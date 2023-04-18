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Во время визита Сергея Лавров в Бразилию власти этой страны призвали США прекратить поставки оружия Украине

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Во время визита Сергея Лавров в Бразилию власти этой страны призвали США прекратить поставки оружия Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в бразильскую столицу. Там он встретился с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Сильва, который буквально на днях совершал визит в Китай.


В Китае Лула выступил за скорейшее завершение украинского конфликта и за формирование группы стран, которые бы приняли все меры для мирного урегулирования. Также в Пекине бразильский президент заявил о закате долларовой гегемонии в мире и о необходимости активизировать переход на взаиморасчёты в национальных валютах.

Как сообщает бразильская пресса, в Бразилиа Сергей Лавров встретился с представителями президентской администрации, главой МИД и был принят президентом страны. В ходе встречи обсуждались вопросы торговли, в том числе торговли в формате БРИКС при взаиморасчётах в национальных валютах. Не обошлось, естественно, и без обсуждения тематики украинского вооружённого конфликта.

Лула да Силва во время встречи с Сергеем Лавровым осудил деятельность США по поставке Украине оружия, указав на то, что это никоим образом не позволяет и не позволит добиться мирного урегулирования.

Бразильский президент:

Если США выступают за скорейший мир на Украине, то зачем поставляют оружие? Есть все основания полагать, что Соединённые Штаты только подстрекают Украину на продолжение войны.

В Вашингтоне не оставили без внимания заявление Лулы. Координатор по вопросам безопасности в Белом доме Джон Кирби, который вместе с Карин Жан-Пьер, по большому счёту, полностью заменяет президента Байдена в плане комментариев всех без исключения событий в мире, назвал слова президента Бразилии так:

Это повторение пропаганды России и Китая. Бразилия в этом плане совершенно не руководствуется фактами.

Сергей Лавров, находясь с визитом в Бразилии и встретившись с главой МИД этой страны Мауро Виейрой, поблагодарил бразильские власти за желание внести вклад в урегулирование ситуации, связанной с украинским конфликтом.

Глава МИД РФ:

Бразилия ответственно подходит к вопросу и понимает весь процесс развития ситуации на Украине.


Сергей Лавров:

Заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Уже не один раз объясняли причины происходящего и цели, которые преследуем. Они заключаются прежде всего в том, чтобы гарантировать отсутствие на территории Украины каких-либо угроз военной безопасности Российской Федерации.
Использованы фотографии:
сайт МИД России
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16 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:35
    +1
    Во время визита Сергея Лавров в Бразилию власти этой страны призвали США прекратить поставки оружия Украине
    . Призывать бандита с большой дороги, занят я охраной купцов, на той же дороге.... такое только в сказках получается.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:46
      +3
      Цитата: rocket757
      Призывать бандита с большой дороги,

      Не мало фактов, когда грабителей и вешали на придорожных деревьях. winked

      Приветствую hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:01
        0
        Привет Геннадий soldier
        Вешали грабителей, не редко, а тех, кто без надёжной "крыши" безобразничал, наверняка, но.... этот конкретный грабитель силу набрал, не малую и справится с ним можно только ВСЕМ МИРОМ!
        Хотя, может они внутри себя чего то не поделятся и передерутся am, тоже вариант не редкий.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:49
      +1
      Бесполезно призывать нацию которая выросло на силе "кольта" к прекращению поставок оружия, они понимают только грубую ответную силу и верят во всемогущество доллара, это их главное оружие. Устраним две эти причины тогда и победим всемирное зло под названием США.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:04
        0
        Сейчас не все так однозначно.
        Кольт, это наверняка серьёзный аргумет, но сила бабла, его количество, это аргумент не менее сильный.
    3. PASus
      PASus Сегодня, 07:58
      +1
      Призывать бесполезно, исключительные только когда "сильно по зубам" понимают.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:39
    +2
    В Вашингтоне не оставили без внимания заявление Лулы.
    мерикатосы вполне могут замутить цветнуху и в Бразилии.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 07:46
      +1
      Заявления Кирби - это как у нас "несущий пургу" Песков. Может ничего не означать.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 07:53
        +2
        Цитата: Магог_
        Заявления Кирби - это как у нас "несущий пургу" Песков. Может ничего не означать.

        Из высказываний стран лидеров формируется позиция их государства, как сигнал своим партнерам.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:49
      +2
      Цитата: a.s.zzz888
      В Вашингтоне не оставили без внимания заявление Лулы.
      мерикатосы вполне могут замутить цветнуху и в Бразилии.

      На Руси это называется "Долг платежом красен". Не зря же они вбухивали миллионы доллЯров в проамериканские НКО Бразилии.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:09
        0

        Теренин (Геннадий)
        Сегодня, 07:49
        На Руси это называется "Долг платежом красен". Не зря же они вбухивали миллионы доллЯров в проамериканские НКО Бразилии.
        Таки, и я о том же. Поднимут спящих, ( ячейки и пр. батальоны ) коктейли "молотова" им в руки, и почалось. Очень бы не хотелось такого развития событий.
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:50
    0
    Путь к миру в Украине, это разделение, и отделение западной части украине и выезде из другой части украины всех бандеровцев либо им будет грозить тюрьма
    Затеять войну с Ядерной державой, при желании Россия может кого угодно уничтожить
    Россия давно не производила оружие, а теперь уже производит.
  4. looker-on
    looker-on Сегодня, 07:55
    +2
    Бразилия отказалась от сохранения нейтралитета по российско-украинскому конфликту и 2 марта проголосовала за принятие резолюции ООН против военной операции России на территории Украины
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:13
      +1

      looker-on (Илья)
      Сегодня, 07:55
      НОВЫЙ
      0
      Бразилия отказалась от сохранения нейтралитета по российско-украинскому конфликту и 2 марта проголосовала за принятие резолюции ООН против военной операции России на территории Украины

      Как ни парадоксально, но факту так и есть.
      ...При голосовании по резолюции с осуждением агрессии России против Украины из стран БРИКС только Бразилия проголосовала за принятие документа. ..
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:09
    +1
    Если США выступают за скорейший мир на Украине, то зачем поставляют оружие?
    Лично мне президент Бразилии, как политик нравится все больше. Бьет бразильским глаголом по англосаксонской брехне.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:33
    0
    Слова.... слова...
    Было бы мило, если бы в результате этого визита появилась бы новая российская военная база.
    Где-нибудь в Сальвадоре... А лучше - на Кубе.