В течение суток на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска нанесли поражение украинским формированиям в районах таких населенных пунктов как Угледар и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Каменское и Малая Токмачка на оккупированной ВСУ части Запорожской области.
Кроме того, российским подразделениям удалось уничтожить украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Новомихайловки (ДНР). Потери противника на указанных направлениях составили за сутки около 60 военнослужащих. Также были уничтожены 2 пикапа и 1 гаубица «Мста-Б».
В районах Новоандреевки и Новоданиловки на оккупированной противником части российской Запорожской области были уничтожены ангар с военной техникой и оружием 65-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов. Такие удары существенно снижают боеготовность находящихся в Запорожской области формирований ВСУ перед анонсированным контрнаступлением противника.
Активно действовали ВС РФ и на Купянском направлении. Здесь ударами штурмовой и армейской авиации были поражены украинские формирования в Двуречной, Тимковке, Табаевке, Берестовом Харьковской области. ВС РФ также уничтожили ДРГ противника в Синьковке и Кисловке Харьковской области, в Стельмаховке Луганской Народной Республики. За сутки противник потерял на данном направлении 35 боевиков и самоходную гаубицу «Акация». Под Купьевахой Харьковской области уничтожили РЛС ВСУ кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.
Российские вооруженные силы активно действуют на Красно-Лиманском направлении. Здесь авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили ряд позиций ВСУ под населенными пунктами Терны и Григоровка (ДНР), Червоная Диброва (ЛНР). Потери украинских формирований составили более 70 человек, также ВСУ потеряли бронемашину и самоходную гаубицу «Гвоздика».
Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Донецком направлении. Здесь ЧВК «Вагнер» смогли занять два квартала в северо-западной и центральной частях Артемовска (Бахмута). Поддержку «вагнеровцам» оказывают авиация, артиллерия и ВДВ ВС РФ. Например, авиацией были поражены подразделения ВСУ в Богдановке, Часов Яре и Константиновке на оккупированной части ДНР. Противник потерял здесь более 270 человек, включая иностранных наемников. Кроме того, были уничтожены 1 танк, 1 боевая машина пехоты, 7 бронемашин и 5 автомобилей.
На Херсонском направлении также был причинен значительный ущерб силам противника. Здесь были уничтожены более 55 боевиков, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 американского производства. Кроме того, ВС РФ уничтожили самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».
Под Верхнеторецким, Васильевкой и Крапивницким в ДНР и в районе Голой Пристани в Херсонской области силами ПВО были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата.