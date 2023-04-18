Появились кадры с мощным взрывом в Артёмовске

Появилось очередное видео мощного взрыва, прогремевшего в одном из кварталов Артёмовска (Бахмута). Видео, снятое на камеру дрона, опубликовано на фоне сообщений о том, что накануне вечером российская боевая авиация нанесла серию ударов по позициям ВСУ в западной части города. Сообщалось о применении авиабомб от ФАБ-500 до ФАБ-1500. Официальных комментариев по поводу применения этих боеприпасов на данную минуту нет.
Ранее сообщалось об уничтожении на территории Артёмовска крупного склада боеприпасов украинских вооружённых сил. Тот удар лишил возможности пополнять боекомплект сразу несколько украинских подразделений, занимающих позиции в городе. В связи с этим украинское командование предприняло меры по доставке новых партий боеприпасов в город по дороге со стороны Часова Яра через Хромово. Несколько украинских армейских автомобилей с боеприпасами двигались в районе так называемого 8-го ставка (8-го пруда) в город с запада. Однако активность российской авиации привела к пресечению таких поставок.
Украинская сторона заявляет о том, что на данных кадрах запечатлён контролируемый подрыв одного из строений.
Обычно к такой тактике ВСУ прибегают в том случае, когда контроль над кварталом утрачивают и отходят в городе дальше - в западном направлении.