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Последствия поражения российским «Ланцетом» американской САУ М109 ВСУ попали в кадр

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Последствия поражения российским «Ланцетом» американской САУ М109 ВСУ попали в кадр

В сети появилось видео, на котором запечатлены обгоревшие части американской САУ М109, разорванной на куски после точного попадания российского барражирующего боеприпаса "Ланцет".


Предположительно на Купянском направлении удар, нанесенный при помощи российского "Ланцета", вызвал детонацию боекомплекта американской САУ, после чего самоходное орудие буквально разорвало на куски, не оставив никаких шансов выжить экипажу. Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" нередко наносят значительный ущерб парку вооружений украинской армии, успешно уничтожая стоящие на вооружении ВСУ САУ, танки и другую военную технику.





Также сообщается. что около 20 американских САУ M109L отправлены украинской армии из Италии. Железнодорожный состав с этой военной техникой был замечен на севере Италии в городе Удине. Также сообщается, что, по некоторым данным, в настоящее время на вооружении ВСУ уже состоит как минимум шестьдесят гусеничных гаубиц этого типа.

Поставляемые из Италии украинской армии американские САУ входят в пакет военной помощи, одобренный предыдущим правительством страны под руководством Марио Драги.

В начале текущего года итальянский парламент одобрил принятый правительством страны декрет, предполагающий продление на 2023 год военной поддержки Украины. В рамках пакета предусматривается оказание разнообразной поддержки украинской армии, включая поставки вооружений. Одобренный пакет является уже шестым по счету.
Использованы фотографии:
Wikipedia/АрміяInform
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17 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:03
    0
    В социальные сети попало видео, запечатлевшее поражение украинской радиолокационной станции 79К6 «Пеликан» на Артемовском направлении. Уничтожение «Пеликана» показано с разных ракурсов.Видео по ссылке ниже.

    Данная РЛС является весьма современной станцией с фазированной антенной решеткой и входит в топ-10 самых важных разработок украинского ВПК. Максимальная дальность обнаружения цели – 400 км.

    https://topcor.ru/34127-rossijskij-lancet-porazil-ukrainskuju-rls-pelikan.html

    Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" нередко наносят значительный ущерб парку вооружений украинской армии, успешно уничтожая стоящие на вооружении ВСУ САУ, танки и другую военную технику.


    И танки может уничтожать?Есть видосы уничтожения танков Ланцетом?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:20
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      И танки может уничтожать?Есть видосы уничтожения танков Ланцетом?

      Видео не видел, но пишут, что модернизированный
      ZALA Lancet-3 вполне может.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:24
        0
        Танк. no Навряд ли.Видео попытки поражения танка Ланцетом по ссылке ниже.Нужна боевая часть помощнее.
        https://ren.tv/news/v-rossii/1095262-video-unichtozheniia-tanka-vsu-lantsetom-v-raione-kremennoi

        Хотя может и видос обрезанный.Вот такой комментарий под тем же видео.
        На видео расчет 98-й дивизии ВДВ ликвидирует танк украинских боевиков в районе Кременной (Луганская Народная Республика): бойцы ВДВ попадают барражирующим аппаратом по борту украинского танка, от чего он взрывается.

        https://iz.ru/1499535/2023-04-16/poiavilis-kadry-unichtozheniia-ukrainskogo-tanka-iz-bpla-lantcet

        Ещё один комментарий под этим же видосом,но на другом сайте.
        Судя по опубликованным кадрам Т-80БВ был поражен как минимум двумя «дронами-камикадзе». Так как в ходе удара «Ланцета» рядом с танком валяются детали похожие на части «барражирующего боеприпаса». К слову удар «дрона-комикадзе» явно приводит к серьезным повреждениям Т-80БВ, но не уничтожает его полностью. Как уже не раз было замечено танки, как наиболее тяжело бронированная военная техника, являются сложной целью для «Ланцетов» и в большинстве случаев удается лишь серьезно повредить машину.

        https://anna-news.info/bpla-lantset-porazil-tank-t-80-vsu/

        Хотя есть примеры и поудачливее.Запорожское направление — попадание "Ланцета" по танку ВСУ.Дрон-камикадзе «Ланцет» попадает в верхнюю часть боевой машины, которая начинает гореть, а спустя некоторое время взрывается.
        https://t.me/voenkorKotenok/46260
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:26
        0
        На сайте не все военные специалисты чтобы представить САУ 109 М и тем более не все смогут из этого Лего разбросаное на поле собрать оригинал.САУ 109 М Палладин ,для любителей всего американского.
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:06
    +4
    А теперь считаем, За два месяца "Ланцетами" было поражено что-то около 50 гаубиц, с видеофиксацией. Экстраполируем на 300 штук в год. И это только "Ланцетами". Есть куда расти, конечно, но уже неплохо.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 16:18
      -1
      Этих ланцетов не так уж много пока, погоды они не делают -так, помаленьку подтачивают запасы техники противника, с вероятностью поражения процентов этак 20% -и то хорошо. А вот засеять умными минами пути отхода-подхода техники противника при помощи "земледелия" -это поэффективнее будет!
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 16:06
    0
    Может я слепой....,......................................
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:13
      +2
      Нет,это в самом деле "Паладин" То,что от него осталось.А вот чем его поразили?Верим на слово
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 16:33
        0
        Надоело верить, особенно фуфлыжникам.
      2. Single-n
        Single-n Сегодня, 16:36
        0
        В данном случае могло быть что угодно. Включая и окурок в "салоне" :) Но хотя бы не оставляет сомнений в уничтожении САУ.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:09
    0
    Мне скинули, новые файлы из Пентагона.Пентагон у русских проблема! Какая Джо?Русские все Сау из Польши называют Крабами,что польский Краб что английскую САУ АS 90 у них рубки одинаковые ,родом из Англии.Джо ,у русских традиция ещё с 2 мировой уничтожать в сводках в 10 раз больше , чем было выпущено Тигров и в 20 раз больше, чем Фердинандов, но войну они закончили в Берлине.Джо ,лучше займись делом ,узнай где в этот раз русские хотят закончить войну.Мы тут совещание с господином Пригожином посмотрели,похоже придётся брать ДНК у Макрона.Как бы не подменили ироды! Упс, чуть не спалился. Конец связи. drinks
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:13
    0
    Последствия поражения российским «Ланцетом» американской САУ М109 ВСУ попали в кадр
    . Понятно, управлял Ланцетом мастер и немного удачи, в придачу...
    Вражеская артиллерия, это самая нужная цель, первоочередная. Танки и на передовой перещелкают. Прочая мелКочь... заодно пойдёт.
  6. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 16:14
    -4
    Очередная новость из разряда поверьте нам на слово.
  7. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 16:15
    0
    может xoxлы сами подорвали чтоб не ремонтировать не эвакуировать feel
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:38
      0
      Угу. И страховку по "КАСКО" получить:) В любом случае кто то заставил их бросить/уничтожить технику. Это как ни крути плюс в копилку ВС РФ.
  8. Christophe_Nicolas
    Christophe_Nicolas Сегодня, 16:17
    -1
    Blindage en aluminium + neige/pluie = effet thermobarique
    M109 = bombe
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 16:36
      0
      На русском сайте- по-русски!!!!!