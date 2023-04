Американская пресса: НАТО готовится к войне с Россией

После начала российской специальной военной операции на Украине страны, являющиеся членами военного блока НАТО, начали подготовку к вооруженному конфликту с Россией.Как сообщает американское издание The New York Times, бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при альянсе Иво Даалдер заявил, что ранее НАТО всерьез не задумывался о защите своей территории, однако это необходимо делать в настоящее время.Сообщается, что руководство альянса отходит от тактики сдерживания силами европейских членов НАТО гипотетического нападения со стороны России, чтобы выиграть время, необходимое для осуществления передислокации на линию фронта частей американской армии для нанесения ответного удара силами объединенной союзной армии.По мнению автора опубликованной в The New York Times статьи, западные военные аналитики изучили опыт первых дней российской спецоперации, когда российской армии удалось в течение недели занять территории, площадь которых превышает страны Прибалтики.Исходя из полученного опыта страны Североатлантического альянса начали подготовку к вероятному сценарию, при котором придется моментально отразить российскую угрозу. Для этого в странах НАТО, граничащих с Россией, проводятся учения, предполагающие боевое слаживание подразделений, а также происходит значительное увеличение оборонного бюджета как военного блока в целом, так и отдельных его членов.