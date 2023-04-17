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В МИД РФ назвали вопиющим случаем передачу властями Чехии марокканских танков ВСУ

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В МИД РФ назвали вопиющим случаем передачу властями Чехии марокканских танков ВСУ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала вопиющим фактом передачу украинской армии марокканских танков, находившихся на модернизации в Чехии.


Захарова подчеркнула, что этот вопиющий случай является еще одним свидетельством враждебного антироссийского курса, проводимого правительством Чехии. В Праге не стесняются нарушать действующие в настоящее время базовые нормы международного права, касающиеся регулирования торговли вооружениями и захвата чужой собственности.

Согласно имеющейся информации, еще до начала российской спецоперации на Украине властями Марокко был заключен контракт с чешской компанией "Экскалибур Арми", по условиям которого в Чехии должны были осуществить модернизацию 130 танков Т-72Б, ранее приобретенных в Белоруссии. Однако после завершения модернизации в Марокко были возвращены лишь 56 единиц военной техники. Остальные 74 танка были фактически экспроприированы чешскими властями для того, чтобы впоследствии передать их украинской армии.

Официальный представитель МИД РФ также добавила, что марокканскую сторону поставили перед фактом, благодаря чему сделали виноватыми перед Белоруссией из-за произошедшего грубого нарушения ранее принятых обязательств без согласия поставщика не передавать вооружения третьим странам.

По оценкам Кильского института мировой экономики, стоимость военных поставок Чехии украинской армии составила 566 миллионов евро. Сообщается, что чешские власти уже передали Киеву 89 танков, 226 единиц другой бронетехники, а также 39 гаубиц.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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44 комментария
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:06
    +6
    нужны не только пряники но и кнуты.. а мы пока только пряниками пытаемся обойтись
    1. Lumpenn007
      Lumpenn007 Сегодня, 19:12
      0
      Ну ка какие пряники поделись болтун
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 19:15
        +8
        Получается, что чехи - воры! Бандиты с большой дороги! Недоговороспособны напрочь!
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 19:22
          +4
          Цитата: Татьяна
          Получается, что чехи - воры! Бандиты с большой дороги! Недоговороспособны напрочь!


          Украинцы так делали много раз со своими клиентами из Хорватии(Миг-21) , Казахстана(кинули с Анами), Ирак(трещены в БТР,по-моему Ираку они свой брак пытались продать).А сейчас Киев наращивает контакты с Багдадом в надежде получить танки Т-90. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился с визитом в Ирак.
          Киев интересует не столько посредничество Ирака в возможных переговорах с Россией, сколько наличие в стране большого количества оружия советского и российского образца. В частности, сухопутные силы страны располагают 73 танками Т-90С и более чем 150 танками Т-72М, которые представляют большой интерес для Киева в преддверии ожидаемого контрнаступления.Имеется на вооружении Багдада и немалое количество боевой авиации. США уже проявляли интерес к вертолетам Ми-17 ВВС Ирака.


          Кроме этого, ВВС Ирака продолжают использовать штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ми-28НЭ.

          https://topcor.ru/34224-kiev-naraschivaet-kontakty-s-bagdadom-v-nadezhde-poluchit-tanki-t-90.html
          1. incoggnoto
            incoggnoto Сегодня, 19:27
            0
            у Ирана сильное лобби в Ираке.. скорее всего пустым обратно приедет
            1. Orange-Bigg
              Orange-Bigg Сегодня, 19:30
              0
              Цитата: incoggnoto
              у Ирана сильное лобби в Ираке.. скорее всего пустым обратно приедет


              Но тем не менее Ирак нуждается в деньгах.
              1. incoggnoto
                incoggnoto Сегодня, 19:34
                0
                внутри Ирака сложная ситуация, трудно делать прогнозы. но я больше склоняюсь к тому что прогнуть не смогут
                1. topol717
                  topol717 Сегодня, 20:10
                  -2
                  Цитата: incoggnoto
                  о я больше склоняюсь к тому что прогнуть не смогут

                  Все зависит от того, сколько Украина предложит денег за эти танки и самолеты.
          2. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 20:13
            0
            Цитата: Orange-Bigg
            Ирак(трещены в БТР,по-моему Ираку они свой брак пытались продать).
            Было такое, но впаривали они то ли Тайланду, то ли кому то из латиносов, причём последние возмутились по поводу хренового качества, о котором вы написали - трещины в броне. Однозначно не Ирак. yes
        2. frruc
          frruc Сегодня, 19:41
          +4
          Татьяна
          Получается, что чехи - воры!

