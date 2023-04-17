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СБУ арестовала за публикации в соцсетях ведущего конструктора авиапредприятия «Антонов»

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СБУ арестовала за публикации в соцсетях ведущего конструктора авиапредприятия «Антонов»

Служба безопасности Украины задержала ведущего конструктора украинского государственного авиапредприятия "Антонов" за ряд высказываний в социальных сетях.


По данным украинской прокуратуры. в марте и апреле текущего года проживающий в городе Ирпень Киевской области конструктор ГП "Антонов" "распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий российской армии". Кроме того, мужчину обвиняют в "оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины".

Сообщается, что задержанный публиковал на своей странице в запрещенной на Украине социальной сети "Вконтакте" сообщения: "Нет такой страны как Украина. Есть окраина России", "Zа наших", "Сила V правде" и другие, а также видеозаписи с выступлениями главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в которых тот призывал к возврату в состав России территорий, в настоящее время подконтрольных киевскому режиму.

Несмотря на агрессивную тоталитарную пропаганду в стране, подобные случаи не редкость на Украине, причем даже в самых, на первый взгляд, "бандеровских" регионах. Так, в Ивано-Франковской области осуждена на пять с половиной лет лишения свободы жительница города Калуш, на своей странице в соцсетях предлагавшая выдать России политическое и военное руководство Украины для того, чтобы прекратились боевые действия и наступил мир.

В подконтрольном Киеву в результате проведенного референдума вошедшем в состав Российской Федерации городе Запорожье СБУ задержан местный житель, который репостил в социальных сетях интернет-публикации, "восхваляющие российскую армию и призывающие к скорейшему освобождению Запорожья".
Использованы фотографии:
ssu.gov.ua
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:50
    +8
    Никто не спорит,что есть думающие люди там.И не боящиеся высказывать свои мысли.Но подавляющее большинство отравлено ядом бандеровской идеологии
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:02
      +6
      Цитата: dmi.pris1
      Никто не спорит,что есть думающие люди там.И не боящиеся высказывать свои мысли.Но подавляющее большинство отравлено ядом бандеровской идеологии

      А украинское Гестапо не дремлет и добивают русских патриотов. А мы никак не перезапустим НКВД для денацификации еврофашистов.
      1. Комментарий был удален.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:28
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Но подавляющее большинство отравлено ядом бандеровской идеологии


      Как показывает история, граждан можно вдохновить любым красиво обернутым гумном, к сож. И наоборот, даже самую правдивую правду не защитить, если в элитах/обществе разброд и шатания.
      Надо отметить что задержанный - человек поколения советского, был бы очень удивлен, увидев на его месте какого нибудь клиента барбершопа. Но нет, эти поголовно предпочитают фото со свастикой.
    3. alexmach
      alexmach Сегодня, 17:40
      0
      Никто не спорит,что есть думающие люди там

      Ерунда какая-то. Никакой думающий человек не станет постить во время войны да находясь на территории врага в социальных сетях свою позицию диаметрально отличную от офицальной.
  2. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 16:54
    +4
    Et c'est ce "modèle de Démocratie" que nos gouvernants soutiennent à coup de milliards, de chars, de canons ...?

    И это та "модель демократии", которую наши правители внезапно поддерживают миллиардами, танками, пушками ...?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:32
      +2
      Цитата: YanniKounnar
      И это та "модель демократии", которую наши правители внезапно поддерживают миллиардами, танками, пушками ...?

      Как сказал Сталин - "Демократия это извращенная форма, буржуазного государства".
  3. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 16:58
    +3
    лучше быть ждуном чем так прокалываться sad
  4. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 17:00
    +6
    Нет такой страны как Украина. Есть окраина России"

    Ведущий конструктор просто умный человек. Украина действительно получила свое название от слова "окраина". Это либо окраина России, но возможно и Польши. И ничего с этим не поделать. sad
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:12
      +2
      Старый советский фильм на днях смотрел. Александр Невский называется. Так там до конца первого тысячелетия точно про украину не слышали. Тогда даже окраиной эта земля ещё не была. Киев, Суздаль, Владимир, Великий Новгород, Чернигов, и др. Вот русские города - русь. А население называли русинами
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 17:37
      0
      [quote] Это либо окраина России, но возможно и Польши[/quote]Австро-Венгрии. В той стороне этих Краин немеряно. Сербская Краина, даже была Руська Краина в Карпатах. Или вот [quote][Хорватская, Банатская и Славонские Краины в Австро-Венгерской империи составляли Военную границу — особое административное образование, приграничную территорию, военный фронт у границы с Османской империей./quote]
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:20
    -1
    У нас никого за ересь в соцсетях не ловили и не наказывали?
    Политполиция есть везде. Где то пожурит и штраф в 200 рублей выпишет, где то, как на Украине, в зиндан отправит.
    Не знаю, прав ли, нет ли, но почему-то думается, что самые мягкие законы против словесной (не боевиков) оппозиции в Англии, Китае, США, Новой Зеландии, Пакистане, Ирландии, Анголе, Никарагуа и Парагвае.
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:22
    +2
    Потому современная история Вукраины полна сказок - реальная приводит к неутешительным для них выводам.
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:22
    +2
    Надо было бежать уже давно как сделали все умные люди, а то за теорию о "круглой Земле" там сжигают.
  8. cpls22
    cpls22 Сегодня, 17:41
    0
    Ведущий конструктор КБ , подставляющийся такими публикациями ?
    Не верю.
    Скорее всего это подстава, со входом в его аккаунт, и последующим доносом.
    И другие примеры тоже могут быть свидетельством нового способа устранения конкурента или личного врага руками СБУ.
  9. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:55
    0
    Одного не понимаю: зачем публиковать фото, на котором всё замазано пикселями? Чтобы нацистов не опознали или чтобы не так было понятно о ком идёт речь, когда говорят о "ведущем конструкторе"?
  10. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 18:20
    0
    И самое главное, эти небольшие остатки нормальных людей в 404 не дождутся когда наши свергнут бандеровский режим.. И попадают они под жесткие репрессии бандер, кто то безвести пропадает..
    За длительное время (уже годы СВО) их почти не останется.. Некого там уже будет спасать через год-два.. Нацики их вычисляют и "зачистят"!