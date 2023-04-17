Глава МИД Украины отверг предложение Ирака о посредничестве в мирных переговорах с Россией

Когда хотят мира, то не ведут себя так, как ведёт себя Россия. Она хочет войны. Нам нужно одно: чтобы Россия приняла простой факт. Он состоит в том, что она ведёт войну, и что она должна вывести свои войска с нашей территории.

Стало известно о реакции киевского режима на предложение властей Ирака выступить посредниками между Украиной и Россией для завершения конфликта. Официальный Багдад предложил свои услуги, отметив, что выступает с позиции военного нейтралитета.Глава украинского МИД прокомментировал предложение иракских властей следующим образом:По словам Кулебы, только после этого появится «пространство для дипломатии» и только после этого «усилия Ирака будут уместны».Таким образом, министр иностранных дел Украины отверг предложение, исходившее от официального Багдада.Напомним, что Ирак стал как минимум седьмым государством за последние месяцы, предложившим свои услуги в качестве посредника для переговоров о прекращении боевых действий. Ранее с мирными инициативами выступили в Китае, ОАЭ, Египте, Бразилии, Индии и других стран. Однако киевский режим, за спиной у которого стоит Вашингтон, отверг все эти предложения, считая, что весь мир должен принять исключительно условия Киева.