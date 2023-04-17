Военное обозрение
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«Взрыв огромной силы»: по ВСУ в западной части Артёмовска нанесён удар предположительно ФАБ-1500

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«Взрыв огромной силы»: по ВСУ в западной части Артёмовска нанесён удар предположительно ФАБ-1500

Поступает информация о том, что по территории контроля ВСУ в западной части Артёмовска (Бахмута) нанесён мощный удар. В сообщениях говорится о том, что удар нанесён по участку, на котором находились несколько сотен украинских военнослужащих и иностранных наёмников.

Информация об ударе публикуется самими украинскими военнослужащими, которые пишут о взрыве «дикой силы».

Одно из сообщений:

Как только был очень жёсткий удар по Бахмуту. Похоже на ФАБ или что-то сильнее, просто дикуха.

Сообщение украинских военнослужащих, находящихся в районе населённого пункта Хромово (западный пригород Артёмовска):

Чем-то долбануло. Огромная сила. Видимо, к западу от вокзала. От взрыва всё загудело. Было очень мощно.

В других публикациях говорится, что столб дыма после взрыва в Артёмовске поднимается на многие десятки метров.

Предполагается, что авиаудар по местам размещения украинских военных в западной части города был нанесён бомбардировщиком Су-34 с применением фугасной авиабомбы ФАБ-1500 (ФАБ-1500-2500ТС) с массой боевой части до 450 кг в тротиловом эквиваленте. Такая авиабомба позволяет уничтожать хорошо защищённые объекты противника, пробивая железобетон толщиной до 3 м.

Официальных сообщений от Минобороны РФ о том, какой именно боеприпас был задействован для нанесения серьёзного ущерба противника на западе Артёмовска, на этот час нет.
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22 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:35
    +14
    Очень хорошо.Но надо не останавливаться,и не стыдится своих "комплексов"
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 20:02
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Очень хорошо.Но надо не останавливаться,и не стыдится своих "комплексов"

      МЫ И НЕ СТЫДИМСЯ СВОИХ КОМПЛЕКСОВ!
      Работаем туда куда надо и тогда когда надо....
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:16
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Очень хорошо.Но надо не останавливаться,и не стыдится своих "комплексов"

      — Помогите мне избавиться от комплексов!
      — От каких именно?
      — От зенитно—ракетных.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:36
    +10
    ВСУ врёт, рванул компрессор кондиционера .
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 19:46
      +2
      Вна краине очень ненадёжные кондиционеры, то тут взорвутся, то там. Прямо беда. На Банковой их видно демонтировали все, к сожалению.))))
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:37
    0
    Джентльмены ломанули, так ломанули, писец пришел однако.....
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:38
    +5
    если всу понесли потери то новость уже хорошая ..
  5. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 19:40
    +10
    очень хорошо , но хотелось бы побольше(фаб-3000) и почаще , что бы глаза у них на зад повылазели
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 19:45
      +3
      не видел ФАБ-3000 как барражирующий снаряд.. масса слишком большая и к форме вопросы есть.
      а просто сбрасывать такие штуки не самое лучшие решение , отклонение большое может быть.. и для наших ребят может представлять опасность.. а просто скидывать с малой высоты опасно из за большого количества ПЗРК
    2. kenig1
      kenig1 Сегодня, 19:49
      0
      Чего мелочиться, побольше АВБПМ надо применять..
    3. Комментарий был удален.
  6. Балу
    Балу Сегодня, 19:41
    +4
    Прям настроение поднялось. Компрессоры.... какое красивое слово. Когда же они там все передохнут или в плен сдадутся.
  7. Ратник-80
    Ратник-80 Сегодня, 19:43
    +4
    Видать окапались сильно там , похоронили , вот кого а наёмников не жалко , их и в плен брать не надо , просто животные особено исключительные , я бы за их головы ещё и награды назначил
  8. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 19:46
    +4
    Лучше много-много по 1,5. И часто-часто. И лучше по ночам.Что бы сон напрочь пропал
  9. Luminman
    Luminman Сегодня, 19:46
    0
    По резиденции Зеленского неплохо бы таким ФАБом...
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 20:05
      0
      ну для этого нужно полностью подавить ПВО противника, эффект будет от кинжала при условии нахождения зелибобы непосредственно в резиденции
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:47
    +1
    Где бы видео найти из Артёмовска,а то я так надеялся на ШОУ от товарища Маска,а уних клапан замёрз и взлёт сарая перенесли на 48 часов.
  11. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 20:04
    0
    Ключевой момент
    Информация об ударе публикуется самими украинскими военнослужащими
    А это либо дезинформация, либо от страха глаза повылазили.
    Хуже если там устроили провокацию с гражданскими. Ведь в городе многие остались дожидаться своих, российских освободителей. Поэтому укронацисты вполне могли их взорвать выдав потом как удар российской ФАБ. Эта фашистская мразь после Дома профсоюзов Одессы 2 мая уже ни перед чем не остановится.
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:05
    0
    Во время моей службы, на СУ-24 несколько раз применяли эти ФАБ на полигоне. Сушка брала их обязательно две штуки, под крыльевые держатели (неподвижная часть крыла), для симметричной подвески.
  13. Комментарий был удален.
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:07
    +1
    Что значит советское ПВО кончилось, а Натовское - оно не для защиты, а для продажи
  15. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:13
    0
    Может под удар попал склад боеприпасов.Там ведь могло прибавиться.
  16. Серьга
    Серьга Сегодня, 20:37
    0
    На курс когда такие фитюльки падать начнут. Для выравнивания ландшафта.
  17. Хорон
    Хорон Сегодня, 20:37
    0
    Если бы действительно хорошо прилетело, то писать комментарии в соцсетях было бы некому. Надо повторить для тех, кто пока ещё отмечается в сетях. feel