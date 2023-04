Как правильно бояться подарков Запада ВСУ

БТР «Stryker»

AMX-10RC

Практически продолжаем тему, начатую здесь: На что делают ставку в ВСУ СВО затягивается, и есть смысл вдумчиво оценивать каждый вид оружия , который туда попадет. Убивает не оружие, а люди, которые им управляют. А потому практика показала, как при грамотном использовании дешевейший (в сравнении с крылатой ракетой) дрон из Китая сможет нанести урон, превышающий его стоимость в тысячи раз.Это даже не боевая машина, это КОНЦЕПЦИЯ, на которой надо остановиться более подробно. Кстати, суть американцы просто шикарно зашифровали в названии. «Страйкер» - это из футбола, причем, не американского, а того, который у них «сокер». Термин, обозначает нападающего, не привязанного к определенной позиции, «свободного художника», который на поле болтается между нормальными нападающими и полузащитой, а в нужный момент подключается к атаке и…Короче, все знают, как действовали на поле Мюллер из «Баварии» и Месси в «Барсе». Вот это классические страйкеры.У американцев в «сокере» таких еще зовут «джокерами», то есть, игроки, способные выскочить из второго эшелона, взять мяч, пройти, пробить/забить. Американский футбольный термин «Fox in the Box», «Лиса в коробке» - это и есть концепция «Страйкера» не на футбольном поле.Почему так подробно. Потому, что мало того, концепция применения «Страйкера» очень соответствует футбольной, она, как говорится, «зашла» и в вооруженных силах США уже комплектуются мобильные бригады «Страйкер», и оснащенные этими машинами, и с соответствующей концепцией применения Brigade Combat Team. «Страйкер-бригады» уже есть в пехотных дивизиях США.Эти новые тактические подразделения, можно сказать, «модульные» бригады быстрого реагирования, имеют своими основными задачами либо активные оборонительные действия без привязки к основным силам, либо атакующие действия на большую глубину за линию фронта в наступлении (мобильная такая партизанщина).По сути, «Страйкеры» стали этакой монтажной пеной, которая заполнила пустоту в тактическом применении пехотных бригад на БМП «Брэдли» (их сами американцы называют «жестяными» с очевидным намеком) и танковых бригад на «Абрамсах», в адрес которых вполне справедливо говорят, что их нормальное функционирование должно сопровождаться колоннами машин технической поддержки и бензовозов. «Час воюем – час обслуживаемся» - это не нами придумано и озвучено.Если судить по открытым источникам типа того же bmpd (вот кого сложно упрекнуть в домыслах и вымыслах), то ВСУ уже получило более семи десятков «Страйкеров», а сейчас еще прибыло около двадцати машин с минными тралами.Из «Страйкера» вообще много чего делают, шасси универсальное, но БТР вкупе с машинами разграждения, да еще и на вооружении свежесформированной 82-й ДШБ заставляет задуматься о том, как будут применяться эти машины.Как БТР, «Страйкер» имеет весьма неплохие параметры защиты. Микс из стальной броневой основы и немецкой модульно-композитной брони «Mexas» позволяет держать лобовой частью снаряды 30-мм пушек, которые, заметим, сегодня являются основным оружием в классе БМП/БТР. В борт «Страйкера» не пробивают пулеметы калибром 14,5-мм, а днище не по зубам среднестатистической мине.В чем «фишка» «Страйкера»? В его мобильности. Машина может быть очень оперативно переброшена хоть по воздуху, хоть по морю куда угодно, а дальше два человека экипажа и девять десантников внутри могут начать движение по нормальным дорогам со скоростью до 100 км/ч на расстояние до 500 км.По пересеченной местности «Страйкер» смотрится много скромнее, чем наши БТРы, но кто сегодня по полям и лесам на БТРах рассекает?Вооружение. Тут все двояко. С одной стороны – стандартная 30-мм автоматическая пушка/12,7-мм пулемет уже обыденно и не является каким-то шедевром. М1128 с новой 105-мм пушкой, да еще и с автоматом заряжания – это уже намного серьезнее. Это один класс с нашей БМП-3. И в Ираке, и в Афганистане М1128 показали себя просто прекрасно, снося все на своем пути, кроме танков, если бы не проблемы с АЗ.В Украину едут БТРы версии M1296 «Stryker Dragoon» с 30-мм автоматической пушкой. Приданные к ним ИМРы говорят о том, что применять на Украине «Страйкеры» будут немного не по Уставам США. Там основную роль в разминировании и разграждении играют тяжелые машины на танковом шасси. Крепкие и надежные… как танк, да.Наличие инженерных «Страйкеров» в нашем случае будет свидетельствовать об одном: на этом участке планируются активные боевые действия с охватами и заходами в тыл мобильных групп на бронетехнике. Не факт, что острие главного удара, там, скорее всего, все-таки танки уместнее, а вот удар во фланг с последующим обходом, прорывом и выходом на оперативный простор в тылах – это вполне себе рабочий момент. Как это было под Изюмом.