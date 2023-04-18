Танку Leopard оторвало башню на полигоне в Польше из-за действий украинского экипажа

Занятная история произошла на одном из полигонов Войска Польского, где проходят подготовку украинские военнослужащие. Танку Leopard 2A4 немецкого производства оторвало башню во время съезда с холма. Об этом сообщил ряд Telegram-каналов.
Позже стали известны подробности происшествия. На полигоне тренировались украинские военнослужащие, отобранные для комплектования экипажей передаваемых ВСУ танков Leopard. Как известно, украинские военные долго хвалились, что танкистов подготовят по ускоренным программам. Вот и первые «результаты».
Польский военный эксперт, отставной офицер Войска Польского поручик Петр Павелка рассказал, что два танка могли просто столкнуться. Один танк при спуске с холма наехал на другой и врезался в башню, фактически вырвав ее из корпуса.
На кадрах, которые демонстрируются в сети, можно увидеть переднюю часть танка с большим слоем грязи и следами гусениц. Польский эксперт в своем YouTube-канале заявил, что не может вспомнить, чтобы где-либо ранее он наблюдал такое неумелое управление танком.
Но это – вполне ожидаемый результат ускоренной подготовки украинских экипажей. За несколько недель невозможно подготовить нормального командира танка или механика-водителя, и последствия ускоренной подготовки экипажей танков ВСУ очень скоро ощутят на поле боя, только последствия будут куда более масштабными и тяжелыми, чем от аварии на польском полигоне.
Напомним, что именно танки Leopard составляют основную часть западных танков, переданных ВСУ или находящихся в процессе передачи. Нужное количество танков собирали по всей Европе, отметились даже такие страны как Португалия.