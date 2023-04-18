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Как правильно бояться подарков Запада ВСУ

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Как правильно бояться подарков Запада ВСУ

Практически продолжаем тему, начатую здесь:На что делают ставку в ВСУ.


СВО затягивается, и есть смысл вдумчиво оценивать каждый вид оружия, который туда попадет. Убивает не оружие, а люди, которые им управляют. А потому практика показала, как при грамотном использовании дешевейший (в сравнении с крылатой ракетой) дрон из Китая сможет нанести урон, превышающий его стоимость в тысячи раз.

БТР «Stryker»



Это даже не боевая машина, это КОНЦЕПЦИЯ, на которой надо остановиться более подробно. Кстати, суть американцы просто шикарно зашифровали в названии. «Страйкер» - это из футбола, причем, не американского, а того, который у них «сокер». Термин, обозначает нападающего, не привязанного к определенной позиции, «свободного художника», который на поле болтается между нормальными нападающими и полузащитой, а в нужный момент подключается к атаке и…

Короче, все знают, как действовали на поле Мюллер из «Баварии» и Месси в «Барсе». Вот это классические страйкеры.

У американцев в «сокере» таких еще зовут «джокерами», то есть, игроки, способные выскочить из второго эшелона, взять мяч, пройти, пробить/забить. Американский футбольный термин «Fox in the Box», «Лиса в коробке» - это и есть концепция «Страйкера» не на футбольном поле.


Почему так подробно. Потому, что мало того, концепция применения «Страйкера» очень соответствует футбольной, она, как говорится, «зашла» и в вооруженных силах США уже комплектуются мобильные бригады «Страйкер», и оснащенные этими машинами, и с соответствующей концепцией применения Brigade Combat Team. «Страйкер-бригады» уже есть в пехотных дивизиях США.


Эти новые тактические подразделения, можно сказать, «модульные» бригады быстрого реагирования, имеют своими основными задачами либо активные оборонительные действия без привязки к основным силам, либо атакующие действия на большую глубину за линию фронта в наступлении (мобильная такая партизанщина).

По сути, «Страйкеры» стали этакой монтажной пеной, которая заполнила пустоту в тактическом применении пехотных бригад на БМП «Брэдли» (их сами американцы называют «жестяными» с очевидным намеком) и танковых бригад на «Абрамсах», в адрес которых вполне справедливо говорят, что их нормальное функционирование должно сопровождаться колоннами машин технической поддержки и бензовозов. «Час воюем – час обслуживаемся» - это не нами придумано и озвучено.

Если судить по открытым источникам типа того же bmpd (вот кого сложно упрекнуть в домыслах и вымыслах), то ВСУ уже получило более семи десятков «Страйкеров», а сейчас еще прибыло около двадцати машин с минными тралами.


Из «Страйкера» вообще много чего делают, шасси универсальное, но БТР вкупе с машинами разграждения, да еще и на вооружении свежесформированной 82-й ДШБ заставляет задуматься о том, как будут применяться эти машины.

Как БТР, «Страйкер» имеет весьма неплохие параметры защиты. Микс из стальной броневой основы и немецкой модульно-композитной брони «Mexas» позволяет держать лобовой частью снаряды 30-мм пушек, которые, заметим, сегодня являются основным оружием в классе БМП/БТР. В борт «Страйкера» не пробивают пулеметы калибром 14,5-мм, а днище не по зубам среднестатистической мине.

В чем «фишка» «Страйкера»? В его мобильности. Машина может быть очень оперативно переброшена хоть по воздуху, хоть по морю куда угодно, а дальше два человека экипажа и девять десантников внутри могут начать движение по нормальным дорогам со скоростью до 100 км/ч на расстояние до 500 км.

По пересеченной местности «Страйкер» смотрится много скромнее, чем наши БТРы, но кто сегодня по полям и лесам на БТРах рассекает?


Вооружение. Тут все двояко. С одной стороны – стандартная 30-мм автоматическая пушка/12,7-мм пулемет уже обыденно и не является каким-то шедевром. М1128 с новой 105-мм пушкой, да еще и с автоматом заряжания – это уже намного серьезнее. Это один класс с нашей БМП-3. И в Ираке, и в Афганистане М1128 показали себя просто прекрасно, снося все на своем пути, кроме танков, если бы не проблемы с АЗ.