Но там, в рядах ВСУ, не стоило бы так радоваться. То, что уже отгрузили почти сотню «Страйкеров» для украинцев хорошо. Вопрос – каких?С БТР ожидаемо снимают датчики слежения, определения «свой-чужой» и цифровые GPS-планшеты управления боем «Blue Force Tracking». То есть, не будет главного козыря мобильных пехотных бригад армии США – возможность прислать подмогу ДО того, как у экипажей «Страйкеров» начнутся проблемы. В Ираке и Афганистане это не просто работало, это часто вытаскивало солдат армии США из весьма некрасивых передряг. В Украине такого не будет.И вообще, «страйкер-бригады» пока только шлифуются, как инструмент на поле боя, они просто великолепны, когда боевой информации более чем достаточно, когда полностью промаркированы свои силы и положение проецируется на каждый мобильный командирский планшет, когда идет распределение внимания к силам противника, положение которых также засекается со спутников и БПЛА и передается на планшеты. Вот тогда, когда командиры понимают, где свои, а где враг, получится совершать маневры, обходить участки с хорошо организованной обороной и места появления танков и бить туда, где противник слабее.А у ВСУ будут просто неплохие машины, без всех этих наворотов, потому что потеря одного комплекта и попадание его в руки российской стороны не сулит ничего хорошего для армии США. Дело даже не в опасениях насчет того, что в России скопируют, нет. Для этого есть Китай, с которым у России очень своеобразные отношения. То есть – через год на конвейере.В целом, машина современная, довольно навороченная, очень быстрая и маневренная. Но есть нюансы. «Страйкер» очень требователен к водителям, которые обязаны знать все тонкости управления этой не самой простой машиной.Тут достаточно вспомнить, как облажались военнослужащие армии Таиланда на Королевских маневрах в 2021 году, когда «Страйкеры» в период муссонных дождей не смогли выйти на рубеж атаки. Про то, чтобы атаковать, речи не шло. Но, надо отметить, что в случае боевой ситуации, «Страйкерам» ничего не светило, потому что танки не смогли оказать поддержку (завязли в грязище), а нелетная погода оставила пехоту и без прикрытия вертолетами. Генерал Муссон победил армию Таиланда одной левой.Это, кстати, в Таиланде, где до украинского чернозема далеко. А у нас, простите, танки тонут.Реально «Страйкер» очень мощное оружие скоростных прорывов в тыл и фланговых обходов, но только в том случае, если это позволят дороги. Но стоит уйти с более-менее твердого покрытия – и все, в сезон весна-осень (да еще и неизвестно, как лето будет в плане дождей) – сиди на брюхе и жди, пока на гусеницах приедут. Спасать или добивать, тут все зависит от того, кто раньше успеет.Но эта машина вполне способна и перемещать ударные группы, и в варианте М1128 оказывать им огневую поддержку. 105-мм – это серьезно, если закрыть глаза на коряво работающий с завода АЗ. Это можно бить все, кроме танков. От танка, понятное дело, надо будет бежать со всех восьми колес.И вот тут у нас получается плавный такой переход от «Страйкера» М1128 к такой странной штуке, какТут уже у нас все прошлись по этому творению сумрачного галльского гения, кто-то назвал это «колесным танком», кто-то – бронеавтомобилем, мы же, как люди вдумчивые, назовем эту штуковину так, как это сделали родители - AMX-10RC, где RC – это французское roue et canon — пушка на колесах.Понятно, да? Пушка на колесах. Не колесный танк, не бронеавтомобиль, это просто пушка на колесах. Как наш «Спрут-Д», но «Спрут-Д» будет даже покруче, у него пушка 125-мм, а тут 105-мм.С броней тоже не бог весть как хорошо, она алюминиевая с наложением стальных бронелистов толщиной 10-мм поверх. Говорят, что может в лоб выдержать удар снаряда 30-мм (точно врут), но вот 23-мм держит точно. С бортов, конечно, печаль, там все выше 12,7-мм шьет запросто. Поэтому, простите, но это не танк. Это машина с тяжелой пушкой и бронированием на уровне БТР. Не зря в Ираке получила не очень лестное прозвище «Хрустальная дура». Крупнокалиберные пулемёты превращали машины в решето, но суть пушки на колесах не в том, чтобы сражаться с ДРГ на пикапах.Однако пушка вполне. На испытаниях она «брала» в борт даже Т-64, в лоб, понятное дело, речь не идет. И машина получилась, как и «Страйкер», мало того, что быстрая, так еще и с дальностью хода у нее порядок. В два раза больше, чем у «Страйкера».Неприятность AMX-10RC для нас в том, что в наших Уставах как бы не заложены принципы и методы борьбы с таким оружием. У нас вообще с колесной техникой и пониманием правильности ее применения не очень, точнее, все печально. Начиная со знаменитого броска на Приштину, когда «Ноны» собирали по всем частям, чтобы было с чем идти кроме БТР.