          Я с удивлением увидел, что до сих пор по тв гонят рекламу с"хорошечно" чешского пива. Это что такое или у нас в сми совсем нюх и совесть потеряли, засоряют эфир разной парашей.
        3. сайгон
          сайгон Сегодня, 19:45
          +2
          Ну что вы чехи не воры они европейцы , что по ходу еще хлеще . А еще способны впиваться в задницу своим поверженным господам.
          Для понимания что есть государство чехов стоит заметить Чехи справно пахали на вермахт как вербованные на приисках золотых .
          Ну а когда вермахт сложил оружие в Чехии объявились партизане ( хрен пойми от куда ) и вот не вооруженных немецких солдат они стали убивать .причем не гнушались грабить и гражданских немцев высылаемых в Германию .
          И грабили трудолюбиво сымая все до портков последних , бывало и исподние отымали .
      2. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 19:23
        +1
        Цитата: Lumpenn007
        Ну ка какие пряники поделись болтун

        Шура, например - дешёвый газ.
        И откуда, хлопче, вас на сайте столько повылазило?
        В дурдоме - день открытых дверей?
        Или СБУ получило допфинансирование от Джо для найма подобных тебе дефективных? wink
    2. Маз
      Маз Сегодня, 19:19
      +11
      Это означает, что и в отношении Праги можно не соблюдать любые международные правила, законы и прочие догмы.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:30
        0
        На международные правила и гарантии запад уде давно забил.Уважают лишь силу.Интересно,а чем мы можем на чехов надавить,раз мы такие честные?
        1. frruc
          frruc Сегодня, 19:56
          0

          dmi.pris1.....а чем мы можем на чехов надавить,раз мы такие честные?

          Для начала отказаться от линейки всех их товаров от унитазов, пива тд и закрыть генконсульства за ненадобностью. .
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 20:19
        -1
        Цитата: Маз
        Это означает, что и в отношении Праги можно не соблюдать любые международные правила, законы и прочие догмы.

        Означает однозначно.
        Тут у нас на форуме есть пара нормальных чехов, которые видят ситуацию правильно и осуждают политику которую проводит их премьер с парламентом, но их голосов явно не достаточно для того что бы вытащить Чехию из того вороха проблем, который создали их руководители. Чехии придётся за всё ответить.
    3. azkolt
      azkolt Сегодня, 19:26
      0
      Ни пряников, ни кнута, сторонние наблюдатели с почесыванием головы и оханьем, как же так!
    4. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 19:35
      +2
      Цитата: incoggnoto
      нужны не только пряники но и кнуты.. а мы пока только пряниками пытаемся обойтись

      Помимо кнутов и пряников есть ещё арбуз и дыня.........
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:11
    -1
    Ни чего удивительного .Опыт Англии в первой мировой учтён ,те легко линкоры экспроприировали.НАТО сейчас будет делать всё чтобы добиться мира на Украине на своих условиях.Есть только одна красная черта, которую они ни когда не перейдут - прямое участие в конфликте ,когда они попытаются ввести свои войска на Украину.Но к этому они не готовы и боятся.Их хрустальный параллельный мир будет разрушен до основания,если они это сделают.
    1. Falx
      Falx Сегодня, 19:41
      0
      Ни чего удивительного .Опыт Англии в первой мировой учтён ,те легко линкоры экспроприировали
      если не ошибаюсь, то отжатую у Чили "Канаду" островитяне после ПМВ чилийцам таки вернули, включая капремонт и неустойку.
      А вот отжатые у османов "Ерин" и "Эджинкорт" Турецкой республике так и не вернули! Хотя надо помнить, что Османская Империя и Британия были в той войне по разные стороны баррикад...
  3. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 19:14
    +4
    Не удивлюсь, если в пересчете на размер ВВП, чехи передали хохлам больше всех. Видимо опыт работы на нацистов не протолерастишь no
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:16
    +2
    Ещё один вопиющий случай отжима чужой собственности. Чёт западники вконец обнаглели.... Понимают, ну а что им Марокко сделает?? Апельсины перестанет поставлять? И понимают что за марокканцев никто впрягаться не станет... Вот и беспредельничают.
  5. Saler
    Saler Сегодня, 19:19
    -1
    Пора уже стрелять по всем базам и заводам НАТО, разбомбить это чешский завод бронетехники в щепки. Уже идёт прямая война с натовскими войсками.
    Но я бы начал с Прибалтики и Польши.
    1. штурм
      штурм Сегодня, 19:49
      -1
      Стрелять по танкоремонтным заводам в Польше, Чехии, Словакии и Прибалтике нужно было ещё год назад, когда только поставки начинались, а то целый год "сопли жевали", переговоры устраивали, перегруппировку всякие с отступлениями и потерей значительного количества бронетехники и складов с боеприпасами и ГСМ...
      Всё нужно делать вовремя!!!
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:20
    +4
    В Праге не стесняются нарушать действующие в настоящее время базовые нормы международного права, касающиеся регулирования торговли вооружениями и захвата чужой собственности.

