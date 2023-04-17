Минное заграждение помогло пресечь попытку незаконного проникновения в Брянскую область со стороны Украины

Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населённых пунктов.

Из Брянской области приходят сообщения о том, что со стороны Украины была предпринята попытка незаконного пересечения границы. Информацию подтверждает губернатор региона Александр Богомаз.По словам губернатора Брянщины, направление пересечения границы – Погарский район, село Запесочье. Оно находится буквально у самой границы с Украиной.Из публикации брянского губернатора:О том, что или кто именно подразумевается под термином «нарушитель» (один человек, ДРГ, военная техника), на данный момент не сообщается. При этом факт в том, что защитная линия с минным заграждением, созданная в российском приграничье, приносит свои результаты.Напомним, что в течение нескольких суток ВСУ проявляют активность и на другом направлении – осуществляют обстрелы сопредельных территорий Белгородской области. Так, в Грайворонском городском округе под обстрел попало село Сподарюшино. Также сегодня под очередным обстрелом оказалось село Муром Шебекинского района Белгородчины.