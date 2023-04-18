После испытаний перспективного БПЛА Jackal в Британии заявили, что всё идёт к реализации первого в истории беспилотного воздушного боя

В Британии проведены испытания перспективного беспилотника. Отличительная его особенность состоит в том, что он способен наносить удары управляемыми ракетами.
Речь идёт о беспилотном летательном аппарате Jackal от Flyby Technology.
Беспилотник оснащён восемью винтами, имеет размах крыльев около 8 метров и дальность полёта до 130 км. Jackal («Шакал»), по словам представителя компании-разработчика, продемонстрировал способность двигаться на крейсерской скорости в 108 км/ч. Беспилотник может подниматься на высоту до 4 тыс. метров.
Jackal – БПЛА модульного типа. Его конструкция позволяет применять его в различных вариантах, в том числе в качестве воздушного (беспилотного) носителя ракет.
Во время испытаний британский дрон поражал цели ракетами Martlet, оснащённый ГЛН (головкой с лазерным наведением). В этом плане реализована кооперации британской Flyby Technology с французской Thales.
Отмечено, что теперь появляются возможность продвинуться на пути к реализации первого в истории беспилотного воздушного боя с применением ракет «воздух-воздух». Также БПЛА способен использовать ракеты для поражения наземных целей, включая бронетехнику и укрепления противника.