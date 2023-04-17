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Глава ГУР Украины о контрнаступлении ВСУ: Оно будет удивительным и быстрым

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Глава ГУР Украины о контрнаступлении ВСУ: Оно будет удивительным и быстрым

Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в очередной раз прокомментировал готовящееся контрнаступление ВСУ. По словам Буданова, «всё идёт по плану» - подготовка не вышла за рамки намеченных сроков.


У Буданова поинтересовались конкретными сроками контрнаступления. Отвечать на этот вопрос сколько-нибудь определённо он не стал, заявив следующее:

Скажу кратно: оно (контрнаступление) будет удивительным и быстрым.

Примечательно, что эти слова главы ГУР Украины можно трактовать диаметрально противоположно. «Удивительным и быстрым» в плане полного уничтожения оно может оказаться в первую для самих ВСУ, командование которыми собирается бросить в бой все свои резервы.

Буданов прокомментировал и ситуацию на фронтах. По его заявлению, Россия перешла к стратегической оборонительной операции.

Буданов:

Они стараются удержать взятые под контроль территории и обороняются повсеместно, кроме Бахмута и Авдеевки. Авдеевку они пытаются окружить.

Журналист задал вопрос главе ГУР:

Весной ВСУ войдут в Крым?

Буданов уклончиво:

В запасе у нас есть время.

Сколько времени есть в запасе у Буданова и всего киевского режима, он не уточнил.

Напомним, что ранее в офисе Зеленского заявляли, что никаких переговоров с Россией вести не собираются до того момента, пока российские войска «не отошли к границам 1991 года». Один из украинских чиновников заявил, что переговоры можно будет вести после того, как ВСУ «дойдут до Ялты».
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32 комментария
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:46
    +3
    а меня удивляет что главы сбу всу гур живы и пропаганду в уши льют народу в укрр !!
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:57
      +4
      Сразу говорю, что материал ненадёжный: источник не помню. Одна бабка сказала. Но встречал информацию, что в годы ВОВ советская разведка подготовила план устранения Гитлера. Принесли Сталину, а тот отклонил под предлогом "вдруг там кто-то вменяемый к власти придёт".
      1. Krivobokoff
        Krivobokoff Сегодня, 22:20
        0
        Чуть не так было. Гитлер был людоедом и не один мировой лидер не пошел бы с ним на договоренности, а устрани Гитлера, и его приемник вроде, как не причем. Вот тогда бы никто не дал гарантий, за союзники за нашей спиной не пойдут на сепаратный мир. Примерно такой же был расчет и у немецких генералов, которые Адика взорвать пытались. Типа вся грязь останется на мертвом художнике, а они смогут договориться с союзниками, что бы те не мешали Союз разобрать
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 21:59
      -1
      Вопрос всем:крокодил гена и чебурашка победили кинконга?
      А он опять лезет в чужое болото.

      Кингконг жив? Или это двойник?
      Штирлиц сейчас по каким коридорам ходит?
      Штирлиц победит всех.
      А буданов и зе где жить будут-в австралии или канаде?
    3. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 22:13
      +2
      Цитата: opuonmed
      а меня удивляет что главы сбу всу гур живы и пропаганду в уши льют народу в укрр !!

      А кто сейчас верит в эту пургу???
      Мы об этом узнаем ровно тогда, когда об этом нам будет надо узнать....
      Ох эта мировая паутина.....
    4. лесник1971
      лесник1971 Сегодня, 22:24
      -1
      Сам Буданов ничего не решает, когда ему задают вопросы вертится как уж на сковородке.
      А вообще работают по западным методикам - у них руководитель разведки может быть медийной личностью.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:47
    +5
    Скажу кратно: оно (контрнаступление) будет удивительным и быстрым.


    Правильно.Под ударами ФАБ/ОДАБ-1500 в удивительное и быстрое путешествие по воздуху отправяться колонны ВСУ.Жаль что ФАБ-3000 на тактическую авиацию не навесить.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 22:19
      0
      Orange-Bigg .....Под ударами ФАБ/ОДАБ-1500....Жаль что ФАБ-3000 на тактическую авиацию не навесить.

