Военное обозрение
Войти Регистрация

В бухте Апра на Гуаме наблюдается самое крупное задокументированное скопление атомных субмарин ВМС США

8
В бухте Апра на Гуаме наблюдается самое крупное задокументированное скопление атомных субмарин ВМС США

На снимке бухты Апра - сразу несколько американских подводных лодок различных проектов. Качество снимка - не очень. Однако в комментарии к снимку в западных медиа перечисляются все МАПЛ, находящиеся в бухте на Гуаме.



Это ударные подводные лодки USS Annapolis (SSN-760), USS Asheville (SSN-758), USS Key West (SSN-722), USS Springfield (SSN-761), USS Columbia (SSN-771), USS Illinois (SSN-786) и USS Michigan (SSGN-727). Это самое крупное, задокументированное пребывание на Гуаме, атомных ударных подводных лодок ВМС США.

Решение о развертывании трех многоцелевых АПЛ на Гуаме, принято еще в 2001 году. И это понятно - от бухты Апра до китайского побережья гораздо ближе, чем от Пёрл-Харбора. Что позволяет экономить, что называется, и моторесурс, и человеческий.

С 2002 года, началось постоянное базирование. С другой стороны, это упрощает деятельность и китайским МАПЛ, поскольку им тоже намного ближе от своих ВМБ. Если наличие трех АПЛ в базе - это нормально, то присутствие еще трех плюс одной переоборудованной под размещение большого количества КР, "Мичиган", вызывает определенные вопросы и подозрения.

В любом случае такое наращивание военного присутствия США в Тихоокеанском регионе может лишний раз свидетельствовать о том, что вооружённое противостояние за Тайвань - вовсе не пустые слова.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:13
    +2
    Да, если бы эти подводные човны расположить на самом Тайване, моторесурс бы ещё больше съэкономили. Конспирология, но мне нравится!
  2. andelc
    andelc Сегодня, 09:13
    -5
    Собирают волчью стаю для охоты на Адмирала Кузнецова? Потом на фото с тем же успехом можно разглядеть любую базу...
  3. Vert
    Vert Сегодня, 09:14
    -2
    Надеюсь разведка ГУГИ в курсе и хвосты рядом, где то в радиусе акустического контакта.
  4. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:20
    +4
    Ukraine, Taiwan, Irak, Syrie, Afghanistan, Libye ....nous avons une expression en France :
    " Qui trop embrasse , mal étreint" je ne sait ce que cela va donner après traduction ?

    Украина, Тайвань, Ирак, Сирия, Афганистан, Ливия.... у нас есть выражение во Франции :
    "Кто слишком много целует , плохо обнимает" я не знаю, что это даст после перевода ?
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:20
    0
    Пугают, вот пугала и притащили.... Во времена СССР мы то же так делали
  6. Попандос
    Попандос Сегодня, 09:23
    +1
    наличие трех АПЛ в базе - это нормально, то присутствие еще трех плюс одной переоборудованной под размещение большого количества КР, "Мичиган", вызывает определенные вопросы и подозрения.

    Амерсы самолично пойдут воевать за Тайвань? Сомневаюсь, их стратегия разжечь войну, и богатеть на смертях других.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:30
    +1
    Не надо раздувать панику. lol Мичиган ,дежурный устрашитель КНДР и КНР.Максимум что США устроит ,на камеру это " дежурное " всплытие рядом с берегами КНР и КНДР части развёрнутых АПЛ,типа мы тут и нас надо боятся.КНР и КНДР это уже не раз проходили.Просто командир эсминца НОАК КНР ,на чистом английском ,на открытом канале ,у командира Мичигана спросит: Кэп ,у вас и вашего экипажа присутствуют ,фотографии близких для вас людей?Для КНР и КНДР ,как американцы любят говорить,обыкновенная рутина. bully
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:32
    0
    Скоро война: ремейк "On the beach"