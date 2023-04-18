Безуспешная дезинформация: утечки секретных документов об украинском контрнаступлении

Карта зоны боевых действий якобы из документов Пентагона
Несколько дней назад в свободный доступ попали документы Пентагона, касающиеся планируемого контрнаступления украинских формирований. Однако вскоре стало ясно, что информация из опубликованных бумаг вряд ли соответствует действительности, и речь идет о попытке дезинформации. Впрочем, и в этом случае «утечка» американских документов, а точнее связанные с нею факторы, представляет большой интерес.
Больше не секретно
6 апреля по профильным ресурсам и блогам разошлись фотографии неких бумаг, якобы имеющих отношение к Пентагону. На картах и схемах с пометками Secret и Top Secret приводились сведения об украинских вооруженных формированиях, их структуре и возможностях. Была показана карта планируемого контрнаступления украинской стороны и указаны возможные даты его начала.
Также приводились некоторые результаты работы американского разведывательного сообщества. Так, сообщалось о слежке за лидерами союзных государств, в т.ч. Украины. Кроме того, в документах присутствовали сведения о военном и политическом руководстве России, взаимоотношениях внутри него и т.д.
Публикация «секретных данных» вызвала характерную реакцию иностранных СМИ. Ведущие издания практически одновременно написали об утечке и назвали ее серьезным ударом по безопасности США и их союзников. Активно обсуждались последствия обнародования закрытых материалов. Кроме того, уделили внимание «разведданным» о российском руководстве.
13 апреля стало известно об обнаружении источника данных. Утверждается, что секретные документы были опубликованы молодым офицером Нацгвардии штата Массачусетс в закрытом чате. Несколько десятков участников чата обменивались разными материалами военной тематики и обсуждали их – и теперь лидер этой компании принес закрытые документы. Виновника утечки вскоре задержали, и теперь проводятся следственные мероприятия.
В зарубежной прессе продолжается обсуждение опубликованных документов и приведенных в них сведениях. Кроме того, выпускается аналитика о возможном влиянии такой утечки на планы Пентагона и Киева в отношении анонсированного контрнаступления. Военное ведомство США, в свою очередь, обещает разобраться с ситуацией и принять все необходимые меры.
Очевидные просчеты
Публикация секретных документов американскими военнослужащими в целом не является новостью. В свое время именно такие утечки принесли известность ресурсу Wikileaks – и большие проблемы его создателям. Однако наблюдаемая сейчас ситуация вокруг новой партии бумаг вызывает определенные вопросы. Более того, ряд ее особенностей позволяет говорить о контролируемом «вбросе» дезинформации с целью создания ложной картины.
Первым поводом для подозрений является называемый источник якобы секретной информации. Предлагается версия, согласно которой закрытые штабные документы опубликовал некий младший офицер Нацгвардии. Вряд ли с его званием и должностью можно было иметь доступ к таким документам в рабочем порядке. Вероятно, кто-то передал ему «чувствительные материалы» – и этот кто-то является участником информационной операции.
Известный отечественный телеграм-канал «Военная хроника», рассматривая утечку, обращает внимание на несоответствие грифов и приводимой информации. Так, в документах с пометкой Top Secrets содержится «информация из открытых и иных источников». Это не похоже на реальный документ Пентагона, имеющего развитые разведывательные структуры. Кроме того, «секретные карты» размещения российских войск и объектов в зоне проведения Спецоперации подозрительно похожи на схемы, публикуемые на украинских ресурсах.
В документах нет единообразного оформления, а также присутствуют ошибки. Так, вооружения и техника советского / российского образца в разных местах обозначаются кодами НАТО или транслитерацией исходного обозначения. Кроме того, некоторые названия и имена приведены с орфографическими ошибками и/или опечатками. Для официальных материалов оперативно-стратегического уровня, подготовленных для командования, это крайне странно.
В ряде случаев перепутаны части и соединения украинских формирований. Аналогичные ошибки имеют место и в контексте поставок иностранных вооружений. К примеру, иностранные танки на бумаге приписаны не к тем соединениям, куда они попали на самом деле. Кроме того, указано почти полсотни мест размещения ЗРК NASAMS, хотя Украина имеет всего две такие системы.
Приведенная в «сливах» информация о российских вооруженных силах и высшем руководстве страны выглядит странно и неправдоподобно. При этом она вполне соответствует текущей иностранной повестке и похожа на циркулирующие за рубежом сведения и даже на сомнительные слухи.
Украинские соединения, их оснащение и готовность к участию в боях - по версии авторов "утечки"
Ценные сведения
Таким образом, опубликованные «секретные документы» имеют ряд специфических особенностей, которые заставляют сомневаться в их реальности. То же касается и всей ситуации в целом – она выглядит слишком странно для настоящей утечки. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что «документы» были сфабрикованы американским разведывательным сообществом и не имеют отношения к реальному положению дел.
Следует отметить, что и в этом случае утечка представляет определенный интерес и даже имеет некоторую ценность. Дело в том, что целью дезинформации всегда является создание ложной картины для противника и сокрытие реального положения. Соответственно, при помощи недавнего «вброса» США пытаются обмануть российскую армию и высшее руководство, а также отвлечь их от того, что происходит в реальности.
Уже известно, что в «секретных документах» содержится ошибочная информация об украинских силах, средствах, структуре вооруженных формирований и их состоянии. Можно предполагать, что приведенные сведения о направлении наступления, его силах и т.д. тоже не соответствуют действительности. Нашему командованию предлагают поверить в подготовку наступления на конкретном направлении, тогда как его планируют в другом месте. Также противник ожидает, что наша армия ошибется с оценкой его сил и неправильно разместит свои части.
Впрочем, Украина и США могут не рассчитывать на такие ошибки России. Очевидно, что командование российской армии использует собственные разведывательные возможности и не обращает внимание на сомнительные зарубежные источники. Соответственно, дальнейшее планирование Спецоперации будет осуществляться только на основе подтвержденных данных, которым можно доверять.
Впрочем, дезинформация со стороны противника тоже может представлять интерес. Она позволяет понять, от чего именно нас пытается отвлечь противник и его иностранные покровители. Сопоставляя подобные оценки с доступными разведданными, можно уточнить общую картину, сделать новые выводы и даже скорректировать свои планы.
Безуспешные попытки
Россия продолжает военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины и успешно выполняет поставленные задач. Несмотря на всю помощь из-за рубежа, киевский режим по-прежнему несет потери и теряет территории. Его положение уже можно называть критическим – нынешние украинские власти могут удержаться только за счет иностранной поддержки.
По всей видимости, в США и НАТО видят и понимают эту ситуацию. При этом они не согласны с нею и пытаются изменить положение в свою пользу. Для этого могут использоваться разные методы, в т.ч. «вбросы» заведомо ложной информации, якобы имеющей отношение к реальному военному планированию.
Наблюдаемая сейчас операция по дезинформации со стороны американского разведывательного сообщества выглядит достаточно грубо, и Пентагону уже не приходится рассчитывать на ее успех. Что будет дальше, и какие методы решат использовать США, станет известно в ближайшем будущем. Тогда же прояснятся и вопросы, связанные с обещанным украинским контрнаступлением.