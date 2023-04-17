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Минное заграждение помогло пресечь попытку незаконного проникновения в Брянскую область со стороны Украины

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Минное заграждение помогло пресечь попытку незаконного проникновения в Брянскую область со стороны Украины

Из Брянской области приходят сообщения о том, что со стороны Украины была предпринята попытка незаконного пересечения границы. Информацию подтверждает губернатор региона Александр Богомаз.


По словам губернатора Брянщины, направление пересечения границы – Погарский район, село Запесочье. Оно находится буквально у самой границы с Украиной.

Из публикации брянского губернатора:

Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населённых пунктов.

О том, что или кто именно подразумевается под термином «нарушитель» (один человек, ДРГ, военная техника), на данный момент не сообщается. При этом факт в том, что защитная линия с минным заграждением, созданная в российском приграничье, приносит свои результаты.

Напомним, что в течение нескольких суток ВСУ проявляют активность и на другом направлении – осуществляют обстрелы сопредельных территорий Белгородской области. Так, в Грайворонском городском округе под обстрел попало село Сподарюшино. Также сегодня под очередным обстрелом оказалось село Муром Шебекинского района Белгородчины.
Использованы фотографии:
ТГ/Настоящий Гладков
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1 комментарий
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:25
    0
    Название корявое получилось.
    Разве бывают попытки законного проникновения проникновения через границу.
    Падает уровень авторов. Уже сильно заметно становится.