      Найдут куда навесить. Направление мысли правильное, товарищ.
  3. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 21:49
    +2
    Цитата: opuonmed
    а меня удивляет что главы сбу всу гур живы и вешают !

    От таких рож даже пулю с души воротит.
    Они правда такие мерзотные, или фотки подбирают, или Ито и другое?
  4. topol717
    topol717 Сегодня, 21:50
    +3
    Самое главное что бы их РЭБ не оставила наших ребят без связи и соответственно без поддержки авиации и арты.
  5. tabletkin73
    tabletkin73 Сегодня, 21:50
    +4
    Понятно, что одним наскоком им ничего не взять. Видимо они накопили вооружение более дальнобойное и более мощное, чем сейчас. Ну или роют туннели к нам в тыл)
    1. Балу
      Балу Сегодня, 21:57
      +1
      Цитата: tabletkin73
      Ну или роют туннели к нам в тыл)

      Опыт есть, черное море выкопали, пирамиды в египте построили. Они такие большие затейники, наверняка скоро до Москвы докопают.
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 21:59
      -1
      скорей сего массированная атака по тылам патом будет работать с пехотой авиация вроде им и пво и авио дали и ракеты большой дальностью а вдруг набрали 1 лям и пойдут по всех франтам а что у них мало всего плохо по западной прессе проста диверсия а может это проста фантазии ! а может быть двинут туда где их не ждут и такое может а может все это большой фейкт с наступлением и такое может быть ! че гадать надеюсь разведка РФ знает ихнии планы !
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:56
    +1
    Вот ещё 130 мараканских танков "всплыло"
    Думаю у ВСУк броневой кулак из 700 танков, 1500 БМП, БТР и прочей хрени, вертолётов порядка 100 (афганские так не один и не завалили) и порядка 100 истребителей ( взлетать могут и с дорог, а доставлять их туда на буксире могут).
    Эх, хорошо бы нанести контрудар, когда они будут рассредотачиваться для удара.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 22:01
      -1
      Это все мощно, но ,блин, для такого количества техники ( что бы она ездила и стреляла нужно очень много чего. А что то более или менее крупное бомбят. Атакующую технику встретят ударные вертолёты...
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 22:08
        0
        Мне интересно, как там жизнь у украинских тыловых служб. Они ж со всего навезли техники, запчасти тоже, получается, надо со всего мира тащить, а потом распределять их как-то.
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 22:05
      -1
      да там вся европа передает танки и арту и авиацию и ракеты в общем весь спект ну и управления будет натовское наверное но это не точно а может и не так все ! я надеюсь на разведку РФ !
  7. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 21:57
    +2
    Интересно пишет о связи авторитетный блогер файтербомбер:

    Для интереса, через год войны расклады по связи такие: (проводную связь я не учитывал)
    У украинцев связь по открытым каналам (УКВ) аналоговые баофенги, занимает сегодня всего лишь 3% от общего эфира. Причём в основном это связь в тылу и когда фронт приходит в движение.
    -10% GSM телефон и переговоры по всяким Сигналам, Крапивам, Вайберам.
    -7% всякие Харрисы и Аселсан
    Использование «Старлинка» вообще статистике не подается они почти на всех крупных позициях и КП.

    И 80% это эфир цифровых и транкинговых систем связи.
    В нём можно выделить DMR (75%) и APCO-25 (5% в основном наёмники и союзники, и специальные структуры).
    DMR украинцы использует в основном шифрованый в 256 бит.

    Теперь по нам.

    10% связи ведётся по Азартам и прочим Арахисам
    5% это закрытый DMR
    40% это GSM и Телеграмм. (Хотя мне кажется по телеге идёт 110% трафика и управления войсками с обоих сторон, и самый информированный человек на Земле о том, как оно там все на самом деле, это Дуров)
    И 45% это аналоговые Баофенги слышимые на всю планету.

