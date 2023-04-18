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Появились кадры с мощным взрывом в Артёмовске

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Появились кадры с мощным взрывом в Артёмовске

Появилось очередное видео мощного взрыва, прогремевшего в одном из кварталов Артёмовска (Бахмута). Видео, снятое на камеру дрона, опубликовано на фоне сообщений о том, что накануне вечером российская боевая авиация нанесла серию ударов по позициям ВСУ в западной части города. Сообщалось о применении авиабомб от ФАБ-500 до ФАБ-1500. Официальных комментариев по поводу применения этих боеприпасов на данную минуту нет.


Ранее сообщалось об уничтожении на территории Артёмовска крупного склада боеприпасов украинских вооружённых сил. Тот удар лишил возможности пополнять боекомплект сразу несколько украинских подразделений, занимающих позиции в городе. В связи с этим украинское командование предприняло меры по доставке новых партий боеприпасов в город по дороге со стороны Часова Яра через Хромово. Несколько украинских армейских автомобилей с боеприпасами двигались в районе так называемого 8-го ставка (8-го пруда) в город с запада. Однако активность российской авиации привела к пресечению таких поставок.

Украинская сторона заявляет о том, что на данных кадрах запечатлён контролируемый подрыв одного из строений.



Обычно к такой тактике ВСУ прибегают в том случае, когда контроль над кварталом утрачивают и отходят в городе дальше - в западном направлении.

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26 комментариев
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 06:49
    +4
    Появилось очередное видео мощного взрыва, прогремевшего в одном из кварталов Артёмовска (Бахмута). Видео, снятое на камеру дрона, опубликовано на фоне сообщений о том, что накануне вечером российская боевая авиация нанесла серию ударов по позициям ВСУ в западной части города.
    Вот такими бомбами всю нечисть, и в распыл. Ибо в районе такого взрыва остаться в живых, шансов "0".
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:50
    +5
    таки не ясно - это наши засандалили или всё же шароварные здание подорвали? what

    зы ей-Богу, так мутно написано что понять можно и так, и этак....
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 06:54
      +4
      Если учитывать съемку с БПЛА, можно с уверенностью говорить, что наши.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:16
        -2
        Чей БПЛА, то?Может быть и всуки взорвали,с них станется.Так же поступали и гитлеровцы в 1943-45 годах.На оккупированных территориях.
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:08
          +1
          А есть тут знатоки, кто может по картинке определить примерный уровень тротила ? Я к тому, что если это не менее 500 кг, то очень сомневаюсь, что ВСУ захочет тратить столько взрывчатки ради подрыва многоэтажки. Грамотно обрушить дом, можно гораздо меньшими зарядами, зная критические места в конструкции. Мне непонятна ценность любой многоэтажки, когда говорится о возможности наблюдения или позиции снайперов. Наблюдение лучше с дронов, а снайпер д.б. смертником, ожидая прилета обычного снаряда, когда его засекут наверху. И быстро не покинешь, завалят вместе с парой этажей. Я б такую позицию не выбрал... winked
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 08:25
        -1
        Цитата: Аргон
        Если учитывать съемку с БПЛА, можно с уверенностью говорить, что наши

        БЛА мог быть и украинским, наблюдавшим за зданием, что бы в момент захода штурмовых групп, произвести подрыв.
        Или кто там "ваши"?
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 06:54
      +2
      Официальных комментариев по поводу применения этих боеприпасов на данную минуту нет.

      или
      Украинская сторона заявляет о том, что на данных кадрах запечатлён контролируемый подрыв одного из строений.

      Как всегда - не хочешь не слушай, а врать не мешай
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 07:15
        +4
        Цитата: НДР-791
        Как всегда - не хочешь не слушай, а врать не мешай

        Ну, почему же winked цели информационной война никто не отменял, это демолиризация противника и воодушевление своих. Англосаксы этому придают огромное значение и не хило преуспели в этом.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 09:39
          +1
          Цитата: Теренин
          Ну, почему же цели информационной война никто не отменял, это демолиризация противника и воодушевление своих. Англосаксы этому придают огромное значение и не хило преуспели в этом.

          Правильно, совершенно согласен, НО!!!
          Официальных комментариев по поводу применения этих боеприпасов на данную минуту нет.

