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Танку Leopard оторвало башню на полигоне в Польше из-за действий украинского экипажа

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Танку Leopard оторвало башню на полигоне в Польше из-за действий украинского экипажа

Занятная история произошла на одном из полигонов Войска Польского, где проходят подготовку украинские военнослужащие. Танку Leopard 2A4 немецкого производства оторвало башню во время съезда с холма. Об этом сообщил ряд Telegram-каналов.


Позже стали известны подробности происшествия. На полигоне тренировались украинские военнослужащие, отобранные для комплектования экипажей передаваемых ВСУ танков Leopard. Как известно, украинские военные долго хвалились, что танкистов подготовят по ускоренным программам. Вот и первые «результаты».

Польский военный эксперт, отставной офицер Войска Польского поручик Петр Павелка рассказал, что два танка могли просто столкнуться. Один танк при спуске с холма наехал на другой и врезался в башню, фактически вырвав ее из корпуса.


На кадрах, которые демонстрируются в сети, можно увидеть переднюю часть танка с большим слоем грязи и следами гусениц. Польский эксперт в своем YouTube-канале заявил, что не может вспомнить, чтобы где-либо ранее он наблюдал такое неумелое управление танком.


Но это – вполне ожидаемый результат ускоренной подготовки украинских экипажей. За несколько недель невозможно подготовить нормального командира танка или механика-водителя, и последствия ускоренной подготовки экипажей танков ВСУ очень скоро ощутят на поле боя, только последствия будут куда более масштабными и тяжелыми, чем от аварии на польском полигоне.

Напомним, что именно танки Leopard составляют основную часть западных танков, переданных ВСУ или находящихся в процессе передачи. Нужное количество танков собирали по всей Европе, отметились даже такие страны как Португалия.
Использованы фотографии:
западные медиаресурсы
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51 комментарий
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  1. Snay
    Snay Сегодня, 08:25
    +9
    Ну молодцы чо! Еще более ускоряйте подготовку!
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 08:39
      +3
      С дуру можно и ..........танк сломать..... bully bully
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 09:17
        +2
        Польский эксперт в своем YouTube-канале заявил, что не может вспомнить, чтобы где-либо ранее он наблюдал такое неумелое управление танком.

        А может украинские военнослужащие просто на войну в Украину возвращаться не хотят?
        Вот и посылают таким образом своё командование вместе с иностранными танками "шлёпать куда подальше от них лесом" !
      2. инженер74
        инженер74 Сегодня, 09:23
        +1
        Страна чудес - даже Танковая Фея из известного анекдота материализовалась good
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:35
        0
        Цитата: Alien From
        С дуру можно и ..........танк сломать.

        Это же надо так умудриться, работайте дальше небратья.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:40
      +3
      трактористы селяне по другому не умеют водить
    3. ArtPilot
      ArtPilot Сегодня, 08:45
      +1
      чтоб не успевали наезжать друг на друга
    4. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 08:45
      +1
      Всё нормально, отрабатывали танковый таран. Это часть боевой подоготовки. laughing
    5. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 08:50
      +3
      Ну молодцы чо! Еще более ускоряйте подготовку!

      Верной дорогой идут. Чо железяку жалеть-халявная же.
    6. Fantazer911
      Fantazer911 Сегодня, 09:10
      +2
      Какая красатень, и эти ещё хвалят своё болото, пусть у всех башни сорвёт, только так, конкретно!
    7. Canecat
      Canecat Сегодня, 09:41
      +1
      Цитата: Snay
      Ну молодцы чо!

      Предлагаю выплатить украинскому экипажу 50 % обещанной премии за танк... глядишь и до передовой не доедут. laughing
    8. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:06
      0
      Цитата: Snay
      Ну молодцы чо! Еще более ускоряйте подготовку!

      Экипаж танка, надеюсь, получил внеочередные воинские звания от ГРУ России? lol
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:26
    +3
    Дело Ковпака живёт? Партизаны в действии. Исполнителей уже расстреляли рядышком с убиенным или в укрогестапо сдали?))))
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:48
      +6
      Исполнителя ждет обещанная награда в 10 млн.руб. за уничтоженный "Лерпард". Огласите имя героя! good
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:05
        +1
        Дааа.... Могут подавать заявку. За такое 10млн₽ даже не жалко
  3. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 08:28
    -1
    судя по тону новости- Леопардов можно не опасаться- они ж криворукие..

