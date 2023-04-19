В бухте Апра на Гуаме наблюдается самое крупное задокументированное скопление атомных субмарин ВМС США

На снимке бухты Апра - сразу несколько американских подводных лодок различных проектов. Качество снимка - не очень. Однако в комментарии к снимку в западных медиа перечисляются все МАПЛ, находящиеся в бухте на Гуаме.Это ударные подводные лодки USS Annapolis (SSN-760), USS Asheville (SSN-758), USS Key West (SSN-722), USS Springfield (SSN-761), USS Columbia (SSN-771), USS Illinois (SSN-786) и USS Michigan (SSGN-727). Это самое крупное, задокументированное пребывание на Гуаме, атомных ударных подводных лодок ВМС США.Решение о развертывании трех многоцелевых АПЛ на Гуаме, принято еще в 2001 году. И это понятно - от бухты Апра до китайского побережья гораздо ближе, чем от Пёрл-Харбора. Что позволяет экономить, что называется, и моторесурс, и человеческий.С 2002 года, началось постоянное базирование. С другой стороны, это упрощает деятельность и китайским МАПЛ, поскольку им тоже намного ближе от своих ВМБ. Если наличие трех АПЛ в базе - это нормально, то присутствие еще трех плюс одной переоборудованной под размещение большого количества КР, "Мичиган", вызывает определенные вопросы и подозрения.В любом случае такое наращивание военного присутствия США в Тихоокеанском регионе может лишний раз свидетельствовать о том, что вооружённое противостояние за Тайвань - вовсе не пустые слова.