Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала вопиющим фактом передачу украинской армии марокканских танков, находившихся на модернизации в Чехии.
Захарова подчеркнула, что этот вопиющий случай является еще одним свидетельством враждебного антироссийского курса, проводимого правительством Чехии. В Праге не стесняются нарушать действующие в настоящее время базовые нормы международного права, касающиеся регулирования торговли вооружениями и захвата чужой собственности.
Согласно имеющейся информации, еще до начала российской спецоперации на Украине властями Марокко был заключен контракт с чешской компанией "Экскалибур Арми", по условиям которого в Чехии должны были осуществить модернизацию 130 танков Т-72Б, ранее приобретенных в Белоруссии. Однако после завершения модернизации в Марокко были возвращены лишь 56 единиц военной техники. Остальные 74 танка были фактически экспроприированы чешскими властями для того, чтобы впоследствии передать их украинской армии.
Официальный представитель МИД РФ также добавила, что марокканскую сторону поставили перед фактом, благодаря чему сделали виноватыми перед Белоруссией из-за произошедшего грубого нарушения ранее принятых обязательств без согласия поставщика не передавать вооружения третьим странам.
По оценкам Кильского института мировой экономики, стоимость военных поставок Чехии украинской армии составила 566 миллионов евро. Сообщается, что чешские власти уже передали Киеву 89 танков, 226 единиц другой бронетехники, а также 39 гаубиц.