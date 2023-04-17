Военное обозрение
Войти Регистрация

Специалисты назвали вещество, которым террористы предположительно начинили статуэтку для Владлена Татарского

9
Специалисты назвали вещество, которым террористы предположительно начинили статуэтку для Владлена Татарского

По завершению экспертизы одежды и обуви в которых погибший военкор Владлен Татарский находился в момент взрыва, специалисты одного из экспертно-криминалистических центров Санкт-Петербурга обнаружили следы взрывчатого вещества на его футболке. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Именно им и могло быть начинено самодельное взрывчатое устройство, замаскированное под статуэтку, которую была ему вручена в качестве «подарка».


Это вещество в виде белого порошка - гексоген.

Эксперт в этой области, пожелавший остаться неизвестным рассказал изданию (Telegram-канал Shot) о том, что внутри бюста мог находиться активатор, напоминающий металлический шарик. Когда Дарья Трепова (которая принесла его на встречу с военкором) убрала магнит, бомба была активирована дистанционно.

Напомним, что в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге 2 апреля во время торжественного вечера, организованного российском военкором, произошёл взрыв, в результате чего Максим Фомин (Владлен Татарский) скончался на месте. Ещё порядка 40 человек, находившихся в тот злополучный вечер в здании или проходили мимо, получили ранения различной степени.

Похороны погибшего журналиста прошли 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить в последний путь блогера пришли более 1 тыс человек.

По совершённому в кафе преступлению было возбуждено уголовное дело по статье убийство, совершённое общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) в отношении Дарьи Треповой. Уже спустя время произошедшее переквалифицировали в теракт. Обвиняемая помещена под арест и содержится в СИЗО. Что касается организатора убийства, то им, по данным российских силовиков, является гражданин Украины Юрий Денисов, который сейчас находится за пределами РФ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:55
    +1
    Гексоген.
    Какое редкое название.
    Но впечатляет фраза о том, что он МОГ там находиться.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:01
      +1
      Цитата: Fangaro
      Гексоген.
      Какое редкое название.

      Рождение гексогена состоялось в Германии в 1890 году.
  2. Daishi
    Daishi Сегодня, 18:04
    -10
    Как удобно во всех бедах и взывах винить украинцев, всё равно же искать никто никого не будет
    Свои грохнули 99,9%
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 18:07
      0
      Какие у своих мотивы?
      ______________
      1. Колхоз-дело добровольное.
        Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 18:12
        0
        Присоединяюсь к вопросу. _______________________
    2. Комментарий был удален.
  3. Daishi
    Daishi Сегодня, 18:11
    -3
    Цитата: сорок восьмой
    Какие у своих мотивы?

    Вы в России живете, не тому что сказал, не там что написал, что-то не то узнал и всё..........
    А какой смысл его хохлам грохать?
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 18:40
      0
      Цитата: Daishi
      Цитата: сорок восьмой
      Какие у своих мотивы?

      Вы в России живете, не тому что сказал, не там что написал, что-то не то узнал и всё..........
      А какой смысл его хохлам грохать?

      Да по той же самой причине, по которой они приграничных села обстреливают в Курской и Белгородской областях. Вы же не думаете, что они пытаются по солдатам целиться?
      Так и с терактом: заставить простых людей испугаться и чувствовать себя слабыми. Цель выбрана публичная, чтобы получить огласку
  4. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 18:14
    0
    Надо Зеленскому бюстик отправить...
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:27
    0
    Гексоген - самый простой бытовой вариант, им дома в Москве взрывали. Компоненты в доступе, схемы в интернете. Ничего выдающегося, но зато дешево и сердито. украинец пошел простым путем, их коллеги живут в Палестине, там давно такими акциями промышляют...