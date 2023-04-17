Словакия и Болгария вслед за Польшей и Венгрией прекратят импорт украинского зерна и сельхозпродукции

Сельхозпродукция из Украины ставит на грань банкротства фермеров из ЕС. Все дело в том, что зерно, масленичные культуры и некоторые другие продукты ввозятся в Европу с территории нашей «западной соседки» без пошлины, что позволяет экспортеру серьезно снизить цену на свои товары, не оставляя шансов местным конкурентам.В итоге, фермеры в Польше и Венгрии вышли на протесты, что вынудило власти этих государств приостановить импорт сельхозпродукции, которая ввозится на общеевропейский рынок без пошлины.В свою очередь, сообщается, что от украинского зерна и продовольствия собирается также отказаться Словакия. Решение должно быть принято сегодня, написал премьер-министр Эдуард Хегер на своей странице в соцсети.Стоит отметить, что «почву» для отказа от украинского зерна в Словакии начали готовить еще на прошлой неделе. Минсельхоз страны рекомендовал отказаться от данной продукции, так как в одной из предыдущих партий якобы были обнаружены пестициды.Впрочем, и это еще не все. Вслед за властями Польши, Венгрии и Словакии о намерении запретить импорт украинской сельхозпродукции заявил и министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев.В данном случае оставляет много вопросов столь «сплоченная» реакция на «угрозу» европейскому фермерскому хозяйству. Тем более, что беспошлинный ввоз украинской продукции действует еще с апреля прошлого года.Впрочем, еще большее изумление вызывает опубликованная сегодня Советом ЕС повестка дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС, которая состоится 19 апреля. В документе говорится, что послы из 27 европейских стран выступают за продление беспошлинного ввоза продовольствия из Украины.