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В «Большой семёрке» сформировали альянс, чтобы вытеснить Россию с рынка ядерного топлива

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В «Большой семёрке» сформировали альянс, чтобы вытеснить Россию с рынка ядерного топлива

Саммит G7, состоявшийся в Саппоро, Япония, сформировал альянс между пятью членами, чтобы, как они сами выразились, подорвать контроль России над цепочками поставок и мировым рынком ядерного топлива.


Как говорят инициаторы данного шага, он направлен "на предоставление независимости странам, борющимся с энергетическим кризисом", на сокращение заработка Россией денежных средств и на поощрение использования возобновляемых источников энергии.

Ядерная энергетика является низкоуглеродной и безопасной энергией, которая способствует использованию более дешевых, чистых и безопасных энергоресурсов для повышения энергетической независимости. Это должно помочь многим странам уйти от международных рынков ископаемого топлива и смягчить энергетический кризис.

Соглашение G7 на Форуме по ядерной энергии призвано развить санкции в отношении российской нефти, обеспечив безопасные поставки уранового топлива за счет развития общих цепочек поставок, которые, как заявлено, могут изолировать Россию. Предприняв шаги в этом направлении, один из членов G7, Великобритания, в январе учредила свой Фонд ядерного топлива, предоставив почти 75 миллионов фунтов стерлингов национальным мощностям по производству топлива для поддержки нового рынка ядерной энергетики.

Еще одно соглашение, заключенное между странами «Большой семерки» наряду с соглашением по вопросу ядерного топлива, связано с поэтапным отказом от угля, с его заменой альтернативными энергоносителями.

«Большая семерка» обещает к 2030 году увеличить мощность морской ветроэнергетики на 150 ГВт, а фотоэлектрическую солнечную — до 1000 ГВт.
Автор:
Использованы фотографии:
НВАЭС
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43 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:30
    +4
    Да и флаг им в руки.Ветроэнергетика имеет окупаемость 15- 30 лет,солнечная вообще может не окупится.А сколько будет стоить квт/ ч такой энергетики.Не мешаем и наблюдаем.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 14:28
      +1
      это 100% тупик! Особенно после полного перевода автопарка ЕС на электро - вот посмеёмся то! Но главный прикол тут в том, что собрались бомжи пытаться бороться с собственником гостиниц для них в городе, ибо практически все компании этих стран (за исключением французов) - банкроты (Вестингауз, Тошиба.....еле держаться на плаву благодаря госвливаниям)...даже у французов проблем с международной кооперацией - вагон и маленькая тележка...возьмем Криворожсталь - узнаем как французы думают "бороться с Росатомом" с голым задом.
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 15:05
        0
        Закрытие атомных электростанций - это контрольный выстрел в голову промышленности, которая благодаря недалёким политикам и так еле дышит.
        Мне вот интересно, каким образом Европа заменит нефть и газ в своей химической промышленности ? топливо для машин, масла, пластмасс, поликарбонат, акрил, моющие, удобрения, асфальт и тд и тп. ?? Пока наметилась только одна тенденция - перенос производства в другие страны. А что будет с самой Европой ?
        1. Практик23354df
          Практик23354df Сегодня, 15:26
          +1
          "А что будет с самой Европой?" Да пёс с ней!
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 14:32
      +4
      с морской и иной ветроэнергетикой

      Тут есть еще другая проблема. Северное море уже сплошь заставлено ветряками. Как следствие, резкое снижение поголовья и разнообразия морских животных и рыбных ресурсов. Аналогично, гейропа, заставленная ветряками, губит птиц и животных, живущих в земле.
      Что будет с животным миром при резком развитии ветроэнергетики в гейропе, каждый может решить сам.
      Только бы потом не двинулись на нас под лозунгом "добудем рыбу, зверей, растения и животных, уничтоженных русскими"...
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:42
        +3
        Цитата: Правдодел
        Только бы потом не двинулись на нас под лозунгом "добудем рыбу, зверей, растения и животных, уничтоженных русскими"...

        Двинутся, ещё как двинутся! Это ж мы их до энергетического кризиса довели.
        Лет через пять-десять в европейских учебниках новейшей истории будет написано
        Россия прекратила поставки в Европу природного газа, навязав ЕС "зелёную энергетику", которая привела к экологической и энергетической катастрофе.

