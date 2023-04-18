Украина против Крыма: возможности и средства для нанесения ударов

Боевое применение РСЗО M142. Фото Минобороны Украины
Высокопоставленные лица киевского режима вновь обещают наносить удары по Крыму. Утверждается, что своими силами и с зарубежной помощью были получены разнообразные ударные средства, которые якобы смогут атаковать российские объекты на полуострове. Однако практика последних месяцев показывает, что подобные заявления являются слишком смелыми, и возможность успешного проведения атак под большим вопросом.
Кровожадные методы
Следует напомнить, что с момента потери Крыма новый киевский режим постоянно говорит о намерении возвратить его. При этом все мероприятия в этом контексте носят сомнительный или даже людоедский характер. Так, полуостров отключили от украинской системы энергоснабжения и перекрыли подачу воды. Затем регулярно говорили о желании «освободить» Крым военным методом.
С начала прошлого года разговоры о «деоккупации» возобновились, причем теперь речь идет только об открытой вооруженной агрессии в отношении российского региона. Однако давно обещанное наступление до сих пор не начато, и сама возможность его проведения под большим вопросом. При этом украинские формирования время от времени пытаются атаковать военные и гражданские объекты в Крыму.
Подобные вылазки сопровождаются характерной риторикой. Так, прекрасный образец киевской «логики» на днях продемонстрировало одно из высокопоставленных официальных лиц. По его словам, Крым является украинским, и поэтому Украина имеет полное право применять по нему любые вооружения. Кроме того, это лицо признало причастность украинских формирований к последним атакам на полуострове.
Испытания РСЗО "Вiльха". Фото Минобороны Украины
Таким образом, несмотря на все проблемы на фронте и сложнейшее положение в стране, киевский режим все еще мечтает «освободить» Крым от российской «оккупации». При этом он готов применять разные средства, имеющиеся в его распоряжении, и идти на любые меры.
Как показывает трагический опыт Донбасса, киевское руководство действительно способно на многое. Оно не боится атаковать гражданские объекты и вести террор в отношении мирного населения. Впрочем, известно, что наши вооруженные силы учитывают подобные угрозы и уже приняли необходимые меры. Они сорвали целый ряд попыток ударить по Крыму, и новые атаки такого рода тоже будут остановлены.
Сухопутная угроза
На данный момент киевский режим действительно имеет целый ряд средств и вооружений, которые позволяют ему атаковать территорию Крыма. При этом практически все они имеют ограниченные возможности, а кроме того, им придется иметь дело с нашей обороной. Как следствие, даже если противник и сможет организовать атаку, ее успех не гарантирован.
Еще год назад Украина потеряла доступ к северным рубежам Крыма, сухопутным и морским. Российская армия успешно взяла под контроль южные районы Херсонской и Запорожской областей. Украинские формирования пока остаются в северной части этих регионов и более не имеют возможности наступать на Крым. Однако их ракетные войска пока сохраняют теоретическую возможность атаковать территорию полуострова.
На вооружении противника все еще сохраняется некоторое количество реактивных систем залпового огня 9К58 «Смерч». Для них имеются только снаряды старых типов с дальностью стрельбы до 70 км. С прошлого года украинские формирования получают РСЗО M270 и M142 с ракетами семейства GMLRS, дальность которых достигает 90-92 км. Также в войсках могут присутствовать системы «Вiльха», для которых заявлена дальность до 100-110 км.
Ракета GLSDB до сброса боевой части. Графика Saab
Все еще в строю некоторое количество тактических ракетных комплексов «Точка-У» с дальностью до 100-120 км. Недавно США предоставили Украине ракеты GLSDB для РСЗО M270 и M142. Они отправляют боевую часть в виде планирующей бомбы на 150 км. С прошлого года Киев выпрашивает у иностранных партнеров тактические ракеты ATACMS с дальностью, в зависимости от модификации, до 300 км. Но за рубежом каждый раз находят новые поводы для отказа в поставках.
В украинской пропаганде регулярно упоминается противокорабельная ракета «Нептун» и ее мифические боевые успехи. Это изделие имеет дальность до 280 км и, в теории, тоже может применяться против сухопутных объектов.
