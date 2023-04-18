Представитель Белого дома: Вариант с поставкой истребителей F-16 Украине не рассматривается

Мы свою позицию не изменили. Вариант с поставкой истребителей F-16 Украине не рассматривается.

Мы не начнём контрнаступление неподготовленными и неоснащёнными.

Координатор по вопросам безопасности в администрации США Джон Кирби прокомментировал вопрос о том, когда и в каком количестве Украине будут предоставлены истребители F-16. Отвечая на этот вопрос в ходе брифинга, Кирби заявил, что позиция Белого дома в этом плане остаётся неизменной.Представитель Белого дома:Обращает на себя внимание тот факт, что заявление Кирби прозвучало после того, как в США высказались о возможности передачи F-16 киевскому режиму в течение полутора лет. При этом в Штатах явно дают понять, что многое будет зависеть от успеха или провала украинского контрнаступления.На этом фоне нельзя обойти вниманием высказывание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Он в интервью американской медиагруппе Associated Press заявил о том, что разочарован несовпадением заявлений политических лидеров стран-союзниц с реальными делами. По словам Данилова, в плане поставок вооружения «они часто обещают одно, а делают совсем другое». Секретарь СНБО добавил, что при таком подходе «сложно начать контрнаступление».Данилов:Другими словами Данилов обвиняет спонсоров киевского режима в том, что они режим спонсируют недостаточно активно.