Да, у нас много «экспертов» оборжали AMX-10RC с диванов, дескать, «хустальная фигня» нам на один зуб. Но это если ее просто взять и выдвинуть вперед, в атакующие порядки. То есть – по-дурацки.Задача же пушки на колесах, очень, кстати, мобильной пушки, в ином: противотанковые засады, прорыв не эшелонированных линий обороны, усиление разведгрупп и групп прорыва, борьба с «опорниками» и пехотой на бронемашинах.AMX-10RC намного мобильнее, чем буксируемые музейные экспонаты и гусеничные САУ. Это, кстати, очень помогло в Ираке, от иракских танков французы рвали так, что колеса заворачивались, но прекрасно заманивали иракцев в засады и оттуда били их. И потери у французов были в основном от иракской артиллерии, а не от танков.105-мм орудие где-то рядом с первыми атакующими рядами – это полезно. Но скоростное орудие с высокой скоростью и дальностью – это инструмент совсем иного класса.Наши «эксперты» довольно хорошо разобрали все негативные моменты AMX-10RC, справедливо, кстати, указав, что практически отсутствие стабилизаторов, а тот примитив, который имеет французская пушка, назвать стабилизатором язык не поворачивается, делает затруднительным ведение огня с хода. Про точное поражение целей мы уже не говорим. Стрельбу можно вести исключительно на остановках.Кстати, снаряды, несмотря на вроде бы калибр НАТО, увы, оригинальные и заменить их, скажем, британскими или американскими невозможно. Еще один плюс к бедламу в снабжении ВСУ.Отсюда получается, что броня и пушка не дают совершать такие вещи, как поддержка атакующей пехоты в поле, особенно, где имеются танки противника, уличные бои и штурмы укрепленных пунктов тоже не для AMX-10RC, сопровождение грузовых колонн туда же. Так себе картинка, да?А в активе у нас скорость (по шоссе 85 км/ч, по грунту 50 км/ч), маневренность (эта штука может крутиться не хуже танка), подвеска, которая позволяет ползать по болотистой местности, гидропневматическая азотно-масляная система, позволяющая изменять положение корпуса, поднимать его вверх, опускать вниз, для засад на пересечённой местности – просто великолепно.И вот тут надо смотреть на концепцию применения. Да, пушка похожа на наш «Спрут-Д». Но «Спрут» - противотанковое орудие десанта, который идет вперед, занимая и удерживая плацдарм.Эта структура называется «бронекавалерийский полк». 850 человек личного состава, на вооружении 36 AMX-10RCR, 4 БТР VAB, 57 БРМ VBL, восемь переносных ПУ ПТУР "Милан", около 120 автомобилей.Вы видите здесь мощь, которую можно обрушить, скажем, на батальон? Правильно, ее нет. И батальон абсолютно спокойно отобьется от такого полка. Если атаковать в лоб, пусть и с пехотой.Но согласно методичкам, бронекавалерийский полк имеет весьма специфическую тактику, он не сколько пробивает линию обороны, сколько просачивается в обнаруженную или устроенную в порядках противника «дыру». А дальше три дивизиона на АМХ-10 RC устремляются в тыл противника на максимальной скорости и устраивают форменный погром линий коммуникаций.Учитывая, что кавдивизионам можно придать пехоты, посадив ее на автомобили, то можно сработать весьма эффективно. Населенные пункты, ж/д станции, склады, нефтебазы, колонны грузовиков – все будет разнесено.Конечно, если колонну грузовиков будет охранять хотя бы пара древних Т-62, то вот тут у АМХ-10 RC будут проблемы, которые решить можно только максимальной скоростью.Так что появление у ВСУ таких, прямо скажем, специфичных боевых машин, изначально заточенных на рейды по тылам, обходя, охватывая и громя, позволяет задуматься о том, что где-то формируются и тренируются бойцы, которые будут составлять основу неких новых ДРГ, более хорошо вооруженных, а значит, имеющих большую эффективность.И это будет очень неприятно. Но еще более неприятным будет использование таких машин в рейдах на территорию противника. Туда, где его мало того, что не ждут, его еще и встречать будет некому. Да, я о приграничных района Курской, Брянской и особенно Белгородской областей.Там нет эшелонированной обороны, там кроме линии из кубиков вообще ничего нет. А кубики эти для «Страйкера» и АМХ-10RC просто посмеяться. Там нет постоянных войск, да ничего там нет. Зато есть множество целей.Так что вполне возможен тот вариант, что экипажи «Страйкеров» и АМХ-10RC готовят не для боев на линии фронта, а наоборот, для рейдов далеко за линию.Возможно, конечно, тут все несколько притянуто, но техника специфичная и максимально использовать ее можно именно так, как было сфантазировано. Но тут тот самый случай, когда лучше перебдеть, чем потом кусать локти. Мы и так этим только и занимаемся.Так что, отвечая на вопрос в заголовке, я бы сказал так: подарков от НАТО украинцам надо если не бояться, то опасаться. Потому что в грамотных руках и при грамотном же руководстве это будет оружие не хуже "Хаймарсов". "Тигров" в Великую Отечественную тоже боялись. Но жгли. И пожгли в итоге. Вот, примерно как-то так и надо.