Используя имеющиеся РСЗО, украинские формирования могут обстреливать лишь некоторый район в северной части Крыма. Крупные города или важные военные объекты в этом районе отсутствуют. «Точки-У» или GLSDB увеличивают зону досягаемости, но принципиально ситуация не изменяется. С точки зрения дальности серьезную угрозу может представлять ПКР «Нептун».
Следует отметить, что для нанесения ударов на максимальную глубину украинским комплексам придется подходить непосредственно к переднему краю. Это связано с высоким риском обнаружения и уничтожения. При этом успех атаки под вопросом. Российская противовоздушная оборона неоднократно демонстрировала свою способность сбивать баллистические цели, такие как ракеты GMLRS или «Точка», а также аэродинамические, к которым относится «Нептун».
Воздушное нападение
Киевский режим может попытаться использовать те или иные средства воздушного нападения. Однако и в этом случае российская ПВО резко снижает вероятность проведения атаки и поражения намеченных целей, что неоднократно подтверждалось практикой.
БПЛА Bayraktar TB2. По-видимому, этот экземпляр давно уничтожен. Фото Wikimedia Commons
Для нападения с воздуха противник мог бы использовать самолеты или вертолеты со штатным вооружением. Однако в Крыму и близлежащих районах развернута полноценная эшелонированная ПВО, прорвать которую украинская авиация со старой матчастью не сможет. То же касается и тяжелых ударных БПЛА – несмотря на всю рекламу и похвалы, турецкие Bayraktar TB2 были успешно выбиты.
Определенную угрозу представляют легкие БПЛА с возможностью несения некоторой боевой нагрузкой, включая кустарно переделанные аппараты коммерческих моделей. Украинские формирования активно применяют такую технику по всей линии фронта, и известны случаи диверсий на территории Крыма. При этом у нашей армии и силовых структур есть средства и методы для борьбы с такой угрозой. Успешному решению таких задач способствуют низкие технические характеристики и иные особенности легких БПЛА.
Морские средства
Украинские формирования пытаются атаковать базы российского флота. Нападение с суши или с воздуха, по очевидным причинам, не представляется возможным, и потому предпринимаются попытки атаки с моря с применением соответствующей матчасти.
В сентябре 2022 г. противник пытался атаковать базу в Севастополе при помощи ранее неизвестного полупогружного безэкипажного катера (или катеров). Одно изделие такого рода оказалось на берегу и не осталось без должного внимания. Его подорвали на безопасном расстоянии от берега и, очевидно, успели изучить и сделать выводы.
Безэкипажный катер, обнаруженный в Крыму в сентябре 2022 г. Фото Telegram / "Рыбарь"
В дальнейшем сообщалось о новых атаках с применением такой техники. Впрочем, все они оказались безуспешными. Основная масса катеров не смогла пройти через штатные заграждения акваторий. Единичные изделия прорвались внутрь периметра, но были замечены и поражены с применением стрелкового оружия. Военнослужащие, сорвавшие атаку противника, получили государственные награды.
Вполне возможно, что иностранные партнеры и покровители вновь помогут киевскому режиму получить новые морские безэкипажные средства. Их тоже попытаются применить по российским объектам – с известным результатом. Нет никаких гарантий, что перспективные образцы смогут прорвать существующие средства и методы защиты.
Меры приняты
Таким образом, киевский режим продолжает мечтать о «возвращении» Крыма, но при этом собирается обстреливать его с использованием всех доступных средств. Как именно украинские формирования умеют бороться с «противником» в лице мирного населения и гражданской инфраструктуры, давно и хорошо известно. Кроме того, известна склонность Киева к громким, но бесполезным в военном отношении акциям.
Очевидно, что украинские формирования будут пытаться вновь атаковать Крым и его объекты теми или иными средствами – с земли, с воздуха или с моря. Подобные попытки, вероятно, прекратятся только после того, как расстояние до полуострова превысит дальность вооружений, либо вследствие истощения запасов оружия. Пока же российская армия готовится к различным атакам и уже успешно отражает их.