. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показало боевую работу минометного расчета ВДВ в зоне спецоперации.
Пресс-служба оборонного ведомства опубликовало его в соцсетях.
В ходе контрбатарейной борьбы минометчики успешно уничтожают вражеские минометные и орудийные расчеты.
Под удар минометов бойцов ВДВ попадают наблюдательные пункты и опорники противника. Минометчики наносят существенный урон личному составу и боевой легкобронированной технике ВСУ.
Мы помогаем нашим пацанам на передке
- кратко охарактеризовал главную задачу минометного расчета его командир.
По его словам, они действуют в при любой погоде – и в дождь, и в снег, она не имеет значения. Чаще всего они работают по ночам. На отдых времени у бойцов практически не бывает.
Целеуказание осуществляется при помощи беспилотников. Помимо этого, дроны корректируют минометный огонь, ориентируясь по разрывам мин.
Чтобы не оказаться под ответным ударом, расчетам 82-миллиметровых минометов приходится действовать четко и оперативно. Не теряя времени, они занимают позицию для стрельбы, делают необходимые вычисления и открывают огонь. За несколько минут они успевают выпустить более трех десятков мин, после чего быстро меняют позицию.