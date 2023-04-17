«Взрыв огромной силы»: по ВСУ в западной части Артёмовска нанесён удар предположительно ФАБ-1500

Как только был очень жёсткий удар по Бахмуту. Похоже на ФАБ или что-то сильнее, просто дикуха.

Чем-то долбануло. Огромная сила. Видимо, к западу от вокзала. От взрыва всё загудело. Было очень мощно.

Поступает информация о том, что по территории контроля ВСУ в западной части Артёмовска (Бахмута) нанесён мощный удар. В сообщениях говорится о том, что удар нанесён по участку, на котором находились несколько сотен украинских военнослужащих и иностранных наёмников.Информация об ударе публикуется самими украинскими военнослужащими, которые пишут о взрыве «дикой силы».Одно из сообщений:Сообщение украинских военнослужащих, находящихся в районе населённого пункта Хромово (западный пригород Артёмовска):В других публикациях говорится, что столб дыма после взрыва в Артёмовске поднимается на многие десятки метров.Предполагается, что авиаудар по местам размещения украинских военных в западной части города был нанесён бомбардировщиком Су-34 с применением фугасной авиабомбы ФАБ-1500 (ФАБ-1500-2500ТС) с массой боевой части до 450 кг в тротиловом эквиваленте. Такая авиабомба позволяет уничтожать хорошо защищённые объекты противника, пробивая железобетон толщиной до 3 м.Официальных сообщений от Минобороны РФ о том, какой именно боеприпас был задействован для нанесения серьёзного ущерба противника на западе Артёмовска, на этот час нет.