    То есть связь у нас как бы есть, но как бы есть нюанс.


    Я ему верю после прочтения публикаций связиста Мурза. И как с такой связью удастся сдержать украинское контрнаступление, хороший вопрос.
    1. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 22:19
      0
      Это в точку... Со связью все та же нерешенная проблема, как и с беспилотниками - у хх'лов в структуре армии подразделения бпла, а у нас все до сих пор на энтузиазме и волонтерах...
  8. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 21:58
    +1
    Такое ощущение, что на действиях армии 404, кто то в аспирантуре диссертации пишет.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 22:04
      0
      Цитата: Zaurbek
      Такое ощущение, что на действиях армии 404, кто то в аспирантуре диссертации пишет.

      Да уже и докторские защитили! Такой материал! "Как не надо воевать"!
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:58
    +5
    Не хвались на рать идучи. Это касается и бандеровских и наших военноначальников.
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:02
    +3
    Насколько он прав или не прав покажет время. Но надеюсь что укронаступ будет действительно быстрым - закончится не успев начаться. Удачи нашим бойцам и смерть фашистам! hi
  11. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:04
    0
    Какие образы, какое красноречие!
    Не удивлюсь, если вскорости они на кеннинги перейдут. Это удивительно красивые поэтические метафоры характерные для скандинавских саг.
  12. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 22:04
    0
    Самое реалистичное и ожидаемое, по моему мнению - главный удар боевыми силами на западной технике будет в лесистой местности. А отвлекающий мобиками на старой технике в сторону Запорожья. Смысл в том, что в лесистую местность проще по ночам подтягивать крупные бронированные силы и артиллерию. За ночь прогнали с пару десятков км, к утру в лесах замаскировали. И в ночь заново. И первые дни удары будут дальнобойной артиллерией и РСЗО, дронами и ракетами в глубину, по штабам, складам и располагам. И когда в тылу начнется хаос и неразбириха, тогда пойдут в прорыв отряды спецназа и дшб на скоростных пикапах и бронемашинах, высадки с вертолетов идущих на сверхмалых высотах. Они отвлекут оборону на ЛБС маневренными наскоками, вскрывая позиции. Все это под РЭБ конечно. И только потом попрут тяжелобронировваные ударные группы в прорыв.
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 22:09
      -1
      контрнаступлении ВСУ: Оно будет удивительным и быстрым +как аиерикосы с афгана
    2. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 22:09
      0
      контрнаступлении ВСУ: Оно будет удивительным и быстрым +как аиерикосы с афгана, а после наши укровояк оттуда вывозили
  13. mavrus
    mavrus Сегодня, 22:07
    0
    Задолбали уже эти границы 1991-го... А почему не 1945-го? Или 1913-го?
    Или любого другого года?
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:12
    0
    Типа как у Скоропадского и Бандеры - быстрое и удивительное наступление... В Германию)
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:21
    0
    Скажу кратно: оно (контрнаступление) будет удивительным и быстрым.

    Дай Бог, что бы наших пострадало поменьше, а удивительных и быстрых - все и сразу!
  16. иван2022
    иван2022 Сегодня, 22:21
    0
    Удивительным и быстрым наступ может быть только в одном случае.

    Если у них за счёт точного оружия, тщательной космической и кибер-разведки получится мощный удар по штабам ВС РФ. Во всем остальном они вряд ли кого-то смогут удивить.
  17. литий17
    литий17 Сегодня, 22:23
    0
    Как сказал один украинский деятель по фамилии Москаль, этот Буданов работает как медийная личность, а не начальник ГУР! Впервые начальник структуры, которая должна вообще не появляться на публике, для этой цели есть везде свои Коношенковы, регулярно красуется на экранах! И вообще эти "контранаступы" звучат из каждого утюга украинского, причем с "ужасным" для нас результатом! Вспоминаю одного деда фронтовика, который рассказывал что у них в тревожных мешках лежала парадка! Чтобы праздновать победу, сомневаться было опасно! Надо бы как то перекинуть эту идею воинам света!