Служба безопасности Украины задержала ведущего конструктора украинского государственного авиапредприятия "Антонов" за ряд высказываний в социальных сетях.По данным украинской прокуратуры. в марте и апреле текущего года проживающий в городе Ирпень Киевской области конструктор ГП "Антонов" "распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий российской армии". Кроме того, мужчину обвиняют в "оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины".Сообщается, что задержанный публиковал на своей странице в запрещенной на Украине социальной сети "Вконтакте" сообщения: "Нет такой страны как Украина. Есть окраина России", "Zа наших", "Сила V правде" и другие, а также видеозаписи с выступлениями главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в которых тот призывал к возврату в состав России территорий, в настоящее время подконтрольных киевскому режиму.Несмотря на агрессивную тоталитарную пропаганду в стране, подобные случаи не редкость на Украине, причем даже в самых, на первый взгляд, "бандеровских" регионах. Так, в Ивано-Франковской области осуждена на пять с половиной лет лишения свободы жительница города Калуш, на своей странице в соцсетях предлагавшая выдать России политическое и военное руководство Украины для того, чтобы прекратились боевые действия и наступил мир.В подконтрольном Киеву в результате проведенного референдума вошедшем в состав Российской Федерации городе Запорожье СБУ задержан местный житель, который репостил в социальных сетях интернет-публикации, "восхваляющие российскую армию и призывающие к скорейшему освобождению Запорожья".