        Блинкин отказался отвечать в Японии на вопрос о том, кто атомные бомбы сбросил на Японию.
        Эти тоже НИ СЛОВА не скажут о том, кто взорвал "Северные потоки", кто заставил Болгарию выступить против "Болгарского потока", наступив себе на причиндалы. И "зелёную энергетику" на нас свалят.
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 13:32
    +5
    Пупок у них развяжется.
    Вся G7 - ничто по сравнению с Росатомом.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:37
      -2
      Цитата: AlexKruglov1976
      Вся G7 - ничто по сравнению с Росатомом.

      А зачем мы тогда на Г-8 приходили?
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 14:52
        +1
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: AlexKruglov1976
        Вся G7 - ничто по сравнению с Росатомом.

        А зачем мы тогда на Г-8 приходили?

        В те времена миром правили рыночные отношения, сейчас - санкции.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:47
      +3
      Цитата: AlexKruglov1976
      Пупок у них развяжется.

      Когда читаешь высказывания западных политиков, невольно приходит мысль, что на западе закрыли все психлечебницы, а выпущенных пациентов назвали политиками.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:01
        +1
        Цитата: carpenter
        , что на западе закрыли все психлечебницы, а выпущенных пациентов назвали политиками.

        А чего там думать, я это каждый день вижу, особенно когда ти "политики" выступают. А с виду и пиплы нормальные, хотя постоянно, почему то улыбаются.
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 13:34
    +1
    [quote«Большая семерка» обещает к 2030 году увеличить мощность морской ветроэнергетики на 150 ГВт, а фотоэлектрическую солнечную — до 1000 ГВт.][/quote]
    Это серьезно?
  4. Jarys_Valach
    Jarys_Valach Сегодня, 13:38
    +3
    G7 jsou obyčejné nechutné, degenerované tlupy, která používají nečestné metody i v boji proti Rusku. Ať žije Rusko... Rusko a Čína ať vrátí tento svět do normálu.....
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:41
      +2
      Это понятно,причём КНР становится лидером в производстве Ветроэнергопарков и Гелеопарков.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:47
      0
      Цитата: Jarys_Valach
      G7 jsou obyčejné nechutné, degenerované tlupy, která používají nečestné metody i v boji proti Rusku. Ať žije Rusko... Rusko a Čína ať vrátí tento svět do normálu.....

      А ведь мы с радостью вбегали в Г-7 ... и в Г-8. Радостно вбегали в ВТО, а потом удивленно брови суровили: "Вот нас обманули...."
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:39
    +4
    В отличии от этих приматов из жи-7, россия занимается не только поставками ядерного топлива, но и утилизацией, и переработкой его отходов. Эти же крысёныши знают только как загадить окружающую среду мусором, главное чтобы этот мусор был где-то там, а не у них. negative
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 15:15
      0
      Мало того, Росатомом практически уже замкнут весь ядерный цикл, так что спустя лет 25 (по атомным меркам это совсем небольшой срок) вообще будут не нужны какие-либо поставки урановой руды извне, да и свою добычу можно законсервировать лет на 500, целее будет laughing
      Все другие мировые атомные компании на этом празднике жизни даже не гости, а так, проходящие (пролетающие) мимо laughing
  6. Lumpenn007
    Lumpenn007 Сегодня, 13:39
    +2
    Ха-ха время покажет будет засуха значит много солнца но мало воды Много ветра разница давления что будет то будет
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:41
    +2
    Россию они могут изолировать только в рамках своих стран и каких то еще оставшихся "порлуколоний" , но думаю каждый адекватный человек понимает , что Россию в рамках всего мира изолировать просто невозможно , это касается всех сфер и не только атомной энергетики. Так что это скорее всего -пустые потуги и сострясение воздуха.
  8. Магог_
    Магог_ Сегодня, 13:49
    +2
    Европейские "щенки" откажутся от российского ЯТ, а главный "пёс-альфа самец" увеличит покупки этого топлива у Росатома. Не надо уговаривать идиотов, а штаты - наш заклятый партнёр.
  9. HAM
    HAM Сегодня, 13:49
    0
    "Хотели как лучше , а получилось как всегда...."-нет,это всего лишь необходимое напоминание одного мудрого человека...следующие руководители "семёрки"ещё вспомнят тихим ласковым матом нынешних...
  10. hohol95
    hohol95 Сегодня, 13:53
    +5
    Нидерланды.
    Сгорели склады "Axell Logistics".
    Внутри складов находились на хранении порядка двадцати пяти-двадцати шести тысяч пустых ПЭТ-бутылок.
    На крыше складов было около 5-ти тысяч панелей солнечных батарей.
    От нагрева они взорвались и осколки накрыли округу в радиусе 6,5 км.
    Местные пастбища для КРС оказались засыпаны мелкими осколками стекла.
    Как очищать округу от осколков никто не знает!
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 13:58
      +1
      Как очищать округу
      Вывести породу стекложующих домашних копытных и выпустить туда на пастбища.
    2. Glagol1
      Glagol1 Сегодня, 14:28
      0
      Очень рад за ниднрланды. Может ещё небольшое цунами образуется? Тогда водичка покроет полстраны. Соленая
  11. роман66
    роман66 Сегодня, 13:53
    +2
    предоставление независимости странам, борющимся с энергетическим кризисом",

