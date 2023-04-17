Западная пресса: Страны G7 решили не снижать «потолок» цен на российскую нефть

Установленный «потолок» цен на российскую нефть останется на уровне 60 долларов за баррель нефти. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.Решение не снижать планку «потолка» стоимости российской нефти приняли страны G7 («Большой семерки»). Российская нефть, как утверждает один из западных дипломатов, продается в настоящее время с дисконтом около 30 долларов за баррель по отношению к нефти марки Brent. Напомним, что «потолок» цен установлен на ту российскую нефть, которая транспортируется по морю, на танкерах.Таким образом, «потолок» цен на российскую нефть не снизят, несмотря на рост стоимости «черного золота» на мировом рынке. Ранее Украина и ряд других государств выступали за дальнейшее снижение ценового предела для российской нефти. Этот призыв они аргументировали стремлением уменьшить доходы России от продажи энергоресурсов, так как на эти доходы Москва якобы осуществляет финансирование специальной военной операции на Украине.Западные страны также заявляют, что будут бороться с попытками обойти введенные ими ограничения по стоимости российской нефти. В частности, уже разрабатываются некие меры, которые должны помочь в борьбе с выявлением случаев транспортировки российской нефти в обход существующих санкций.Напомним, что Россия отказывается продавать нефть в те страны мира, которые присоединились к «потолку» цен. Теперь российская нефть перенаправлена на другие направления, в первую очередь – в страны Восточной и Южной Азии, включая Китай и Индию. 2 апреля Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Россия и Саудовская Аравия сообщили о добровольном снижении добычи нефти.