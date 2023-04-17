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Российская авиация продолжает наносить бомбовые удары по ключевым для ВСУ объектам на западе Артёмовска и на выезде из него

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Российская авиация продолжает наносить бомбовые удары по ключевым для ВСУ объектам на западе Артёмовска и на выезде из него

Поступают новые сообщения о том, что по позициям ВСУ на западе Артёмовска наносятся удары с воздуха. Некоторое время назад украинские военные заявили о мощном взрыве к западу от вокзала. Были высказаны предположения о том, что российская боевая авиация использовала авиабомбу ФАБ-1500 в одной из её модификаций.


Теперь появляются сообщения о продолжающейся бомбардировке территории контроля противника в Артёмовске (Бахмуте).

В сообщениях говорится о том, что используются авиабомбы ФАБ-500 в районе так водоёма, который носит название 8-й ставок (8-й пруд). Он располагается между селом Хромово, через которое идёт контролируемая ВСУ дорога на Часов Яр, и западными кварталами Артёмовска.



Одним из ударов поражён укрепрайон, на котором находились подразделения территориальной обороны и сил специальных операций. По некоторым сведениям, военнослужащие одной из бригад ТрО Украины на этом направлении занимались не только обороной западных окраин города, но и переброской боеприпасов для формирования складов. Эти склады использовались в том числе для боепитания находящихся в разных кварталах западной части Артёмовска других украинских подразделений.

Удары с воздуха наносятся по ключевым для противника точкам, в том числе и непосредственно на выезде из Артёмовска.
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9 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:03
    +2
    Какие хорошие новости к вечеру... бейте нацистов, парни hi
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:06
      +1
      Карта контроля сторон над Бахмутом.
      1. Fizik13
        Fizik13 Сегодня, 20:16
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        Карта контроля сторон над Бахмутом.

        Вот если-бы эта карта была-бы перед Курской битвой, а ещё бы перед Сталинградской, мы бы победили-бы ВАОБЩЕ.
        Карты исследуют до нас и правдивые, НО нам об этом никто никогда и ни где НЕ РАССКАЖУТ. Это не НАШЕ дело.
        Это интересы экспеаДов......
    2. Маз
      Маз Сегодня, 20:15
      0
      Издание "Newsweek" по секрету сообщает, что контрнаступление ВСУ начнётся 30 апреля. По крайней мере, это следует из утекших документов.

      30 апреля 1945 года застрелился Гитлер.
      Символичная дата для ВСУ. Тоже самоубийцы.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 20:04
    +1
    Однако дождались, но оооооочень долго ждали.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 20:05
    +2
    Боремся с нацизмом!
    Здесь, сейчас и всегда.....
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:09
    +4
    Применение управляемых ФАБов заставит менять ВСУ удобную для них тактику боя.А то они себя довольно комфортно чуствовали.Что там американцы говорили про бомбовые удары?У нас вроде и ОДАБ есть.Да и с напалмом дела хорошо обстоят.
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 20:24
    0
    Как то зашел к другу... А один репу почесал... Подпол ВКС, пенсия под сорок тысяч.
  6. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 20:27
    0
    Писал еще во времена Харьковской перегруппировки :) - чем больше местное (и не только) население демонстрирует радость от прихода украинских сил, тем ближе оно к ковровым бомбардировкам. Процесс идет, и на Бахмуте/Артемовске это не закончится ни разу; все, пожалуй что, только начинается.