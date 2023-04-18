Конгрессмен внёс резолюцию о раскрытии администрацией Байдена количества военнослужащих США на Украине

Эта резолюция обяжет президента Байдена передать в палату представителей копии всех документов, включая приказы и распоряжения о военной помощи Украины. Резолюция предполагает и то, чтобы глава Пентагона Ллойд Остин раскрыл всю информацию о пребывании на территории Украины американских военнослужащих.

На поле боя их нет. Они в основном отвечают за безопасную доставку вооружения Украине.

На фоне так называемой «утечки секретных документов Пентагона» на рассмотрение в палату представителей внесена резолюция, обращающая на себя особое внимание. Автором этой резолюции является конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц.Инициатива предполагает раскрытие американской администрацией точного числа военнослужащих США, находящихся на сегодняшний день на территории Украины.Мэтт Гетц:По словам конгрессмена, сегодня складывается парадоксальная ситуация. Заключается она в том, что американский народ даже не знает, участвуют ли американские военные в той или иной степени в боевых действиях на Украине.Ранее «утечку» о присутствии американских кадровых военнослужащих на Украине прокомментировал координатор по вопросам безопасности в Белом доме Джон Кирби. По его словам, на Украине «действительно есть небольшое присутствие американских спецназовцев».Кирби:Это американские военнослужащие из отрядов спецназа. Сообщается, что они сосредоточены якобы исключительно на сопровождении грузов военного характера.Ранее Гетц вносил на рассмотрение конгрессом резолюции о прекращении оказания военной помощи Украине.