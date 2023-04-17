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Военкоры сообщили подробности уничтожения пытавшейся провести контратаку колонны ВСУ в районе Приволья под Артемовском

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Военкоры сообщили подробности уничтожения пытавшейся провести контратаку колонны ВСУ в районе Приволья под Артемовском

Пятью днями ранее российские вооруженные силы предотвратили попытку контрнаступления украинских формирований в районе Артемовска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».


Как стало известно, 12 апреля в районе между Привольем и Миньковкой, что в 20 километрах к северо-западу от Артемовска, под обстрел российской артиллерии попала колонна бронетехники 67-й механизированной бригады ВСУ.

Украинские подразделения получили приказ провести разведку позиций ВС РФ северо-восточнее Орехово-Василевки, однако не учли погодные условия и состояние почвы, из-за чего не менее двух БМП завязло в грязи

- сообщает ресурс «Военная хроника».

Кроме того, три бронеавтомобиля HMMWV остановились. Их засек оператор беспилотного летательного аппарата «Орлан-30», опознав принадлежность техники ВСУ по белым крестам и тактическим полосам на корпусе. Далее оставалось лишь «дело техники». Координаты украинской колонны оператор БПЛА передал артиллерийскому подразделению.


По украинским бронемашинам был нанесен удар из артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» калибра 152 мм и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк» калибра 220 мм. Боевые машины пехоты украинских формирований застряли в грязи и поэтому были легко уничтожены. Пехота противника с места уничтожения колонны ретировалась.

Затем к месту расстрела колонны украинское командование направило военнослужащих 21-го мотострелкового батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ, но по эвакуационной группе нанесла удар штурмовая авиация. В итоге не менее 20 украинских военнослужащих погибли, еще 30 человек числятся пропавшими без вести или тяжело ранены.

Таким образом, та самая распутица, которую называли главным препятствием для контрнаступления ВСУ, сыграла свою роль под Артемовском. Но и оперативную работу наших военнослужащих тоже не стоит обходить вниманием: в очередной раз подтверждается важность использования беспилотной авиации для определения координат мест расположения или передвижения военной техники противника.
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12 комментариев
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  1. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 18:03
    +6
    По-ходу, наши применяют климатическое оружие. За всю свою жизнь не помню, чтобы полтора весенних месяца кряду, у нас на
    Урале, такая сушь стояла. А на югах сплошные осадки...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:09
      +1
      Ну климатическое не климатическое,но радует что есть системный подход. В последний месяц украинские вооруженные формирования несут серьезные потери от комплексных действий российских систем РЭБ, авиации и артиллерии.
      «Работает это примерно так: ударная авиация наносит удары ФАБ с УМПК по позициям артиллерии Сил обороны, выбивая часть пушек и заставляя остальные маневрировать. Одновременно с этим максимально близко к переднему краю выдвигают станции РЭБ, способные обнаруживать и подавлять РЛС ПВО, станции разведки, управления и наведения ракет, просто наши ЗРК.С началом радиоэлектронного удара позиции РЛС атакуют самолеты, вооруженные противорадиолокационными ракетами Х-31п или Х-58. Часть РЛС враг уничтожает, часть временно выключаем мы сами, часть маневрирует, сохранившие боеспособность вынуждены работать в условиях мощных радиопомех, то есть определенное время наша ПВО видит воздушное пространство плохо», – пишет Кевлюк в статье, опубликованной киевским антироссийским пропагандистскими порталом «Левый берег».

      https://www.politnavigator.net/v-kieve-panikuyut-novaya-taktika-russkikh-delaet-bespoleznymi-ukrainskie-rls.html
      После этого, продолжает он, российская артиллерия, пользуясь перемещением украинской, разворачивается максимально близко к передовой и начинает выбивать ЗРК дальней и средней зоны, С-300 и «Буки», на определенный период создавая условия относительно спокойных действий своей авиации.Далее с его слов для охоты на ЗРК русские широко применяют БПЛА «Орлан» и барражирующие боеприпасы «Ланцет».
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:07
    +1
    Если не ошибаюсь, видео в Телеграмм канале В. О. есть. Там и про потери видно и про сам удар, ещё раз если не ошибаюсь.
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 18:11
    +1
    очередной раз подтверждается важность использования беспилотной авиации для определения координат мест расположения или передвижения военной техники противника.

    Кажись, это уже даже ежу понятно
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:13
      +1
      роман66 hi, ЁЖИКИ они РАЗНЫЕ бывают, до некоторых туго доходит а некоторые на лету схватывают wink
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 18:27
        0
        Наши Ежи, кажись, в спячке ещё... hi
        Ттттттт
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 18:33
          0
          роман66, ну не ВСЕ, некоторые даже и не впадали в эту спячку ЕЖИ ШАТУНЫ, а есть которые из неё (я про спячку) и не выходили.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:13
    0
    Боевые машины пехоты украинских формирований застряли в грязи и поэтому были легко уничтожены.

    Вот! Дороги в/на еще хуже чем в РФ! А дожди, как по заказу! Спасибо, Господу!
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:21
    0
    Там трасса на Славянск М-03, тупые даже не догадывались, что русские следят за обстановкой. Бойцам огромный респект, за грамотную работу по противнику. Дай бог, всем домой живыми вернуться. На этом участке фронта все только начинается...
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:35
    0
    Пятью днями ранее российские вооруженные силы предотвратили попытку контрнаступления украинских формирований в районе Артемовска.

    Далее:
    Украинские подразделения получили приказ провести разведку позиций ВС РФ северо-восточнее Орехово-Василевки

    Господи, как достаёт читать такие креативные фантазии!
    Разведку боем называть контрнаступлением... fool
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:38
    0
    Вот, я искренне не понимаю, зачем надо подробно рассказывать - как опознали, по каким признакам. Ну, учтут на будущее и не будет подсказок. Сообщили по факту- "уничтожили" без раскрытия подробностей. Ну, зачем помогать врагу?
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:44
    0
    Вот только ржач вызвало "2 БМП завязло в грязи, а два хамви остановились"... Ну это возможно только либо если хамви стояли на пригорке, пока БМП куда-то едут, либо если БМП была иностранная, колесная и перетяжеленная, вот уж не знаю какая... Слабо представляю, где проедет Хамви и завязнет наша БМПшка