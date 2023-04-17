Военкоры сообщили подробности уничтожения пытавшейся провести контратаку колонны ВСУ в районе Приволья под Артемовском

Украинские подразделения получили приказ провести разведку позиций ВС РФ северо-восточнее Орехово-Василевки, однако не учли погодные условия и состояние почвы, из-за чего не менее двух БМП завязло в грязи

Пятью днями ранее российские вооруженные силы предотвратили попытку контрнаступления украинских формирований в районе Артемовска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».Как стало известно, 12 апреля в районе между Привольем и Миньковкой, что в 20 километрах к северо-западу от Артемовска, под обстрел российской артиллерии попала колонна бронетехники 67-й механизированной бригады ВСУ.- сообщает ресурс « Военная хроника ».Кроме того, три бронеавтомобиля HMMWV остановились. Их засек оператор беспилотного летательного аппарата «Орлан-30», опознав принадлежность техники ВСУ по белым крестам и тактическим полосам на корпусе. Далее оставалось лишь «дело техники». Координаты украинской колонны оператор БПЛА передал артиллерийскому подразделению.По украинским бронемашинам был нанесен удар из артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» калибра 152 мм и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк» калибра 220 мм. Боевые машины пехоты украинских формирований застряли в грязи и поэтому были легко уничтожены. Пехота противника с места уничтожения колонны ретировалась.Затем к месту расстрела колонны украинское командование направило военнослужащих 21-го мотострелкового батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ, но по эвакуационной группе нанесла удар штурмовая авиация . В итоге не менее 20 украинских военнослужащих погибли, еще 30 человек числятся пропавшими без вести или тяжело ранены.Таким образом, та самая распутица, которую называли главным препятствием для контрнаступления ВСУ, сыграла свою роль под Артемовском. Но и оперативную работу наших военнослужащих тоже не стоит обходить вниманием: в очередной раз подтверждается важность использования беспилотной авиации для определения координат мест расположения или передвижения военной техники противника.