Скажу кратно: оно (контрнаступление) будет удивительным и быстрым.

Они стараются удержать взятые под контроль территории и обороняются повсеместно, кроме Бахмута и Авдеевки. Авдеевку они пытаются окружить.

Весной ВСУ войдут в Крым?

В запасе у нас есть время.

Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в очередной раз прокомментировал готовящееся контрнаступление ВСУ. По словам Буданова, «всё идёт по плану» - подготовка не вышла за рамки намеченных сроков.У Буданова поинтересовались конкретными сроками контрнаступления. Отвечать на этот вопрос сколько-нибудь определённо он не стал, заявив следующее:Примечательно, что эти слова главы ГУР Украины можно трактовать диаметрально противоположно. «Удивительным и быстрым» в плане полного уничтожения оно может оказаться в первую для самих ВСУ, командование которыми собирается бросить в бой все свои резервы.Буданов прокомментировал и ситуацию на фронтах. По его заявлению, Россия перешла к стратегической оборонительной операции.Буданов:Журналист задал вопрос главе ГУР:Буданов уклончиво:Сколько времени есть в запасе у Буданова и всего киевского режима, он не уточнил.Напомним, что ранее в офисе Зеленского заявляли, что никаких переговоров с Россией вести не собираются до того момента, пока российские войска «не отошли к границам 1991 года». Один из украинских чиновников заявил, что переговоры можно будет вести после того, как ВСУ «дойдут до Ялты».