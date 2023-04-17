Центр Симона Визенталя – неправительственная организация (НПО) в США, направленная на борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение Холокоста, обратилась к президенту Молдавии Майи Санду с призывом снести памятники, возрождающие антисемитизм и нацизм.
Речь идёт о 2 памятниках, открытых в честь румынских антисемитов и пособников нацистов, и увековечивших события, которые привели к массовым убийствам. Эти данные следуют из письма, отправленного накануне главе молдавского государства.
Первый монумент является бюстом, недавно установленным в Кишинёве на Аллее классиков в Центральном парке Штефана чел Маре (Стефана Великого). На нём изображён экс-премьер Румынии Октавиан Гога, принявший в то время ряд антисоциальных законов, в результате чего треть евреев были лишены своего гражданства.
По словам директора Центра по делам Восточной Европы, доктора Эфраима Зуроффа, он также был соучредителем Национальной христианской партии, использующей свастику в качестве своей партийной символики. Представители этого политформирования осуществляли антисемитские акты насилия. Его слова приводит израильская газета The Jerusalem Post.
Также, добавил Зурофф, в связи с этим, правительство Румынии ужу убрало бюст Гоги в своей стране.
Второй памятник, который израильский историк считает крайне оскорбительным, расположен в городском парке Валя Морилор в молдавской столице. Посвящён он «освобождению» Бессарабии и Северной Буковины румынской армией, в ходе которого от их рук погибло порядка 150 тыс евреев, из проживающих на тот момент 205 тыс. в Бессарабии (современная территория Республики Молдова).
Честно говоря, происходящее в республике уже отнюдь не удивляет, ведь нынешнее руководство страны, как и все предыдущие Альянсы за европейскую интеграцию, начиная с 2009 года (пришедшие к власти после осуществления государственного переворота) проводят антинародную политику (а среди представителей молдавского «истеблишмента» немало тех, у кого румынские паспорта), направленную на уничтожение собственной истории. Именно по этой причине официальный Кишинёв постоянно старается тщательно преподнести аннексию Бессарабии в 1918 году Румынией как «восстановление исторической справедливости», возрождая, тем самым, унионистские настроения в обществе. Всё это рано или поздно может привести к ликвидации молдавской государственности и национальной идентичности, о чём так мечтает Бухарест.