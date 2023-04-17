Последствия поражения российским «Ланцетом» американской САУ М109 ВСУ попали в кадр

В сети появилось видео, на котором запечатлены обгоревшие части американской САУ М109, разорванной на куски после точного попадания российского барражирующего боеприпаса "Ланцет".
Предположительно на Купянском направлении удар, нанесенный при помощи российского "Ланцета", вызвал детонацию боекомплекта американской САУ, после чего самоходное орудие буквально разорвало на куски, не оставив никаких шансов выжить экипажу. Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" нередко наносят значительный ущерб парку вооружений украинской армии, успешно уничтожая стоящие на вооружении ВСУ САУ, танки и другую военную технику.
Также сообщается. что около 20 американских САУ M109L отправлены украинской армии из Италии. Железнодорожный состав с этой военной техникой был замечен на севере Италии в городе Удине. Также сообщается, что, по некоторым данным, в настоящее время на вооружении ВСУ уже состоит как минимум шестьдесят гусеничных гаубиц этого типа.
Поставляемые из Италии украинской армии американские САУ входят в пакет военной помощи, одобренный предыдущим правительством страны под руководством Марио Драги.
В начале текущего года итальянский парламент одобрил принятый правительством страны декрет, предполагающий продление на 2023 год военной поддержки Украины. В рамках пакета предусматривается оказание разнообразной поддержки украинской армии, включая поставки вооружений. Одобренный пакет является уже шестым по счету.