Если США выступают за скорейший мир на Украине, то зачем поставляют оружие? Есть все основания полагать, что Соединённые Штаты только подстрекают Украину на продолжение войны.

Это повторение пропаганды России и Китая. Бразилия в этом плане совершенно не руководствуется фактами.

Бразилия ответственно подходит к вопросу и понимает весь процесс развития ситуации на Украине.

Заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Уже не один раз объясняли причины происходящего и цели, которые преследуем. Они заключаются прежде всего в том, чтобы гарантировать отсутствие на территории Украины каких-либо угроз военной безопасности Российской Федерации.