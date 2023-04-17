Правоохранители пресекли деятельность одного из лидеров ИГ, готовившего теракты в России

ФСБ России пресечена противоправная деятельность одного из главарей международной террористической организации «Исламское государство»*, гражданина Республики Таджикистан Назарова Т.М. 1989 года рождения

Радикалы из «Исламского государства»* планировали провести серию террористических актов в Москве и Новосибирске. Но правоохранители раскрыли эти планы и пресекли деятельность одного из лидеров ИГ*, готовившего теракты в России.Такое сообщение поступило от пресс-службы Управления ФСБ по Москве и Подмосковью.- отмечено в пресс-релизе.Как сообщили в Управлении, вышеупомянутый иностранец сформировал на российской территории террористическую ячейку. В ее задачи входило совершение терактов и диверсий в Московской и Новосибирской областях. Среди прочего, Назаров собирался устроить взрывы самодельных бомб в людных местах, в том числе находящихся в ведении РЖД.В начале этого месяца в Сахалинской области был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, занимавшийся подрывной деятельностью в интересах одной из экстремистских организаций. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.Согласно информации Национального антитеррористического комитета, с февраля прошлого года по апрель текущего правоохранителям удалось предотвратить 118 терактов в разных регионах России.Активная работе ФСБ и других правоохранительных структур сохраняет жизнь и здоровье российским гражданам, позволяет им не стать жертвами экстремистов.«Исламское государство»*, ИГ* – запрещенная в РФ экстремистская организация.