Поступают новые сообщения о том, что по позициям ВСУ на западе Артёмовска наносятся удары с воздуха. Некоторое время назад украинские военные заявили о мощном взрыве к западу от вокзала. Были высказаны предположения о том, что российская боевая авиация использовала авиабомбу ФАБ-1500 в одной из её модификаций.
Теперь появляются сообщения о продолжающейся бомбардировке территории контроля противника в Артёмовске (Бахмуте).
В сообщениях говорится о том, что используются авиабомбы ФАБ-500 в районе так водоёма, который носит название 8-й ставок (8-й пруд). Он располагается между селом Хромово, через которое идёт контролируемая ВСУ дорога на Часов Яр, и западными кварталами Артёмовска.
Одним из ударов поражён укрепрайон, на котором находились подразделения территориальной обороны и сил специальных операций. По некоторым сведениям, военнослужащие одной из бригад ТрО Украины на этом направлении занимались не только обороной западных окраин города, но и переброской боеприпасов для формирования складов. Эти склады использовались в том числе для боепитания находящихся в разных кварталах западной части Артёмовска других украинских подразделений.
Удары с воздуха наносятся по ключевым для противника точкам, в том числе и непосредственно на выезде из Артёмовска.