    Ну да, ну да, зерном дешёвым уже накормили, вот только энергетику ещё подправить
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:56
    0
    Плевать, что там задумала эта «шестёрка»
    В России есть замечательный проект строительства Пенжинской ПЭС. Там толстосумы заметались - хотят нам устроить вторую приватизацию - денег некуда девать. Пусть делают и производят то, что сделали сами...
    Что касается ядерной энергетики...Там Фукусима столько «добра» в Тихий океан слила, что, если Россия потребует у ней возмещения (контрибуции), то глаза у японцев станут по пять рублей...Не теперешних, а таких:
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 14:09
      +1
      а таких:
      Линейку надо было приложить рядом с монетами. Я уж и не помню такие... 1988 г.
    2. Brain_
      Brain_ Сегодня, 14:33
      0
      Пенжинская ПЭС - это очень и очень масштабный проект.
      Не уверен, что за него будут браться в ближайшее время.

      Там целый ворох проблем: от финансирования, инфраструктуры до рынка сбыта такого кол-ва электроэнергии и т.д.
      Если кто-нибудь рискнёт, то это может стать стройкой века.
  13. Новик225
    Новик225 Сегодня, 13:57
    +1
    да-да... мечты о ветрогенерации и прочем.. а пока возобновляют работу угольных станций.
    Атомные-то позакрывали по требованию "зеленых".
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:03
    0
    В «Большой семёрке» сформировали альянс, чтобы вытеснить Россию с рынка ядерного топлива
    . Прикольно!!! В той 1 + 6 умелых, считай, не осталось, а они куда то хотят влезть.
  15. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 14:04
    +1
    как они сами выразились, подорвать контроль России над цепочками поставок и мировым рынком ядерного топлива.
    Соглашение G7 на Форуме по ядерной энергии призвано развить санкции в отношении российской нефти, обеспечив безопасные поставки уранового топлива за счет развития общих цепочек поставок, которые, как заявлено, могут изолировать Россию.

    Разве, Россия не строит АЭС, энергоблоки которых спроектированы под использование топливных сборок, которые производит российская компания "ТВЭЛ"?
    Саммит G7, состоявшийся в Саппоро, Япония, сформировал альянс между пятью членами

    А почему бы этим "пяти членам" было не встретиться, не проводить саммит на о. Хоккайдо, а наоборот на о. Хонсю, восточном побережье, в префектуре Фукусима, в поселке Футаба или поселке Окума?
  16. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:08
    +1
    Это все фигня. Единственное вменяемый путь - строительство АЭС....на сами ЕС от этого отходят....на остальном рынке конкуренция с РФ трудна очень...в силу суверенного полного цикла строительства и утилизации АЭС и отходов.
  17. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:27
    0
    «Большая семерка» обещает к 2030 году увеличить мощность морской ветроэнергетики на 150 ГВт, а фотоэлектрическую солнечную — до 1000

    Где они столько аккумуляторов наберут, т.к. все эти "энергетики" генерируют только тогда, когда сами хотят. Накапливается эта энергия в аккумуляторах, уже из которых берут энергию потребители. Эти G- шники похоже просто плохо представляют технологию "этого дела".
  18. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:32
    0
    Вот я бы поддержал их усилия на все 200%. На хрен снабжать топливом АЭС вражеские страны. Проблема в том что производить топливо могут 3 компании в мире и процесс этот очень не быстрый . Взять на рынке пару тонн урана для топлива АЭС, не возможно ни за какие деньги .Изготовление топливных сборок процесс практически индивидуальный .
    Не получилось бы как с газом для ЕС. Топливо может и произведут американцы,но стоить оно будет в десятки раз больше
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 15:19
      0
      Да, американцы будут делать нерусское топливо из русского энергетического урана и продавать всем остальным с наценкой 300-500%. Отличный план! А вы чего хотели? Демократия и свобода нонче стоят дорого!
  19. abc_alex
    abc_alex Сегодня, 14:49
    0
    Саммит G7, состоявшийся в Саппоро, Япония, сформировал альянс между пятью членами, чтобы, как они сами выразились, подорвать контроль России над цепочками поставок и мировым рынком ядерного топлива.