В Украину едут БТРы версии M1296 «Stryker Dragoon» с 30-мм автоматической пушкой. Приданные к ним ИМРы говорят о том, что применять на Украине «Страйкеры» будут немного не по Уставам США. Там основную роль в разминировании и разграждении играют тяжелые машины на танковом шасси. Крепкие и надежные… как танк, да.

Наличие инженерных «Страйкеров» в нашем случае будет свидетельствовать об одном: на этом участке планируются активные боевые действия с охватами и заходами в тыл мобильных групп на бронетехнике. Не факт, что острие главного удара, там, скорее всего, все-таки танки уместнее, а вот удар во фланг с последующим обходом, прорывом и выходом на оперативный простор в тылах – это вполне себе рабочий момент. Как это было под Изюмом.

Но там, в рядах ВСУ, не стоило бы так радоваться. То, что уже отгрузили почти сотню «Страйкеров» для украинцев хорошо. Вопрос – каких?

С БТР ожидаемо снимают датчики слежения, определения «свой-чужой» и цифровые GPS-планшеты управления боем «Blue Force Tracking». То есть, не будет главного козыря мобильных пехотных бригад армии США – возможность прислать подмогу ДО того, как у экипажей «Страйкеров» начнутся проблемы. В Ираке и Афганистане это не просто работало, это часто вытаскивало солдат армии США из весьма некрасивых передряг. В Украине такого не будет.

И вообще, «страйкер-бригады» пока только шлифуются, как инструмент на поле боя, они просто великолепны, когда боевой информации более чем достаточно, когда полностью промаркированы свои силы и положение проецируется на каждый мобильный командирский планшет, когда идет распределение внимания к силам противника, положение которых также засекается со спутников и БПЛА и передается на планшеты. Вот тогда, когда командиры понимают, где свои, а где враг, получится совершать маневры, обходить участки с хорошо организованной обороной и места появления танков и бить туда, где противник слабее.


А у ВСУ будут просто неплохие машины, без всех этих наворотов, потому что потеря одного комплекта и попадание его в руки российской стороны не сулит ничего хорошего для армии США. Дело даже не в опасениях насчет того, что в России скопируют, нет. Для этого есть Китай, с которым у России очень своеобразные отношения. То есть – через год на конвейере.

В целом, машина современная, довольно навороченная, очень быстрая и маневренная. Но есть нюансы. «Страйкер» очень требователен к водителям, которые обязаны знать все тонкости управления этой не самой простой машиной.

Тут достаточно вспомнить, как облажались военнослужащие армии Таиланда на Королевских маневрах в 2021 году, когда «Страйкеры» в период муссонных дождей не смогли выйти на рубеж атаки. Про то, чтобы атаковать, речи не шло. Но, надо отметить, что в случае боевой ситуации, «Страйкерам» ничего не светило, потому что танки не смогли оказать поддержку (завязли в грязище), а нелетная погода оставила пехоту и без прикрытия вертолетами. Генерал Муссон победил армию Таиланда одной левой.

Это, кстати, в Таиланде, где до украинского чернозема далеко. А у нас, простите, танки тонут.


Реально «Страйкер» очень мощное оружие скоростных прорывов в тыл и фланговых обходов, но только в том случае, если это позволят дороги. Но стоит уйти с более-менее твердого покрытия – и все, в сезон весна-осень (да еще и неизвестно, как лето будет в плане дождей) – сиди на брюхе и жди, пока на гусеницах приедут. Спасать или добивать, тут все зависит от того, кто раньше успеет.

Но эта машина вполне способна и перемещать ударные группы, и в варианте М1128 оказывать им огневую поддержку. 105-мм – это серьезно, если закрыть глаза на коряво работающий с завода АЗ. Это можно бить все, кроме танков. От танка, понятное дело, надо будет бежать со всех восьми колес.


И вот тут у нас получается плавный такой переход от «Страйкера» М1128 к такой странной штуке, как

AMX-10RC



Тут уже у нас все прошлись по этому творению сумрачного галльского гения, кто-то назвал это «колесным танком», кто-то – бронеавтомобилем, мы же, как люди вдумчивые, назовем эту штуковину так, как это сделали родители - AMX-10RC, где RC – это французское roue et canon — пушка на колесах.

Понятно, да? Пушка на колесах. Не колесный танк, не бронеавтомобиль, это просто пушка на колесах. Как наш «Спрут-Д», но «Спрут-Д» будет даже покруче, у него пушка 125-мм, а тут 105-мм.