          Вот и вся наша информационная война, печалька.
    3. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 07:13
      0
      До сих пор там не было ни единого случая, чтобы наши так засандалили. Так что, с большой вероятностью, уринцы уничтожают высотки после отхода. Не впервые.
      1. Абигор
        Абигор Сегодня, 07:35
        +4
        Нет,это не высотка,это этажа на три так называемый "Городской народный дом" на "Аллее троянд".Северо-запад города,за "железкой",нашел в "Google Earth".Значит,наши уже близко.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:45
        0
        Цитата: Прокоп_Свинин
        Так что, с большой вероятностью, уринцы уничтожают высотки после отхода. Не впервые.

        А сколько же тротила ушло на взрыв. Не уж то у них столько запасов, что могут сотворить такое представление. Не верю.
    4. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 07:45
      +3
      В одноклассниках есть видео от наземного наблюдателя с нашей стороны и комент о складе.И для конспирологов из цип и со-при обрушении зданий управляемым зарядом взрыв не очень высокий и широкий с большим количеством пыли.
    5. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 07:46
      +1
      не ясно - это наши засандалили или всё же шароварные здание подорвали?

      Если гады дома взрывают, то еще одно свидетельство, что наши все делают правильно, уничтожая эту сволочь.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:55
    +6
    Сообщалось о применении авиабомб от ФАБ-500 до ФАБ-1500.
    Вогнать в землю нациков без всяких сантиментов, они заслужили дорогу в Ад.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:11
      -1
      Цитата: rotmistr60
      они заслужили дорогу в Ад.

    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:17
      +3
      Цитата: rotmistr60
      Сообщалось о применении авиабомб от ФАБ-500 до ФАБ-1500.
      Вогнать в землю нациков без всяких сантиментов, они заслужили дорогу в Ад.

      Конашенкову нужно заявить, что такой силы удар в последствии будет считаться самым маленьким winked
  4. Семибор_Магомедович
    Семибор_Магомедович Сегодня, 07:01
    +1
    А зачем оригинал видео обрезали, из которого понятно, что это был подрыв дома украинцами, после его оставления? Не меньше месяца уже такая тактика – в старом доме поджигают заранее заготовленные шины, мусор, мебель итд, чтобы скрыть отход с позиции и не дать штурмующим занять дом, так как дым плотный и едкий, после прогорания подрывают покинутый дом либо пустым, либо выжидая, когда в него зайдут штурмующие/сапёры.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:20
      +2
      Цитата: Семибор_Магомедович
      такой тактике ВСУ прибегают в том случае, когда контроль над кварталом утрачивают и отходят в городе дальше - в западном направлении.

      Так про это обрезанное видео однозначно написано, что
      к такой тактике ВСУ прибегают в том случае, когда контроль над кварталом утрачивают и отходят в городе дальше - в западном направлении.
      1. Семибор_Магомедович
        Семибор_Магомедович Сегодня, 07:29
        0
        Так про это обрезанное видео однозначно написано, что

        Новость написана не однозначно, указано "а может бомба, а может и сами", хотя в оригинальном видео, без обрезки, сразу понятно, что не "или-или". Это какая-то никчёмная попытка высосать пэрэмогу из видео подрыва старой позиции самими ВСУ.
    2. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 07:21
      -1
      А зачем оригинал видео обрезали, из которого понятно, что это был подрыв дома украинцами, после его оставления?

      Что бы врать было проще и легче. А иначе из чего можно так легко нацарапать ура-патриотическую статью.
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 07:38
        +1
        Отстали от жизни. Патриотические статьи писать же давно не в моде. Скорее наоборот. Вранье тут не причём, как Вы нацарапали. Почему не подходит вариант, что противник хранил боекомплект в городском здании Артемовска, а при отходе его подорвал? А где ещё они могли хранить, ясное дело, что в здании.
  5. esl462
    esl462 Сегодня, 07:35
    +4
    Аллея роз. Учитывая, что всу там упорно обороняются и отходить не собираются-скорее фаб. Да и не похожи кадры на подрыв дома при таком выброс вверх.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:12
      +1
      не похожи кадры на подрыв дома при таком выброс вверх.

      Похоже на подземный взрыв. Там же много чего под землей. А то, что коптер снимал значит взрыв был спланирован.
  6. Tzar
    Tzar Сегодня, 07:56
    +1
    С такими снарядами перемолка укров пойдёт быстрее good
  7. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 08:39
    +1
    Хочу заметить взрыв был рядом с домом дом просто накрыло дымовой занавесой.