Военное обозрение
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Глава МИД Украины отверг предложение Ирака о посредничестве в мирных переговорах с Россией

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Глава МИД Украины отверг предложение Ирака о посредничестве в мирных переговорах с Россией

Стало известно о реакции киевского режима на предложение властей Ирака выступить посредниками между Украиной и Россией для завершения конфликта. Официальный Багдад предложил свои услуги, отметив, что выступает с позиции военного нейтралитета.


Глава украинского МИД прокомментировал предложение иракских властей следующим образом:

Когда хотят мира, то не ведут себя так, как ведёт себя Россия. Она хочет войны. Нам нужно одно: чтобы Россия приняла простой факт. Он состоит в том, что она ведёт войну, и что она должна вывести свои войска с нашей территории.

По словам Кулебы, только после этого появится «пространство для дипломатии» и только после этого «усилия Ирака будут уместны».

Таким образом, министр иностранных дел Украины отверг предложение, исходившее от официального Багдада.

Напомним, что Ирак стал как минимум седьмым государством за последние месяцы, предложившим свои услуги в качестве посредника для переговоров о прекращении боевых действий. Ранее с мирными инициативами выступили в Китае, ОАЭ, Египте, Бразилии, Индии и других стран. Однако киевский режим, за спиной у которого стоит Вашингтон, отверг все эти предложения, считая, что весь мир должен принять исключительно условия Киева.
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4 комментария
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 22:05
    +1
    Нефть из ирака в обмен на продовольствие.
    Саддама до добра не довело.

    Что значит официально объявление войны? А не сво? Сколько кубов стоит жизнь человека?
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 22:06
    0
    "Оно" еще что-то отвергает! А как США откаутся? Куда побежит Кулеба? Самое интересное - делают предложения Украине. А России делали?
  3. Falx
    Falx Сегодня, 22:08
    +1
    ну, что тут скажешь?
    Вашингтон не хочет мира (перемирия), кроме как на своих условиях...
  4. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 22:10
    0
    Министр иностранных дел Юпитерианской Демократической Республики выразил свою готовность стать очередным посреднником между Украиной и Россией, это даже уже не смешно...