С броней тоже не бог весть как хорошо, она алюминиевая с наложением стальных бронелистов толщиной 10-мм поверх. Говорят, что может в лоб выдержать удар снаряда 30-мм (точно врут), но вот 23-мм держит точно. С бортов, конечно, печаль, там все выше 12,7-мм шьет запросто. Поэтому, простите, но это не танк. Это машина с тяжелой пушкой и бронированием на уровне БТР. Не зря в Ираке получила не очень лестное прозвище «Хрустальная дура». Крупнокалиберные пулемёты превращали машины в решето, но суть пушки на колесах не в том, чтобы сражаться с ДРГ на пикапах.

Однако пушка вполне. На испытаниях она «брала» в борт даже Т-64, в лоб, понятное дело, речь не идет. И машина получилась, как и «Страйкер», мало того, что быстрая, так еще и с дальностью хода у нее порядок. В два раза больше, чем у «Страйкера».

Неприятность AMX-10RC для нас в том, что в наших Уставах как бы не заложены принципы и методы борьбы с таким оружием. У нас вообще с колесной техникой и пониманием правильности ее применения не очень, точнее, все печально. Начиная со знаменитого броска на Приштину, когда «Ноны» собирали по всем частям, чтобы было с чем идти кроме БТР.

Да, у нас много «экспертов» оборжали AMX-10RC с диванов, дескать, «хустальная фигня» нам на один зуб. Но это если ее просто взять и выдвинуть вперед, в атакующие порядки. То есть – по-дурацки.

Задача же пушки на колесах, очень, кстати, мобильной пушки, в ином: противотанковые засады, прорыв не эшелонированных линий обороны, усиление разведгрупп и групп прорыва, борьба с «опорниками» и пехотой на бронемашинах.

AMX-10RC намного мобильнее, чем буксируемые музейные экспонаты и гусеничные САУ. Это, кстати, очень помогло в Ираке, от иракских танков французы рвали так, что колеса заворачивались, но прекрасно заманивали иракцев в засады и оттуда били их. И потери у французов были в основном от иракской артиллерии, а не от танков.


105-мм орудие где-то рядом с первыми атакующими рядами – это полезно. Но скоростное орудие с высокой скоростью и дальностью – это инструмент совсем иного класса.

Наши «эксперты» довольно хорошо разобрали все негативные моменты AMX-10RC, справедливо, кстати, указав, что практически отсутствие стабилизаторов, а тот примитив, который имеет французская пушка, назвать стабилизатором язык не поворачивается, делает затруднительным ведение огня с хода. Про точное поражение целей мы уже не говорим. Стрельбу можно вести исключительно на остановках.

Кстати, снаряды, несмотря на вроде бы калибр НАТО, увы, оригинальные и заменить их, скажем, британскими или американскими невозможно. Еще один плюс к бедламу в снабжении ВСУ.

Отсюда получается, что броня и пушка не дают совершать такие вещи, как поддержка атакующей пехоты в поле, особенно, где имеются танки противника, уличные бои и штурмы укрепленных пунктов тоже не для AMX-10RC, сопровождение грузовых колонн туда же. Так себе картинка, да?

Ну а что в активе?

А в активе у нас скорость (по шоссе 85 км/ч, по грунту 50 км/ч), маневренность (эта штука может крутиться не хуже танка), подвеска, которая позволяет ползать по болотистой местности, гидропневматическая азотно-масляная система, позволяющая изменять положение корпуса, поднимать его вверх, опускать вниз, для засад на пересечённой местности – просто великолепно.


И вот тут надо смотреть на концепцию применения. Да, пушка похожа на наш «Спрут-Д». Но «Спрут» - противотанковое орудие десанта, который идет вперед, занимая и удерживая плацдарм.

А вот где служат у французов АМХ-10RC?


Эта структура называется «бронекавалерийский полк». 850 человек личного состава, на вооружении 36 AMX-10RCR, 4 БТР VAB, 57 БРМ VBL, восемь переносных ПУ ПТУР "Милан", около 120 автомобилей.

Вы видите здесь мощь, которую можно обрушить, скажем, на батальон? Правильно, ее нет. И батальон абсолютно спокойно отобьется от такого полка. Если атаковать в лоб, пусть и с пехотой.

