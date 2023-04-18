Во время визита Сергея Лавров в Бразилию власти этой страны призвали США прекратить поставки оружия Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в бразильскую столицу. Там он встретился с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Сильва, который буквально на днях совершал визит в Китай.
В Китае Лула выступил за скорейшее завершение украинского конфликта и за формирование группы стран, которые бы приняли все меры для мирного урегулирования. Также в Пекине бразильский президент заявил о закате долларовой гегемонии в мире и о необходимости активизировать переход на взаиморасчёты в национальных валютах.
Как сообщает бразильская пресса, в Бразилиа Сергей Лавров встретился с представителями президентской администрации, главой МИД и был принят президентом страны. В ходе встречи обсуждались вопросы торговли, в том числе торговли в формате БРИКС при взаиморасчётах в национальных валютах. Не обошлось, естественно, и без обсуждения тематики украинского вооружённого конфликта.
Лула да Силва во время встречи с Сергеем Лавровым осудил деятельность США по поставке Украине оружия, указав на то, что это никоим образом не позволяет и не позволит добиться мирного урегулирования.
Бразильский президент:
Если США выступают за скорейший мир на Украине, то зачем поставляют оружие? Есть все основания полагать, что Соединённые Штаты только подстрекают Украину на продолжение войны.
В Вашингтоне не оставили без внимания заявление Лулы. Координатор по вопросам безопасности в Белом доме Джон Кирби, который вместе с Карин Жан-Пьер, по большому счёту, полностью заменяет президента Байдена в плане комментариев всех без исключения событий в мире, назвал слова президента Бразилии так:
Это повторение пропаганды России и Китая. Бразилия в этом плане совершенно не руководствуется фактами.
Сергей Лавров, находясь с визитом в Бразилии и встретившись с главой МИД этой страны Мауро Виейрой, поблагодарил бразильские власти за желание внести вклад в урегулирование ситуации, связанной с украинским конфликтом.
Глава МИД РФ:
Бразилия ответственно подходит к вопросу и понимает весь процесс развития ситуации на Украине.
Сергей Лавров:
Заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Уже не один раз объясняли причины происходящего и цели, которые преследуем. Они заключаются прежде всего в том, чтобы гарантировать отсутствие на территории Украины каких-либо угроз военной безопасности Российской Федерации.