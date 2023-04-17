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Американская пресса: НАТО готовится к войне с Россией

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Американская пресса: НАТО готовится к войне с Россией

После начала российской специальной военной операции на Украине страны, являющиеся членами военного блока НАТО, начали подготовку к вооруженному конфликту с Россией.


Как сообщает американское издание The New York Times, бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при альянсе Иво Даалдер заявил, что ранее НАТО всерьез не задумывался о защите своей территории, однако это необходимо делать в настоящее время.

Сообщается, что руководство альянса отходит от тактики сдерживания силами европейских членов НАТО гипотетического нападения со стороны России, чтобы выиграть время, необходимое для осуществления передислокации на линию фронта частей американской армии для нанесения ответного удара силами объединенной союзной армии.

По мнению автора опубликованной в The New York Times статьи, западные военные аналитики изучили опыт первых дней российской спецоперации, когда российской армии удалось в течение недели занять территории, площадь которых превышает страны Прибалтики.

Исходя из полученного опыта страны Североатлантического альянса начали подготовку к вероятному сценарию, при котором придется моментально отразить российскую угрозу. Для этого в странах НАТО, граничащих с Россией, проводятся учения, предполагающие боевое слаживание подразделений, а также происходит значительное увеличение оборонного бюджета как военного блока в целом, так и отдельных его членов.
Использованы фотографии:
Pixabay
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9 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:17
    0
    Интересно, а что говорят члены НАТЫ, когда мы покинули захваченные территории?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:29
      +1
      Захваченные кем?Бандеровскими утырками?Или что Вы имеете в виду,под "захваченными территориями"?
  2. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 18:18
    0
    Ох-ох-ох... ,............... .............
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:19
    +3
    Это мячты,в статье они планируют создать 13- 15 корпусов по 50 - 60 тысяч каждый.И война джентельменская - ядерные удары по своим территориям не рассматриваются.Подготовка общественного мнения не более.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:23
    0
    Да! Нарочно не придумаешь! Агрессивная Россия коварно приблизилась к границам НАТО в прибалтике, румынии, финляндии и швеции. И мечтает приблизиться на украине. fool
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:31
      0
      Дилетант hi, а что "годная" тема для ЕВРОПЕЙСКОГО и АМЕРИКАНСКОГО населения, образ РОССИИ разчеловечивают уже очень давно, последний пример разрешение и поощерение глумлению над нашими павшими воинами в соц. сетях. Только проблемка есть, молодеж этих самых стран, в ввиду современных тенденций воевать, убивать, умирать, они не торопятся и не хотят, патриотизм на низком уровне(ну кроме интернетного) так что небольшой временной люфт у Кремля есть.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:23
    +1
    Война между Россией и НАТО: это будет Армагеддон, который приведёт к Апокалипсису.
  6. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 18:28
    0
    Да ну, капитан очевидность! Не может быть!
    По мне дак они давно готовятся, ещё с развала СССР они ещё больше стали к границам России подвигать свои военные базы, ну не с дружескими намереньями ?
  7. HAM
    HAM Сегодня, 18:36
    0
    Прикольненько-НАТО и здесь надеется на американцев....."ночь простоять, да день продержаться..вот придёт "барин,он вам покажет",...а "барин" который должен разобраться может и "кинуть" холопов...