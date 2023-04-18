В «Большой семёрке» сформировали альянс, чтобы вытеснить Россию с рынка ядерного топлива

Саммит G7, состоявшийся в Саппоро, Япония, сформировал альянс между пятью членами, чтобы, как они сами выразились, подорвать контроль России над цепочками поставок и мировым рынком ядерного топлива.Как говорят инициаторы данного шага, он направлен "на предоставление независимости странам, борющимся с энергетическим кризисом", на сокращение заработка Россией денежных средств и на поощрение использования возобновляемых источников энергии.Ядерная энергетика является низкоуглеродной и безопасной энергией, которая способствует использованию более дешевых, чистых и безопасных энергоресурсов для повышения энергетической независимости. Это должно помочь многим странам уйти от международных рынков ископаемого топлива и смягчить энергетический кризис.Соглашение G7 на Форуме по ядерной энергии призвано развить санкции в отношении российской нефти, обеспечив безопасные поставки уранового топлива за счет развития общих цепочек поставок, которые, как заявлено, могут изолировать Россию. Предприняв шаги в этом направлении, один из членов G7, Великобритания, в январе учредила свой Фонд ядерного топлива, предоставив почти 75 миллионов фунтов стерлингов национальным мощностям по производству топлива для поддержки нового рынка ядерной энергетики.Еще одно соглашение, заключенное между странами «Большой семерки» наряду с соглашением по вопросу ядерного топлива, связано с поэтапным отказом от угля, с его заменой альтернативными энергоносителями.«Большая семерка» обещает к 2030 году увеличить мощность морской ветроэнергетики на 150 ГВт, а фотоэлектрическую солнечную — до 1000 ГВт.