Но согласно методичкам, бронекавалерийский полк имеет весьма специфическую тактику, он не сколько пробивает линию обороны, сколько просачивается в обнаруженную или устроенную в порядках противника «дыру». А дальше три дивизиона на АМХ-10 RC устремляются в тыл противника на максимальной скорости и устраивают форменный погром линий коммуникаций.

Учитывая, что кавдивизионам можно придать пехоты, посадив ее на автомобили, то можно сработать весьма эффективно. Населенные пункты, ж/д станции, склады, нефтебазы, колонны грузовиков – все будет разнесено.

Конечно, если колонну грузовиков будет охранять хотя бы пара древних Т-62, то вот тут у АМХ-10 RC будут проблемы, которые решить можно только максимальной скоростью.

Так что появление у ВСУ таких, прямо скажем, специфичных боевых машин, изначально заточенных на рейды по тылам, обходя, охватывая и громя, позволяет задуматься о том, что где-то формируются и тренируются бойцы, которые будут составлять основу неких новых ДРГ, более хорошо вооруженных, а значит, имеющих большую эффективность.

И это будет очень неприятно. Но еще более неприятным будет использование таких машин в рейдах на территорию противника. Туда, где его мало того, что не ждут, его еще и встречать будет некому. Да, я о приграничных района Курской, Брянской и особенно Белгородской областей.


Там нет эшелонированной обороны, там кроме линии из кубиков вообще ничего нет. А кубики эти для «Страйкера» и АМХ-10RC просто посмеяться. Там нет постоянных войск, да ничего там нет. Зато есть множество целей.

Так что вполне возможен тот вариант, что экипажи «Страйкеров» и АМХ-10RC готовят не для боев на линии фронта, а наоборот, для рейдов далеко за линию.

Возможно, конечно, тут все несколько притянуто, но техника специфичная и максимально использовать ее можно именно так, как было сфантазировано. Но тут тот самый случай, когда лучше перебдеть, чем потом кусать локти. Мы и так этим только и занимаемся.

Так что, отвечая на вопрос в заголовке, я бы сказал так: подарков от НАТО украинцам надо если не бояться, то опасаться. Потому что в грамотных руках и при грамотном же руководстве это будет оружие не хуже "Хаймарсов". "Тигров" в Великую Отечественную тоже боялись. Но жгли. И пожгли в итоге. Вот, примерно как-то так и надо.
Автор:
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7 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 04:26
    +4
    Почему так подробно.

    Потому что ошибочно. Забивала и есть забивала, и его главная особенность - что он зависим полностью, например про Месси был анекдот "У Месси говорят сын родился - Опять помогали Хави и Алонсо?". И там с трекуартистой и монтажной пеной строго наоборот - то же Мюллер - раумдойтер, сам себе придумал такое амплуа, потом появилось в футболе, в профессиональном)))
    В целом автор верно аналог поймал - страйкеры где-то под основным нападением и на что-то способны только если противник против них персонально не работает... Но сказал-то автор про другое, что Страйкер - типа соединительной ткани. что все скрепляет. Еще их зовут "игрок одного касания". Второго противник не даст
    По самой же теме... Ну допущу, что "но кто сегодня по полям и лесам на БТРах рассекает"... В штабе армии США, а на чем будут Страйкеры таскать по Украине? На вертолетах, я так понял? Или на Эл-Си-Эс тримаранах скоростных - по Днепру? Шота мне кажется, что именно по полям да по лесам на БТРах, если телепорт в комплекте не дадут.
    А вот тут и вылезает основная штука в страйкерах - они не пришей к узде рукав - и не нападение и не полузащита, и там и там - ничтожество, всем уступят... Автор сам сказал, похуже наших Бетеров...
    Короче их задача - влететь в прорыв, при этом обязательно там, где линия обороны одна и нет даже инженерных сооружений на трассах.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 04:37
    +1
    "Тигров" в Великую Отечественную тоже боялись. Но жгли. И пожгли в итоге. Вот, примерно как-то так и надо.
    Осведомлен - значит вооружен !
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 04:45
      +2
      Цитата: Uncle Lee
      Но жгли. И пожгли в итоге. Вот, примерно как-то так и надо.