    Хм... Интересно, и как они это планируют сделать?

    Главным мировым производителем первичного урана в 2018 году был Казахстан — он удерживает эту пальму первенства с 2009 года. На его долю пришлись 21 700 тонн, или 40,6% производства первичного урана. За ним идут Канада (7000 тонн), Австралия (6517 тонн) и Намибия (5525 тонн). Вместе эта четверка контролировала 76,1% мирового производства первичного урана. На долю России пришлось всего 2904 тонны, то есть чуть более 5,4% от общемирового показателя.

    Но на руках у России имеются два козыря — эффективная технология подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) и негласный, но прочный союз с казахстанской компанией Казатомпром, контролирующей 22% мирового производства урана. Причем в этом неофициальном «картеле» Россия играет не подчиненную, а как минимум равноправную роль.

    И ещё, помимо производства урана в самой России, у Росатома есть неприметная «дочка» — канадская компания Uranium One. Эта структура владеет урановыми месторождениями в Казахстане, Намибии, Танзании, Австралии, Канаде и даже в самих США.

    Проще говоря, Росатом добывает уран «двумя руками», одна из которых называется «Атомредметзолото» (АРМЗ, отвечает за добычу в России), а вторая — Uranium One, усилиями которой добывается еще 4385 тонн урана по всему миру. Если сложить доли АРМЗ, Uranium One и Казатомпрома, то она потянет на 35,6% мировой добычи. Причем это самые «сладкие» месторождения, с едва ли не лучшей себестоимостью и самыми эффективными технологиями, включая упомянутое ПСВ.


    Но это ещё не всё. Есть такая штука как обогащение. Мощность обогатительных заводов выражается в условных Единицах Разделения (ЕРР).
    По состоянию на 2020 год, общемировой показатель ЕРР составляет 66 700. Из них Россия контролирует около 28 600 EPP, или 42,8%. В отличие от первичного урана, который добывают чуть меньше, чем нужно миру, с мощностями разделения ситуация противоположная — их сейчас требуется на всю планету около 57 500 ЕРР. Получается, что порядка 13% мировой разделительной мощности избыточны. Причем, исходя из национальной потребности в работе разделения, больше всего избыточных мощностей — как раз у России.


    Кроме того, Росатом сейчас практически единственная компания в мире, способная строить новые АЭС "постфукусимского типа" и обеспечивать полный цикл эксплуатации от подготовки специалистов до утилизации отработанного топлива. И альтернативой ему отнюдь не Япония или США, а Китай и в теории Южная Корея.
  20. Joker62
    Joker62 Сегодня, 14:49
    0
    Цитата: мордвин 3
    Цитата: AlexKruglov1976
    Вся G7 - ничто по сравнению с Росатомом.

    А зачем мы тогда на Г-8 приходили?

    Для понты и ублажнения ЕБН и не более того!
  21. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:52
    0
    Развалить энергетику конкурента а потом прокинуть кабель или своих аэс построить. Профит.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 15:22
      0
      Свои они уже почти не строят. Те кто мог уже на пенсии, а новые инженеры почему-то не тянут. Эффект Петровича во всей красе. Вестингауз тому ярчайший пример.
  22. Joker62
    Joker62 Сегодня, 14:52
    0
    Цитата: мордвин 3
    Цитата: Jarys_Valach
    G7 jsou obyčejné nechutné, degenerované tlupy, která používají nečestné metody i v boji proti Rusku. Ať žije Rusko... Rusko a Čína ať vrátí tento svět do normálu.....

    А ведь мы с радостью вбегали в Г-7 ... и в Г-8. Радостно вбегали в ВТО, а потом удивленно брови суровили: "Вот нас обманули...."

    Это напоминается одной из песен шлягера - " Синий туман, он такой обман.."
    Так и здесь... пока не влезешь в чужой двор, где над нами будут смеяться и плеваться....
  23. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:17
    0
    "Ядерная энергетика является низкоуглеродной и безопасной энергией"...
    Аллё, авторы, вы хоть сами-то понимаете, что пишете?
  24. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 15:26
    0
    Вообще-то газовые центрифуги , созданные ещё при Берии лучше современных западных по количеству потребляемой энергии для разделения изотопов. Я уже молчу про самые новые российские центрифуги...

    Т.Е любое ядерное топливо, обогащение которого проводилось вне РФ, заведомо требует гораздо больше энергии для своего производства.
  25. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:47
    0
    Прикольный альянс, чем-то напоминает заговор лавочников, пытающихся закрыть мясокомбинат, продукцией которой они торгуют и питаются.