ВСУ попытались начать наступательную операцию под Угледаром в районе Павловки и Никольского

На Угледарском направлении украинские формирования начали наступательную операцию. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, ссылаясь на военкоров.В районе населенного пункта Павловка в атаку пошли десантно-штурмовые группы украинских формирований. Вторым направлением украинского наступления стал район населенного пункта Никольское, где также на российские позиции двинулись штурмовые подразделения ВСУ.Однако разведка российских войск оперативно установила продвижение формирований противника. После этого координаты наступающих групп ВСУ были переданы артиллерийским подразделениям ВС РФ. По наступающей бронетехнике украинских формирований отработала артиллерия, также были задействованы вертолеты. Удары наносились, в том числе, и управляемыми ракетами.Как сообщают военкоры, встречные бои продолжались несколько часов. Несмотря на все свое упорство, противник не смог продвинуться вперед и понес значительные потери. Более подробная информация о происходивших событиях пока отсутствует.Нельзя исключать, что действия на Угледарском направлении представляли собой «репетицию» более масштабного контрнаступления украинских формирований. Ведь Угледарское направление, по некоторым данным, будет одним из основных в случае реализации плана ВСУ по контрнаступлению.Военкоры пишут, что активные бои в последние недели не были типичны для Угледарского направления, поэтому «шевеление» фронта на данном участке вряд ли происходит беспричинно. Но российские вооруженные силы демонстрируют готовность пресекать подобные попытки врага контратаковать в районе Угледара.