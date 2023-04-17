Специалисты назвали вещество, которым террористы предположительно начинили статуэтку для Владлена Татарского

По завершению экспертизы одежды и обуви в которых погибший военкор Владлен Татарский находился в момент взрыва, специалисты одного из экспертно-криминалистических центров Санкт-Петербурга обнаружили следы взрывчатого вещества на его футболке. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Именно им и могло быть начинено самодельное взрывчатое устройство, замаскированное под статуэтку, которую была ему вручена в качестве «подарка».Это вещество в виде белого порошка - гексоген.Эксперт в этой области, пожелавший остаться неизвестным рассказал изданию (Telegram-канал Shot) о том, что внутри бюста мог находиться активатор, напоминающий металлический шарик. Когда Дарья Трепова (которая принесла его на встречу с военкором) убрала магнит, бомба была активирована дистанционно.Напомним, что в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге 2 апреля во время торжественного вечера, организованного российском военкором, произошёл взрыв, в результате чего Максим Фомин (Владлен Татарский) скончался на месте. Ещё порядка 40 человек, находившихся в тот злополучный вечер в здании или проходили мимо, получили ранения различной степени.Похороны погибшего журналиста прошли 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить в последний путь блогера пришли более 1 тыс человек.По совершённому в кафе преступлению было возбуждено уголовное дело по статье убийство, совершённое общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) в отношении Дарьи Треповой. Уже спустя время произошедшее переквалифицировали в теракт. Обвиняемая помещена под арест и содержится в СИЗО. Что касается организатора убийства, то им, по данным российских силовиков, является гражданин Украины Юрий Денисов, который сейчас находится за пределами РФ.