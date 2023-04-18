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ВСУ попытались начать наступательную операцию под Угледаром в районе Павловки и Никольского

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ВСУ попытались начать наступательную операцию под Угледаром в районе Павловки и Никольского

На Угледарском направлении украинские формирования начали наступательную операцию. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, ссылаясь на военкоров.


В районе населенного пункта Павловка в атаку пошли десантно-штурмовые группы украинских формирований. Вторым направлением украинского наступления стал район населенного пункта Никольское, где также на российские позиции двинулись штурмовые подразделения ВСУ.

Однако разведка российских войск оперативно установила продвижение формирований противника. После этого координаты наступающих групп ВСУ были переданы артиллерийским подразделениям ВС РФ. По наступающей бронетехнике украинских формирований отработала артиллерия, также были задействованы вертолеты. Удары наносились, в том числе, и управляемыми ракетами.



Как сообщают военкоры, встречные бои продолжались несколько часов. Несмотря на все свое упорство, противник не смог продвинуться вперед и понес значительные потери. Более подробная информация о происходивших событиях пока отсутствует.

Нельзя исключать, что действия на Угледарском направлении представляли собой «репетицию» более масштабного контрнаступления украинских формирований. Ведь Угледарское направление, по некоторым данным, будет одним из основных в случае реализации плана ВСУ по контрнаступлению.

Военкоры пишут, что активные бои в последние недели не были типичны для Угледарского направления, поэтому «шевеление» фронта на данном участке вряд ли происходит беспричинно. Но российские вооруженные силы демонстрируют готовность пресекать подобные попытки врага контратаковать в районе Угледара.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:02
    +2
    То,что там произходит узнаем тольао через несколько дней.На войне ситуация проходит в СМИ с запозданием,ибо врут все
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:17
      +3
      Скорей всего это разведка боем, начнут они в мае.....
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 09:21
        0
        Цитата: Silver99
        Скорей всего это разведка боем, начнут они в мае.....

        Тогда это или не разведка боем или они начнут не в мае... Слишком большой лаг по времени. При таком "зазоре" сам смысл разведки боем теряется.
        Но мне то же это больше напоминает разведку боем... подождем до 21...23 апреля, что время покажет
    2. Маз
      Маз Сегодня, 09:26
      +1
      Дожди две недели идут, какое на хрен наступление? У них БМП и БТР вязнут , не то что танки, зайдите на телегу там подробности боя - БТР и две БМП этой группы завязли, экипажи их покинули и неподвижные машины наши раздолбали, как в тире. и по прогнозу ещё две недели дождей на укрорейхе
      1. Далмация
        Далмация Сегодня, 09:30
        0
        По прогнозу осадков выпадет больше месячной климатической нормы.
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 10:02
        0
        Цитата: Маз
        Дожди две недели идут, какое на хрен наступление?

        Где они идут, а где их уже и нету и поля зеленеют во всю, это как раз на юге.
  2. PASus
    PASus Сегодня, 08:06
    +7
    Очевидно, что поросята под руководством исключительных тщательно готовились к наступлению, проверяли различные участки и их операцич будет очень мощной по номенклатуре техники и средств. Надеюсь ВС РФ готовы.
  3. Илия
    Илия Сегодня, 08:06
    +7
    В Германии ликвидировали отрасль ядерной энергетики, закрыв 3 последних АЭС
    Держитесь, морпехи, на вас пошел удар! Удачи в разгроме укронацистов!
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:08
    +4
    Разведка боем была...наряд сил слабенький.
    Надо посмотреть где у противника склады снабжения сосредоточены и госпиталя и частоту полетов БПЛА в разных районах...а также на какие районы обращает внимание американская разведка.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:16
      +4

      Леха с Андроида. (Леха с Андроида)
      Сегодня, 08:08
      НОВЫЙ
      0
      Разведка боем была...наряд сил слабенький.
      Надо посмотреть где у противника склады снабжения сосредоточены и госпиталя и частоту полетов БПЛА в разных районах...а также на какие районы обращает внимание американская разведка.
      Там в р-не Артемовска, уже пошли ФАБики, различным тоннажом. Надо бы держать на пульсе эту ситуацию, и при случае не пожалеть ВСЕХ средств, для похода всушников на встречу к бандере на пмж.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    +2
    Несмотря на все свое упорство, противник не смог продвинуться вперед и понес значительные потери.
    Наши еще раз дали понять ВСУ пытающимся прощупать нашу оборону, что все потуги по предстоящему "массированному контрнаступлению" в итоге закончатся тем же.
  6. Быков.
    Быков. Сегодня, 08:22
    +2
    бггг. Каждый выход скаклов со своих позиций, истерички-военвхоры с ТГ, сразу контрнаступлением называют. Вот нафига их бредни распространять?
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 08:54
      +2
      Вот нафига...
      Можно согласиться, что это не наступление, а разведка боем. А в условиях спутниковой, авиационной, наземной агентурной разведок незаметно сформировать "силовой кулак", достаточный для масштабного наступления - задача весьма сложная.
      Поэтому противник относительно небольшими группами пытается нащупать бреши в нашей обороне, пробить и по ходу возможного успеха вводить туда последовательно новые ударные и обеспечивающие подразделения... Т.ч., не так уж всё глупо выглядит в действиях противника.
  7. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 08:26
    +1
    Печально, что в окружении Угледара никаких продвижений. Все те же названия в сводках Павловка, Никольское.
  8. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 08:47
    -1
    Зачем тупо ждать удара? Кто там про бей первым глаголил народу ? Нанести мощный удар в неожиданном месте и все влажные мечты украины рассыпается...
    Мечсты с дивана конечно.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 09:58
      0
      Нанести мощный удар в неожиданном месте и...
      Тут всё зеркально : сделать так "на глазах Натовской разведки" вряд ли возможно, как и с той стороны... А расклад наличных сил с обеих сторон позволяет обеспечить на каком-то направлении решающее преимущество ? Пока действия с нашей стороны не позволяют считать, что "тупо ждём". Где есть возможность, там есть продвижение "гусиными шажками", удары по скоплениям живой силы и техники, где противник не смог спрятать их, последние успешные подрывы мостов в полосе 30-40 км в тылах ВСУ управляемыми "планирующими" бомбами, и т.п.
  9. Cronus
    Cronus Сегодня, 09:33
    +1
    Скорее всего да,репитиция,смотрят что делает противник и от этого будут играть в более глобальных планах.Разумеется нада удивлять противника и делать оборону не предсказуемой.Надеюсь наши военные эксперты тоже делают выводы от атак.
  10. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 09:42
    0
    Началось прощупывание? Походу где продавят, там и наступать попробуют, если им главное успех НАТе показать...