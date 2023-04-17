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Правоохранители пресекли деятельность одного из лидеров ИГ, готовившего теракты в России

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Правоохранители пресекли деятельность одного из лидеров ИГ, готовившего теракты в России

Радикалы из «Исламского государства»* планировали провести серию террористических актов в Москве и Новосибирске. Но правоохранители раскрыли эти планы и пресекли деятельность одного из лидеров ИГ*, готовившего теракты в России.

Такое сообщение поступило от пресс-службы Управления ФСБ по Москве и Подмосковью.

ФСБ России пресечена противоправная деятельность одного из главарей международной террористической организации «Исламское государство»*, гражданина Республики Таджикистан Назарова Т.М. 1989 года рождения

- отмечено в пресс-релизе.

Как сообщили в Управлении, вышеупомянутый иностранец сформировал на российской территории террористическую ячейку. В ее задачи входило совершение терактов и диверсий в Московской и Новосибирской областях. Среди прочего, Назаров собирался устроить взрывы самодельных бомб в людных местах, в том числе находящихся в ведении РЖД.

В начале этого месяца в Сахалинской области был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, занимавшийся подрывной деятельностью в интересах одной из экстремистских организаций. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Согласно информации Национального антитеррористического комитета, с февраля прошлого года по апрель текущего правоохранителям удалось предотвратить 118 терактов в разных регионах России.


Активная работе ФСБ и других правоохранительных структур сохраняет жизнь и здоровье российским гражданам, позволяет им не стать жертвами экстремистов.


«Исламское государство»*, ИГ* – запрещенная в РФ экстремистская организация.
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2 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:35
    0
    А чего так мало дают за терроризм - всего 12 лет дали? 20ку как минимум надо давать. Дабы было время поразмыслить...

    зы в советское время вообще наверно к стенке прислонили бы
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:40
      0
      Цитата: Nexcom
      А чего так мало дают за терроризм - всего 12 лет дали? 20ку как минимум надо давать. Дабы было время поразмыслить...

      зы в советское время вообще наверно к стенке прислонили бы

      Это вопросы к суду (самому гуманному суду в мире winked )