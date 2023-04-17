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Словакия и Болгария вслед за Польшей и Венгрией прекратят импорт украинского зерна и сельхозпродукции

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Словакия и Болгария вслед за Польшей и Венгрией прекратят импорт украинского зерна и сельхозпродукции

Сельхозпродукция из Украины ставит на грань банкротства фермеров из ЕС. Все дело в том, что зерно, масленичные культуры и некоторые другие продукты ввозятся в Европу с территории нашей «западной соседки» без пошлины, что позволяет экспортеру серьезно снизить цену на свои товары, не оставляя шансов местным конкурентам.


В итоге, фермеры в Польше и Венгрии вышли на протесты, что вынудило власти этих государств приостановить импорт сельхозпродукции, которая ввозится на общеевропейский рынок без пошлины.

В свою очередь, сообщается, что от украинского зерна и продовольствия собирается также отказаться Словакия. Решение должно быть принято сегодня, написал премьер-министр Эдуард Хегер на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что «почву» для отказа от украинского зерна в Словакии начали готовить еще на прошлой неделе. Минсельхоз страны рекомендовал отказаться от данной продукции, так как в одной из предыдущих партий якобы были обнаружены пестициды.

Впрочем, и это еще не все. Вслед за властями Польши, Венгрии и Словакии о намерении запретить импорт украинской сельхозпродукции заявил и министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев.

В данном случае оставляет много вопросов столь «сплоченная» реакция на «угрозу» европейскому фермерскому хозяйству. Тем более, что беспошлинный ввоз украинской продукции действует еще с апреля прошлого года.

Впрочем, еще большее изумление вызывает опубликованная сегодня Советом ЕС повестка дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС, которая состоится 19 апреля. В документе говорится, что послы из 27 европейских стран выступают за продление беспошлинного ввоза продовольствия из Украины.
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9 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 17:04
    +2
    В итоге зерновая сделка для обеспечения продовольствием голодающих стран вышла боком зажравшейся Европе. Опять сами себя обманули. laughing lol wassat
    1. ian
      ian Сегодня, 17:07
      +2
      Европа еще держится. Первыми посыпались самые молодые и отъявленные европейцы. У кого подкожный жир потоньше winked
      А старая Европа будет пока продолжать делать красивое лицо...
    2. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 17:38
      0
      Да уж, судя по результатам "зерновой сделки" впору вводить в обиход новый лозунг: "Европа - це Африка!" laughing
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:07
    +1
    Сколько у украинцев друзей... И ведь они верят в то, что у них эти "друзья" есть и даже будут...
    1. aleks700
      aleks700 Сегодня, 17:46
      0
      [/quote]И ведь они верят в то, что у них эти "друзья" есть и даже будут... [quote]
      И даже будут есть?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:08
    0
    США палец о палец по зерновой сделке не ударили.Только считают сколько Россия экспортирует только пшеницы мимо западной кассы - 45 млн тонн.У Украины ещё на экспорт 10млн тонн сельхозпродукции.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:32
    +1
    Зерно беднейшим странам!!!
    Россия! Разреши зерно беднейшим страна отправлять! Не будь такой жестокой, Россия!

    Да вы со своим украинским продовольствием скоро Восточно-Европейских фермеров по миру пустите! Вам там в БрюсселЯх, ПарижАх и ЛондонАх мало беженцев от войн? Хотите ещё беженцев от земли? Со своими тракторами, вилами, граблями.

    Уже четыре страны против зерна, масла, рукукузы, млека, яек, курьих ножек из Украины. Тем, кто в ЕС занимает большие кресла под свои большие задницы, всё это не интересно.
    Ну выйдут французы на улицы. Ну обгадят машины полиции дерьмом животных. Это ж не в Брюсселе. Не в Лондоне. И уж тем более не в Вашингтоне.
    Вот пускай там, на местах, навоз и нюхают.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:51
    0
    Европа такая же единая, как мы, или Казахстан. Или уж в крайность впадая, Украина.
    Если б там в Польше, Венгрии, в Болгарии, Словении всё было очень очень хорошо, то фермерам бы просто отгрузили много Евро. Больше, чем потенциальная прибыль от продажи сельхозпродукции могла БЫ быть. И наступила б тишина. Только Евро отгружается не этими странами. И не в эти страны. И на другие цели.
    Наверное рабочие РейнМеталла не собираются на забастовку. Или собираются?
    Англия уже не в ЕС. А вот интересно, если в Англию начнут в огромных количествах уголь поставлять... Давайте сутрируем... Каждое утро над Туманным Альбионом пролетает 500 волшебных углевозов. И каждый сбрасывает в безопасное для населения место 500 тонн каменного угля. А завтра опять.
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 17:52
    0
    Вот уж зрадушка так зрадушка. А как же окраина це Европа, весь мир с нами? Самые оголтелые союзнички посылают в эротическое путешествие. Особенно паны умиляют, только обнимались-лобызались в десны. А оно вона как.))))