      Эх... У меня дед в засаду попал. Всю ихнюю танковую колонну фрицы пожгли.
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 04:44
    +3
    машин с минными тралами.
    Один собутыльник, некогда доставлявший демократию в Ирак, говорил, что иракцы научились бороться с тралением мин- под мину укладывали 2-3 снаряда 152мм , наверх- несколько тяжелых железяк(шестерни от коробок передач), а уж потом-саму мину. Трал такой сэндвич уносил на раз. Еще- сзади-сбоку от уязвимой для трала миной устанавливали еще одну - без собственного взрывателя и связывали ее с другой деткордом, заботливо спрятанным в садовый шланг. Проламывало днище. Как-то так.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 04:47
    +4
    Вражескую технику надо не БОЯТЬСЯ, а ОПАСАТЬСЯ, внимательно изучив ее сильные и слабые стороны..., что бы знать как противодействовать.
  5. Кырс
    Кырс Сегодня, 05:43
    0
    А как млин БМП,бмд с пушкой обсирали! А тут ,ооо ,вещь.
  6. russianreactor
    russianreactor Сегодня, 06:12
    +1
    Если посмотреть на сеть "крепостей Суровикина", то легкой прогулки украинцам на манер Харькова не выйдет.

    Для начала прорвав оборону Суровикина затруднительно выйти на оперативный простор. Его там фактически нет. Оборона занимает глубину до Крыма. На ключевых перекрестках везде в тылу опорники. Они соединены рвами и пирамидками, которые пристреляны. Также заблокирован маневр типа "охват" в сторону Крыма даже если получится пройти 2 линии обороны. Запасная линия - Токмак-Мелитоль. Отметим, что с другой стороны старые укрепления ДНР/ВСУ. Поэтому покатушка на машинках НАТО на Мариуполь может снискать лавры Паульса, т.к. сделать охват для подчистки флангов не выйдет, то вот срубание атакующей группы в котел - легко.

    Потом если посмотреть структуру передних линий, то нужно очень много разной инженерной техники для их преодоления. Строго говоря, даже если не мешать, то порядок такой:
    1. Разминирование минного поля до пирамидок.
    2. Срезание саперами колючки и перерезание каната связывающего пирамидки.
    3. Мощный бронированным бульдозером в лице эвакуационной машины сдвинуть пирамидки
    4. Переход через траншею с набросом моста для колесной техники
    5. Постановка моста-раскладушки через противотанковый ров.
    6. Снос бульдозером отвала из рва
    7. Разминирование вероятного минного поля за рвом
    8. Срезание троса саперами
    9. Сдвигание пирамидок бульдозером

    Отметим, что поскольку это статичные фортификации, то тут все пристреляно. При выдвигании ВСУ к фортификации уже появятся БПЛА. Сразу по инженерной технике и саперам будет нанесен артудар. Через несколько минут появятся Ланцеты, которые могут легко устроить "пробку" в узком проходе.
    В пределах часа прилетят ВВС и начнут кидать планирующие КАБ-500 в проходы где работает инженерная техника. На месте моста-раскладушки будет воронка глубиной 7 метров. Прикрыть Буками и С-300 саперов и инженеров не выйдет, т.к. тонны планирующих бомб бросать вне их радиуса. Это не булавка как ЛМУР, когда на бошку летят фугасы по полтонны, а то и по тонне.

    Это без учета противодействия пехоты в траншеях, которым попасть медленно работающую инженерную технику даже из Фагота не очень сложно.

    Смотрел тут полковника артиллерии ВСУ. Он отметил, что под Херсоном нигде им не удалось прорвать нашу оборону с куда более слабыми фортификациями. Теплицкий отступил когда захотел.
    Под Харьковом он отмечает раздолбайство двух сторон. Крайне слабые заслоны у нас и отсутствие в тылу опорников, но с его точки зрения ВСУ упустило из котла всю нашу ударную группу из Изюма. Что там бросили - слезы, когда утекла целая дивизия. Вряд ли сценарий Харькова тут имеет смысл вспоминать, скорее получится аналогия Херсонских боев. Только без проблем с логистикой через мост у нас.

    Я согласен с ВСУшником, что без раздалбывания артиллерией за недели нашей фортификации и прикрывающих траншей все чем закончился забег ВСУ, то также как и покатушки на Хамви под Херсоном - куча флажков на кладбище. Нужно подавить нашу оборону сначала, а этого скорее не будет для "неожиданности". Поэтому я думают, будут просто страшные потери ВСУ.