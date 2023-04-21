Зачем Екатерина II присоединила Крым

Князь Потёмкин принимает отречение последнего Крымского хана. Картина Бориса Чорикова
Зачем России нужен был Крым?
Во-первых, разбойное, жившее продажей людей в рабство, Крымское ханство даже в XVIII веке, в период своего упадка и во время возвышения Российской империи сохраняло свою сущность. Крымцы постоянно совершали набеги на русские земли, уводили людей для продажи в рабство.
В 1740–1768 гг. крымская орда продолжала свои набеги на Россию. Работорговля была основой жизни, дохода Крымского ханства. Масштабы набегов были связаны с возможностью Русской армии охранять южные рубежи. Так, во время Русско-прусской войны, пользуясь тем, что русские войска были связаны на западных рубежах, крымцы совершили несколько крупных набегов. В Крым увели многотысячный полон.
Турция, с одной стороны, отмежевывалась от крымских набегов и даже сообщила, что русские могут побить крымцев. С другой стороны, Порта начинала угрожать России, когда та пыталась укрепить свои южные границы и начинала строить крепости на своей же территории.
Также в Петербурге постепенно поняли, что бессмысленно делать ставку на «русскую» партию среди крымских феодалов. Сколько волка не корми, он всё в лес смотрит. Единственный способ замирить Крым – это сделать его русским, с русской администрацией, городами, армией и населением. Частью империи, а не вассальной территорией, которая в любой момент может восстать или перекинуться на сторону врага.
Во-вторых, это военно-стратегическое значение Крымского полуострова. Это был стратегический плацдарм Османской империи, нацеленный на Россию. Чтобы решить основные задачи по защите южных рубежей, твёрдо закрепиться в Северном Причерноморье, на берегах Чёрного (некогда Русского) моря, нужно было занять Крым. Также именно здесь можно было создать полноценную базу Русского флота, порты Азовского моря для этого не подходили.
В-третьих, это сакральное значение Крыма для Русской цивилизации. Крым был частью древней Великой Скифии, прямой наследницей которой является Русь. Часть полуострова входила в сферу влияния Русской державы со столицей в Киеве. Русский князь Владимир принял крещение в Корсуне-Херсонесе. За этим последовало крещение Руси. То есть возвращение русских в Крым – закономерно, это историческая часть Руси-России.
Поход Долгорукова
Во время Русско-турецкой войны Русская армия под началом князя Василия Долгорукова при поддержке Азовской флотилии в 1771 году разгромили крымско-турецкие силы и преодолела Перекопскую линию, взяла крепость Арабат. Крымский хан Селим-Гирей бежал в Турцию. Оставшиеся крымские войска засели в Кафе, надеясь на подкрепления из Порты. Кафа после недолгого сопротивления капитулировала. Оставшиеся на полуострове турецкие войска эвакуировались. Русские без боя заняли Керчь и Еникале. Вскоре русские заняли восточный и южный берега полуострова.
Успех Русской армии был во многом связан со сварой в рядах противника. Так, ещё до начала похода Долгорукова, орды, которые кочевали в Северном Причерноморье, перешли на сторону русских либо сохранили нейтралитет. Не обошлось и без золота, переданного феодалам, которые вошли в прорусскую партию. В самом Крыме после бегства хана начался беспорядок. Среди крымской знати и даже царской родни многие стали считать себя сторонниками России. Поэтому крымские феодалы подписали перемирие с Россией и вышли из вассальной зависимости от Порты, решив самостоятельно избирать хана. Ханом был избран Сахиб-Гирей.
Долгоруков потребовал освобождения русских и вообще христианских рабов. Многие рабы сами бежали под защиту Русской армии. В Кафе и других городах и селениях начали восстанавливать греческие церкви. В крымских городах планировалось оставить русские гарнизоны. Естественно, что эти новшества пришлись не по нраву крымцам, которые не могли сразу отказаться от вековых традиций рабовладения и «набеговой экономики». Протурецкая партия набрала новых сторонников.
Турция потерпела поражение в войне. 10 (21) июля 1774 года «в лагере при деревне Кючук-Кайнарджи» был подписан мир. Крымское ханство признавалось независимым. К России отходили важнейшие крепости – Керчь и Еникале. Русские получили право держать военный флот на Чёрном море.
Присоединение Крыма
В целом очевидно, что это был промежуточный договор. Две великие державы не решили спор о господстве в Северном Причерноморье и на Чёрном море. Россия не закрепила за собой Крым, Константинополь мечтал о реванше. Россия получила право держать на море флот, но не было главной базы. Азов и Таганрог для базы большого флота не подходили.
Крымское ханство оказалось в промежуточном, нестабильном положении. Формально ханство было независимым. Но турецкий султан был главой всех мусульман и утверждал крымского хана. На крымских деньгах чеканился профиль султана. Крымская знать привыкла ориентироваться на Турцию. Хозяйство Крыма было основано на работорговле и разбое. Это тянуло в прошлое. С другой стороны, на полуострове оставались русские гарнизоны. Из Петербурга в Крым шли финансовые потоки, которые осваивали местные мурзы.
Началось противостояние русской и турецкой партий. Сахиба-Гирея свергли. В 1774 году на полуострове у Алушты был высажен турецкий десант с новым ханом Девлет-Гиреем. Русские войска разгромили турецкий десант. Но Девлет-Гирей удержался на престоле. Чтобы укрепить свои позиции на полуострове, туда стягиваются дополнительные русские войска: в 1776 году корпус генерала Прозоровского, включая Московскую дивизию Суворова. Когда Прозоровский заболел, в 1777 году корпус возглавил Суворов.
Румянцев вызвал из Абхазии Шагин-Гирея, брата Девлет-Гирея. При помощи России он стал ханом кубанских татар, провозгласил независимость кубанской орды от Крыма. При помощи русских и ногайцев Шахин занял Крым и стал ханом. Он пытался модернизировать ханство по образцу России. Но встретил сопротивление знати и мусульманского духовенства. Снова прокатилась волна заговоров, мятежей и восстаний.
В итоге Петербургу это надоело. 14 апреля 1783 года последний крымский хан Шахин подписал отречение от ханского престола, старшины были приведены к присяге на подданство России. 8 (19) апреля 1783 года Екатерина II издала манифест, в котором объявила о включении Крымского ханства, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Последний крымский хан получил большую пенсию.
Таким образом, Екатерина Великая завершила великое дело. С татарскими набегами на Россию было покончено, как и с позорной работорговлей на полуострове. Все рабы были освобождены. Россия получила важный форпост, практически сразу началось строительство базы для Черноморского флота. Потёмкин приложил много усилий, чтобы создать на полуострове производящую экономику. Крымских татар запретили обращать в крепостные крестьяне. Они получили те же права, что и другие жители империи, но имели льготы – были освобождены от рекрутской повинности и от ряда других тягот. Никто не покушался на их веру, землю и скот. Но многие не приняли новую жизнь и уехали в Турцию.
Турция была поставлена перед свершившимся фактом. В Стамбуле были поражены, что русские смогли так легко и бескровно взять Крым и Кубань. Хан сам отрёкся от престола, население присягнуло Екатерине II. В 1784 году в Константинополе официально признали вхождение Крыма в состав России. Огромная Дикая степь, в которую могла уместиться вся Франция с несколькими соседними странами, избавленная от набегов и разбоя, быстро стала превращаться в благоустроенный край. Уже черед десяток лет это была процветающая Новороссийская губерния.
Манифест Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу»