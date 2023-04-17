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Депутат Верховной Рады: Более $45 млрд международной помощи поступило в украинский бюджет с 24 февраля 2022 года

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Депутат Верховной Рады: Более $45 млрд международной помощи поступило в украинский бюджет с 24 февраля 2022 года

Сегодня ни для кого не секрет, что украинская экономика держится исключительно за счет постоянных вливаний США и их партнеров. В то же время, возникает вопрос: чем будет расплачиваться или уже расплатилась Украина за столь «щедрую» помощь.


К слову, о последней. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк с своем ТГ-канале написал, что в украинский бюджет в 2022 году поступило более 45 млрд долларов от союзников. При этом с его слов, данные средства в виде грантов и кредитов были начислены уже 24 февраля 2022 года.

Напомним, что российская СВО началась в тот же день. Данный факт наталкивает на мысль, что Украину все же заранее готовили к противостоянию с Россией, как и заявляли в нашем Минобороны. Ведь принятие решения о выделении столь крупной суммы и ее зачисление не могли произойти настолько «оперативно».

Впрочем, вернемся к вышеупомянутому вопросу. На текущий год в проекте бюджета Украины значится дефицит в размере 38 млрд долларов. Очевидно, что киевским властям придется снова занимать. Причём занимать всё больше на фоне продолжения падения экономики и роста госдолга.

В то же время, в ЕС уже приняли решение выделить Киеву еще 18 млрд евро в виде кредитов. Несмотря на то, что они будут предоставлены на льготной основе, данную сумму, как и все то, что было выделено в прошлом году, всё равно придется возвращать. Ведь Запад «накачивал» средствами не только украинский бюджет.

Что касается оплаты столь непомерного долга, у киевских властей не так и много вариантов. В нынешних реалиях - это земля, на которую уже положили взгляд Польша, Румыния и Венгрия, или жизни военнообязанных сограждан, которые должны будут воевать с Россией.
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14 комментариев
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  1. DenD
    DenD Сегодня, 17:22
    +4
    "Нечего страшного, у Украины огромный промышленный потенциал, развитая инфраструктура, прекрасное сельское хозяйство и человеческий резерв". После этих слов, президента Зеленского наконец то отпустило, но на будущее он для себя решил, что вторая "дорожка кокса", для него это слишком.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:25
      +3
      Самое главное, умные, образованные и трудолюбивые люди. Щедрые, светлоликие, с широкой душой.
      А як гарно спивают.....
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:27
      0
      Да,и никтт не спорит.Только превратились в страну-банкрот,попрошайку
    3. frruc
      frruc Сегодня, 17:30
      +2
      в украинский бюджет в 2022 году поступило более 45 млрд долларов от союзников.

      Вот нашли альтернативный способ "зарабатывания" денег, а заодно и набивать собственные карманы. Отдавать же долги, естественно, никто не будет. Это аванс за войну и ослабление РФ.
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:29
    +1
    Кто-то написал ранее "ЧВК Украина". Наверное так. Даже если наши резервы осевшие на западе попилят в счёт украины, то это вовсе не означает отмену текущего долга украины. Возвращать и отрабатывать им придётся сполна
  3. Daishi
    Daishi Сегодня, 17:30
    +1
    сколько свинью не корми, а шашлык она пойдет
  4. iran
    iran Сегодня, 17:31
    -1
    Несмотря на то, что они будут предоставлены на льготной основе, данную сумму, как и все то, что было выделено в прошлом году, всё равно придется возвращать. Ведь Запад «накачивал» средствами не только украинский бюджет.


    Не думаю. Скорее всего их долги реструктуризируют.
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 17:35
    +1
    Почему не указал сколько уже "освоили"? Мог бы и статистику привести: ярд президенту, пол ярда премьеру, по 300 министрам, Раде на всю шоблу тоже наверное ярд, ну и так далее по списку... А остаток, лямов 500, громадянам на поддержку штанов и юбок. Вот сейчас бывшие при кормушке слезами умываются, такой распил им даже и не снился. Блин, главную статью расходов забыл - скока откатили благодетелям.)))))
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 18:02
      +1
      Почему не указал сколько уже "освоили"?
      - так это ж и так понятно: 45 получили и еще 38 не хватает. Получается что 83 миллиарда уже освоили!
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:36
    +2
    Поэтому ВКС должны громить всю оставшуюся промышленность и С/Х бывшей Украины. Без крепкого тыла не бывает крепкого фронта.
    Да и спонсоры обломятся ещё тыртырлярды в чёрную дыру засылать.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:43
    0
    В нынешних реалиях - это земля, на которую уже положили взгляд Польша, Румыния и Венгрия, или жизни военнообязанных сограждан, которые должны будут воевать с Россией.

    Земля пока в подвешенном состоянии, а вот кровушка украинская льется, как вода. За все нужно платить, бесплатный сыр на Украине, бывает только у Зеленского.
  8. Alien From
    Alien From Сегодня, 17:50
    0
    На Яндексе в новостях Вассерман (депутат Госдумы!!!!! belay ) предложил хранить гражданам до миллиона рублей налом.......! Пусть мне его даст, сохраню wassat drinks
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:55
      0
      Вы, похоже, не поняли....
      Вассерман предложил проект что у кого миллион и больше дома наликом - должны налоговую уведомлять сколько и откуда прявилось, ибо это явно доходы теневые. В противном случае - изъятие и штраф в двойном размере изъятой суммы....
  9. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:58
    0
    Да депутатам-то чего переживать по этому поводу? Возвращать долги ведь точно не они будут! laughing