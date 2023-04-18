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Конгрессмен внёс резолюцию о раскрытии администрацией Байдена количества военнослужащих США на Украине

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Конгрессмен внёс резолюцию о раскрытии администрацией Байдена количества военнослужащих США на Украине

На фоне так называемой «утечки секретных документов Пентагона» на рассмотрение в палату представителей внесена резолюция, обращающая на себя особое внимание. Автором этой резолюции является конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц.

Инициатива предполагает раскрытие американской администрацией точного числа военнослужащих США, находящихся на сегодняшний день на территории Украины.

Мэтт Гетц:

Эта резолюция обяжет президента Байдена передать в палату представителей копии всех документов, включая приказы и распоряжения о военной помощи Украины. Резолюция предполагает и то, чтобы глава Пентагона Ллойд Остин раскрыл всю информацию о пребывании на территории Украины американских военнослужащих.

По словам конгрессмена, сегодня складывается парадоксальная ситуация. Заключается она в том, что американский народ даже не знает, участвуют ли американские военные в той или иной степени в боевых действиях на Украине.

Ранее «утечку» о присутствии американских кадровых военнослужащих на Украине прокомментировал координатор по вопросам безопасности в Белом доме Джон Кирби. По его словам, на Украине «действительно есть небольшое присутствие американских спецназовцев».

Кирби:

На поле боя их нет. Они в основном отвечают за безопасную доставку вооружения Украине.

Это американские военнослужащие из отрядов спецназа. Сообщается, что они сосредоточены якобы исключительно на сопровождении грузов военного характера.

Ранее Гетц вносил на рассмотрение конгрессом резолюции о прекращении оказания военной помощи Украине.
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17 комментариев
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  1. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:18
    +1
    На поле боя их нет. Они в основном отвечают за безопасную доставку вооружения Украине

    А нельзя устроить очень опасную доставку вооружений Украине?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:27
      +2
      На фоне так называемой «утечки секретных документов Пентагона» на рассмотрение в палату представителей внесена резолюция, обращающая на себя особое внимание. Автором этой резолюции является конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц.

      Ну, слив мне понятен, это для обозначения своего отношения к начавшему проявлять самостоятельность Зеленскому, а вот конгрессмены, похоже заполошились внепланово.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 07:30
        +3
        А может, утечка данных тут ни при чём.

        Настоящая причина - уничтожение бункера с американскими офицерами и генералами.
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 07:46
          +1

          Ilya-spb (Илья)
          Сегодня, 07:30
          НОВЫЙ

          +1
          А может, утечка данных тут ни при чём.

          Настоящая причина - уничтожение бункера с американскими офицерами и генералами.
          как то мельком проскакивала такая инфа. Но кто же подтвердит такой факт? Только при взятии в плен какого их енерала из генштаба всу.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 08:49
            0
            Цитата: Ilya-spb
            А может, утечка данных тут ни при чём.
            Настоящая причина - уничтожение бункера с американскими офицерами и генералами.

            А что? Нормальное предположение! Я эту версию вполне себе поддерживаю! А именно.

            В конгрессе США полно депутатов, так или иначе связанных с положением дел в ВС и ВПК США! И у них вполне могут быть реальные вопросы к госдепу США и к самому президенту Байдену о вовлечённости США в ВД Укрорейха.
            А слухи о гибели американских генералов в Украине на стороне Киева могут расходиться, как круги по воде, далее по всей Америке в качестве именно непосредственного участия ВС США на ТВД Украины в войне против России.
            Понятно, что американскими генералами участие и степень вовлечённости ВС США в войне против России в Украине явно не обходится!
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:18
    0
    Участие в войне военнослужащих армии США разрешается только при угрозе самим США, так что "для транспортировки" послать спецназ - прямое нарушение Бидоном законов США. Если еще и без ведома Конгресса, то ПО ИХ законам там полный Пэ и импичмент с основаниями...
    Так что у них там такое... Короче, аналог Ледового побоища - но двумя матерными словами, нагревается)))
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:33
      +2
      Цитата: Bingo
      ослать спецназ - прямое нарушение Бидоном законов США. Если еще и без ведома Конгресса, то ПО ИХ законам там полный Пэ и импичмент с основаниями...