    Когда начинается война, то все международные законы летят котам под хвост, их просто никто не соблюдает. Люди пока не понимают, что рядом с их благополучными жилищами идёт самая настоящая горячая война, решающая вопрос их жизни или смерти. ... Война идёт не на жизнь, а на смерть.
    1. Замира
      Замира Сегодня, 19:47
      +1
      Цитата: carpenter
      Когда начинается война, то все международные законы летят котам под хвост, их просто никто не соблюдает. Люди пока не понимают, что рядом с их благополучными жилищами идёт самая настоящая горячая война, решающая вопрос их жизни или смерти. ... Война идёт не на жизнь, а на смерть.

      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
      Мне нечего добавить.
      Ну, разве что подтвердить, что идёт именно ВОЙНА!!! А никакая не СВО! И пора бы уже это понять и принять!
      И сказать ВСЛУХ! А то мы всё кокетничаем: "Ах, международное право! Ах, международные законы!" Если эти "законы" мешают нам победить, значит, к чёрту их.
  7. Tim666
    Tim666 Сегодня, 19:20
    +6
    Цитата: Nexcom
    Ещё один вопиющий случай отжима чужой собственности. Чёт западники вконец обнаглели.... Понимают, ну а что им Марокко сделает?? Апельсины перестанет поставлять?

    Не заметно что бы Марокко сильно возмущалось, имхо имеет место банальный договорняк где Марокко вроде как не при делах но свои плюшки получит.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 19:40
      +2
      Да это развод для лохов.Марокко это не Нигерия, а вполне развитая страна граничащая с Европой и вот так кинуть без скандала и судов не получиться плюс с Экскалибур Арми просто никто больше работать не будет.А так все в плюсе.Росиия и дальше будет продавать оружие Марокко(не виноватая я ), а те поимели денег и возможно полит преференции.Запад нехитрой многоходовкой и танки забрал и Марокко не подставил.Все в плюсе hi
      А Захарова пусть и дальше продолжает наблюдение, как их разводят на постном масле
  8. Falx
    Falx Сегодня, 19:21
    0
    74 танка рейдернули! высокие отношения...
    хотя чему удивляться, не так давно они маски друг у друга отжимали...
    в общем это все, что следует знать о пресловутом "Западе".

    остается лишь надеется, что марокканцы чему то научились...
  9. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:24
    +2
    Все договоренности по контрактам и законам полетели к чертям собачьим. Осталось только право силы. Где мы ещё можем показать силу так это только на полях боя Украины. Иных способов нам не оставили. Смести эту пронатовскую нечисть с Украины и разговор с США и НАТО будет совсем на других тонах.
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:26
    +2
    Давно пора осознать, что в отношении нас международные законы не действуют. И не надо удивляться. Надо искать пути и способы отвечать таким действиям. Да, это не легко, но дорогу осилит идущий.
  11. Stav
    Stav Сегодня, 19:27
    0
    Вопиющей можно и нужно назвать действия российского МИДа, который своей бесхребетностью, буквально заставляет наших недругов унижать Россию
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:28
    +2
    В МИД РФ назвали вопиющим случаем передачу властями Чехии марокканских танков ВСУ
    . Всё в мире покупается и продаётся... ничего нового, в общем то.
    За бугром ВРАГ, это надо уяснить, раз и навсегда.
  13. Gromit
    Gromit Сегодня, 19:30
    +6
    Захарова надрывается, а марроканцы тихонько стоят в сторонке и ухмыляются)

    Неужто кто-то реально верит что танки украдены?)
    Что злобные европейцы обобрали бедных марокканцев и те тихонько плачут в уголке?)

    Можно только догадываться какой ажиотаж вызвала у африканцев возможность продать советские танки по спекулятивной цене.
  14. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 19:37
    -1
    Не хватает только печального танца (плач Ярославовны в наличии)... winked
    Если не галдеть и не троллить, а чуть чуть поинтересоваться "кражей", то: РБК 17 апр, 15:55
    В январе алжирский ресурс Menadefense сообщил, что марокканская армия передала Украине танки Т-72Б, проходившие модернизацию в Чехии.
    Газета.ру 17 апреля 2023, 18:48
    Авторы публикации отмечают, что решение о передаче Киеву танков было фактически навязано Марокко под давлением западных стран во время саммита НАТО на военной базе «Рамштайн» в Германии 26 апреля 2022 года.
    «На этом саммите Тунис и Марокко были единственными странами, представлявшими Северную Африку. Тунис направил в то время два грузовых самолета в польский аэропорт Жешув, который централизует материально-техническую помощь Украине. Марокко, похоже, последовало его примеру, отправив уже не гуманитарную помощь, а летальное оружие», — говорится в статье.
  15. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 19:48
    0
    Цитата: incoggnoto
    а мы пока только...


