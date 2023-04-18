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Представитель Белого дома: Вариант с поставкой истребителей F-16 Украине не рассматривается

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Представитель Белого дома: Вариант с поставкой истребителей F-16 Украине не рассматривается

Координатор по вопросам безопасности в администрации США Джон Кирби прокомментировал вопрос о том, когда и в каком количестве Украине будут предоставлены истребители F-16. Отвечая на этот вопрос в ходе брифинга, Кирби заявил, что позиция Белого дома в этом плане остаётся неизменной.


Представитель Белого дома:

Мы свою позицию не изменили. Вариант с поставкой истребителей F-16 Украине не рассматривается.

Обращает на себя внимание тот факт, что заявление Кирби прозвучало после того, как в США высказались о возможности передачи F-16 киевскому режиму в течение полутора лет. При этом в Штатах явно дают понять, что многое будет зависеть от успеха или провала украинского контрнаступления.

На этом фоне нельзя обойти вниманием высказывание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Он в интервью американской медиагруппе Associated Press заявил о том, что разочарован несовпадением заявлений политических лидеров стран-союзниц с реальными делами. По словам Данилова, в плане поставок вооружения «они часто обещают одно, а делают совсем другое». Секретарь СНБО добавил, что при таком подходе «сложно начать контрнаступление».

Данилов:

Мы не начнём контрнаступление неподготовленными и неоснащёнными.

Другими словами Данилов обвиняет спонсоров киевского режима в том, что они режим спонсируют недостаточно активно.
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2 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:36
    0
    Хммм... А как же вопли и тех и других (из-за лужи) что вовсю идет подготовка украинских пилотов на Ф-16 ???
    Когда врали - тогда, или сейчас ??? Или врали и тогда и сейчас а на самом деле поставят Ф-4 из пустыни-хранилища ??? laughing
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:36
    0
    свою позицию не изменили. Вариант с поставкой истребителей F-16 Украине не рассматривается.

    smile
    Сегодня не изменили, а завтра измените...как с договором по ПРО.
    Верить вам, себя не уважать.