      Вы о каких международных законах? Англосаксы же четко заявляют, что все должны жить по порядку основанному на правилах, который служит интересам США.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 08:19
        0
        Да каких международных?!!! Там же самые страшные - по законам США он просто преступник, вот в чем беда, от международных он бы и не чесался!!!
    2. Черепавлик
      Черепавлик Сегодня, 08:24
      +1
      Цитата: Bingo
      там полный Пэ и импичмент с основаниями...

      Но импичмент, скорее всего, не стартует. Элктродеда некем заменить: вицепрезидент К. Харрис настолько глупа, что про нее даже американцы говорят "Ну, тупая!". Кроме шуток, есть серьезные сомнения, что она сможет читать с телесуфлера лучше чем сегодняшний зомби.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:20
    +3
    Эта резолюция обяжет президента Байдена передать в палату представителей копии всех документов, включая приказы и распоряжения о военной помощи Украины

    По законам США ответ президент должен дать ровно через две недели. Интересно, что скажет. Кирби уже не отмахается от своего вранья.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:37
      +3
      Цитата: Егоза
      Эта резолюция обяжет президента Байдена передать в палату представителей копии всех документов, включая приказы и распоряжения о военной помощи Украины

      По законам США ответ президент должен дать ровно через две недели. Интересно, что скажет. Кирби уже не отмахается от своего вранья.

      Как и всегда, будут затягивать это дело, и "бросить на стол дохлую кошку", т.е. для отвлечения внимания найдут другое информационное событие.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:28
    +1
    Ага, раскроют они. Ну не для сми точно. И всегда есть волшебное-по соображениям защиты демократии и нац безопасности.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:33
    +1
    Конгрессмен внёс резолюцию о раскрытии администрацией Байдена количества военнослужащих США на Украине
    . Да ладно, это унутренние, политические разборки, не более того...
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:43
    +1
    По словам конгрессмена, сегодня складывается парадоксальная ситуация. Заключается она в том, что американский народ даже не знает, участвуют ли американские военные в той или иной степени в боевых действиях на Украине.
    Пусть спросят в МО РФ. Только за прошлую неделю ПЯТЬ мерикатосов ( это только официально!!!, а сколько их под завалами, да под ТОСочками испарилось!!! ) ушли к бандере на свиданку. Без возврата назад
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:47
    +1
    Если вна украине погибает американец и остаётся тело,труп сразу получает статус отставника.Администрация,пентагон ,госдеп не причём.Только количество трупов отправляемся в США из Украины может сдвинуть с мёртвой точки этот вопрос.Кстати американцы комментируя такие статьи в СМИ уже задают этот вопрос.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:56
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Если вна украине погибает американец и остаётся тело,труп сразу получает статус отставника.Администрация,пентагон ,госдеп не причём.Только количество трупов отправляемся в США из Украины может сдвинуть с мёртвой точки этот вопрос.Кстати американцы комментируя такие статьи в СМИ уже задают этот вопрос.

      Конечно, ни одна война не проходит незаметно.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:00
    0
    чтобы глава Пентагона Ллойд Остин раскрыл всю информацию о пребывании на территории Украины американских военнослужащих.
    Сейчас раскроют всю информацию, как же. Представители Пентагона на слушаниях в Конгрессе вертятся, как уж на сковородке, стараясь прямо не отвечать на поставленные вопросы, а некоторые и под присягой соврут и глазом не моргнут. Поэтому какой бы величиной не были конгрессмены, а правду о количестве американских в/сл, выполняемых ими задачах (реальных) и потерях можно будет узнать только через какое-то время и то под давлением со стороны Конгресса.