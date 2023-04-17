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Минобороны РФ показало боевую работу миномётного расчёта ВДВ в зоне спецоперации

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Минобороны РФ показало боевую работу миномётного расчёта ВДВ в зоне спецоперации

В ходе СВО артиллеристы Воздушно-десантных войск России активно ведут контрбатарейную борьбу против артиллерии противника, оказывают поддержку пехоте и решают другие задачи. И так изо дня в день. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показало боевую работу минометного расчета ВДВ в зоне спецоперации.

Пресс-служба оборонного ведомства опубликовало его в соцсетях.

В ходе контрбатарейной борьбы минометчики успешно уничтожают вражеские минометные и орудийные расчеты.

Под удар минометов бойцов ВДВ попадают наблюдательные пункты и опорники противника. Минометчики наносят существенный урон личному составу и боевой легкобронированной технике ВСУ.

Мы помогаем нашим пацанам на передке

- кратко охарактеризовал главную задачу минометного расчета его командир.

По его словам, они действуют в при любой погоде – и в дождь, и в снег, она не имеет значения. Чаще всего они работают по ночам. На отдых времени у бойцов практически не бывает.

Целеуказание осуществляется при помощи беспилотников. Помимо этого, дроны корректируют минометный огонь, ориентируясь по разрывам мин.

Чтобы не оказаться под ответным ударом, расчетам 82-миллиметровых минометов приходится действовать четко и оперативно. Не теряя времени, они занимают позицию для стрельбы, делают необходимые вычисления и открывают огонь. За несколько минут они успевают выпустить более трех десятков мин, после чего быстро меняют позицию.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 15:17
    0
    Эх, надо бы уж все бесшумными вариантами заменять...Есть же уже технологии, и уже не такие уж секретные- вот и перевооружить все подразделения на такой вариант, эффективность бы повысилась очень значительно !
    1. Bogalex
      Bogalex Сегодня, 15:22
      +2
      Да? И как сильно Вы собрались помочь своей пехоте из миномёта с дальностью стрельбы 1300 м?
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 15:23
      +3
      Цитата: monetam
      Эх, надо бы уж все бесшумными вариантами заменять...Есть же уже технологии, и уже не такие уж секретные- вот и перевооружить все подразделения на такой вариант, эффективность бы повысилась очень значительно !

      Угол наклона посмотрите , ребята бью на максимальную дальность. У бесшумного миномета дальность меньше
  2. Bogalex
    Bogalex Сегодня, 15:21
    +1
    В ходе контрбатарейной борьбы минометчики успешно уничтожают вражеские минометные и орудийные расчеты.

    Миномет у них 82-мм, 2Б24 "Дева". Дальность стрельбы показанными минами, как у штатного "Подноса". О какой-такой контрбатарейной борьбе может идти речь - совершенно непонятно.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 15:26
    +1
    Ночью вычисляют тепловизорами. Днём технику вычисляют локаторами. Ночью теперь спрятаться сложнее, чем днём what