    Ещё МИД любит проявлять половую озабоченность.

    Страх, огромный страх выйти за границы "песочницы", пронизывает их.
    Боятся показать силу, за пределами Укрорейха.

    Поэтому "зерновой сговор", по результатам которого Укрорейх получает из болгарского порта Бургас, огромный поток военной помощи.

    Почему не вызван на ковёр посол этой американской провинции, почему до сих пор не заблокированы активы этих помощников нацистов.

    Из- за страха.
    Красные флажки, установленные по периметру Укрорейха работают чётко, в отличии от "красных линий", обозначенных год назад сурковским каганатом.

    https://t.me/strelkovii/4558
  16. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 19:59
    +1
    Проблема нашего МИДа в том, что за последние 10 лет МИД РФ своей слабой и неадекватной риторикой с вечными озабоченностями сделал так, что его НИКТО уже не слушает и не воспринимает всерьез.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 20:19
      +1
      Только не 10 лет а 30. ( Что тут добавить,что- бы было длиннее не знаю.)
  17. Наган
    Наган Сегодня, 20:09
    -1
    По хорошему, марокканцы должны заплатить Белоруссии неустойку за нарушение условий контракта (если конечно таковая в контракте прописана), а потом взыскать эту неустойку с чехов в кратном размере через международный суд. Причем Россия тут ваще не при делах, Белоруссия разве что как свидетель, а спор тут между Марокко и Чехией о незаконном присвоении имущества и его материальных последствиях.
  18. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 20:10
    +1
    Факты - в студию! Кто-то тут видел контракт на ремонт? А может чехи их просто купили? Нужно смотреть процесс с его начала, а не, извините, конца.
    На каких условиях продала Белоруссия? Есть ли запрет на перепродажу? Есть ли за это штраф? А то выпускают эту Захарову комментировать, не понимая, что там с самого начала никаким боком она не стоит
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 20:17
      -1
      Чехи всю жизнь были ворьем (золотой запас РФ). Это они казнили сибиряков самыми жесткими способами вдоль Транссиба. Это они снабжали гитлера техникой и сидели за её рычагами. Мало им ГДРовцы вломили в 1968 году. Надо было Прагу в порошок стереть. Эти скоты понимают только язык силы. Сколько их воевало на стороне гитлера.. Архивы все откроют - узнаем, что миллионы.
      ешские предприятия поставляли Третьему Рейху: 11 000 пистолетов, 3 000 пулемётов, 30 000 винтовок, 15 миллионов патронов, 100 самоходок, 144 пехотных орудия, 180 зенитных, свыше 600 000 артиллеристских снарядов, 900 000 зенитных снарядов, 700-900 вагонов авиабомб, тысячу тонн пороха и 600 000 взрывчатых веществ. Кроме того, танки, танковые пушки, самолеты мессершмитты bf-109, авиационные моторы и т. д. Согласно немецким документам производительность на чешских предприятиях год от года увеличивалась, а работоспособность чешских рабочих не уступала немецким.

      https://dzen.ru/media/id/60aceaf66e065d52d501526b/protiv-sssr-voevala-vsia-evropa-chehi-na-slujbe-u-gitlera-pochemu-chehi-ne-soprotivlialis-61534fab22da69166984e325
  19. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 20:10
    +1
    А что чехи сделали такого "вопиющего"?. По-моему, они поступают правильно. Только так и надо поступать с врагами. Если воюешь, то надо побеждать любыми способами, хоть даже самыми "вопиющими".
  20. German Brit
    German Brit Сегодня, 20:27
    -1
    Вопиющее не передача а факт НЕЖЕЛАНИЯ УНИЧТОЖАТЬ ПОСТАВКУ ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ.А махать трусилями и возмущаться легче.Вот с этого надо начинать.Рубить концы! Поставки и пути передачи и переправы. Заявили! Что нет такой возможности. И тут же бравада.Уничтожили в бункере генералов ракетой которую ни кто не сможет перехватить.Это что как не предательство и сговор!!
  21. zloybond
    zloybond Сегодня, 20:32
    0
    Нас ОБМануууулиииии!!!! fellow
    Что кто то сомневался в стоимости этих договоров, которые понаподписывали с Гейропой????
    Так вспомним Договор, который подписали с США по уничтожению хим оружия! Россия свое уничтожила - США подтерлись этим договором good
    А давайте еще что нибудь подпишем??? Минских договоренностей мало???? Зерновая сделка мимо кассы....
    Враги наши четко видят войну и кто им враг. И все делают чтобы врагу стало еще веселее.
    Ну а мы им туда металлы, зерно, газ, электроэнергию, нефть. горючее для их танков, уран для их снарядов.....