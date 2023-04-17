Депутат Верховной Рады: Более $45 млрд международной помощи поступило в украинский бюджет с 24 февраля 2022 года

Сегодня ни для кого не секрет, что украинская экономика держится исключительно за счет постоянных вливаний США и их партнеров. В то же время, возникает вопрос: чем будет расплачиваться или уже расплатилась Украина за столь «щедрую» помощь.К слову, о последней. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк с своем ТГ-канале написал, что в украинский бюджет в 2022 году поступило более 45 млрд долларов от союзников. При этом с его слов, данные средства в виде грантов и кредитов были начислены уже 24 февраля 2022 года.Напомним, что российская СВО началась в тот же день. Данный факт наталкивает на мысль, что Украину все же заранее готовили к противостоянию с Россией, как и заявляли в нашем Минобороны. Ведь принятие решения о выделении столь крупной суммы и ее зачисление не могли произойти настолько «оперативно».Впрочем, вернемся к вышеупомянутому вопросу. На текущий год в проекте бюджета Украины значится дефицит в размере 38 млрд долларов. Очевидно, что киевским властям придется снова занимать. Причём занимать всё больше на фоне продолжения падения экономики и роста госдолга.В то же время, в ЕС уже приняли решение выделить Киеву еще 18 млрд евро в виде кредитов. Несмотря на то, что они будут предоставлены на льготной основе, данную сумму, как и все то, что было выделено в прошлом году, всё равно придется возвращать. Ведь Запад «накачивал» средствами не только украинский бюджет.Что касается оплаты столь непомерного долга, у киевских властей не так и много вариантов. В нынешних реалиях - это земля, на которую уже положили взгляд Польша, Румыния и Венгрия, или жизни военнообязанных сограждан, которые должны будут воевать с Россией.