    "За несколько недель невозможно подготовить нормального командира танка или механика-водителя"

    и почему это нельзя? с нуля - нет конечно, а кто-то думает туда с нуля готовиться поехали, а не танкисты с большим опытом?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:33
      +6
      Вот танкист с большим опытом и наездил.
      Но я тут другое увидел. Леопард слабовато держит таран.
      Понимаю, что в 21 веке этот приём малоприменим. Тем не менее, это тоже характеристика.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:07
        0
        Да. На таран явно не рассчитан. Недочет конструкторам
  4. notingem
    notingem Сегодня, 08:28
    +2
    А мне новость и фото нравиться. Минус две кошки
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:44
      +4
      Отремортируют и поставят в строй.На наших полигонах тоже чудеса случаются.Новость может и приятная,но большой проблемы для них я не вижу.
      1. notingem
        notingem Сегодня, 09:04
        0
        С другой стороны может интенсивность занятий на практике снизиться. Мы то все равно в плюсе
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:28
    +2
    Как трое членов экипажа помещаются в башне? feelЧётко виден след гуски.Езда задним ходом требует внимательности или всётаки передовой столкнулись.

    1. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 08:30
      +4
      Теперь членов экипажа стало на трое меньше... Если не покалечелись, то всё башенное отделение засрали до верху..
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:34
        +2
        Наследники схронных героев г...рязи не боятся.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:43
        +7
        Вот вид с другого ракурса.У меня вопрос :Всушники ездоки имеют право обращаться за премией к Российским Бизнесменам ,за первый уничтоженный Леопард на Украине?Может так дешевле будет! wassat
      3. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:58
        +4
        Зато обзор для механика улучшился. Тюннинг, такой, smile танк-кабриолет
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 09:14
          +1
          Да и блондинку уже не стыдно пригласить на покатушки. hi
    2. notingem
      notingem Сегодня, 08:34
      +2
      Как утром в дальней электричке. Плотно
    3. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:34
      +2
      Матрасники вообще в шоке были - как можно было на гайке воевать зимой в полушубках и валенках. Там и летом то в башне было тесновато. Но ничего, наши деды как то вполне себе справлялись. А тут места побольше, явно.
    4. Сергей Дворников
      Сергей Дворников Сегодня, 09:35
      -2
      В грозном наши танки частенько наезжали друг на друга! Так что если вы "рады что у соседа корова сдохла" то смело записывай эту "победу" на свои счёт!
  6. Рыжий А.П.
    Рыжий А.П. Сегодня, 08:31
    +2
    Даёшь Героя России мехводу! Ну или сколько там за уничтоженного "Леопарда" дают....
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 08:48
      +3
      Деньгами возьмет. Вроде за подбитый 10 лимонов обещали. winked Перефразируя Твардовского "...Вот что значит хлопцу счастье. Глядь- "лимоны" как с куста..." laughing
    2. Сергей Дворников
      Сергей Дворников Сегодня, 09:38
      -3
      А командиру Москвы какую награду нужно вручить за подтопление путинского флагмана- трижды герой всу и замок в Европе?
  7. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:32
    +2
    По сообщениям, на танк наехал резко давший задний ход передний танк - наглядная демонстрация высокой динамики задним ходом танка Leopard 2 по сравнению с традиционно малым задним ходом советских танков, к которому, видимо, и привыкли украинские танкисты

    1. мазута
      мазута Сегодня, 08:59
      +2
      Всё думаю верно.Ориентироваться в незнакомой машине,четко ощущать габариты,приборы и схему управления чувствовать надо время и вождение,вождение,вождение.У каждой машины свои нюансы.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:34
    +4
    Сказано было украинским тролям на ВО: срок подготовки минимум 6 месяцев.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:43
      +6
      А представьте себе как оне на ф16 за три месяца наобучаются. Это будет невиданный для НАТО самолетопад.))))
  9. korwalol
    korwalol Сегодня, 08:36
    +2
    Молодцы! Немедленно выписать премию за первый уничтоженный Леопард
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 08:40
    +2
    А я вот больше удивлен конструкцией танка, чем действиями экипажей. Кто ж так сопряжение башни с корпусом сделал? Танк вообще то должен выдерживать ударную волну ядерного взрыва и не разваливаться, а тут... Не помогли ли этому инциденту "шаловливые ручки" польских мастеров ремонтников
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:40
    +2
    Танк, конечно, вряд ли под списание (разве что там будет прогиб днища или бортов от удара), но точно угодил в ремонт. Многие узлы в башне, да и в корпусе - под замену. Одной возни с заменой ВКУ сколько. Так держать, молодечики!!!
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:40
    +1
    Танку Leopard оторвало башню на полигоне в Польше из-за действий украинского экипажа
    . Дело было не в бобине, скакуасы сидел в "кабине"!
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:43
    +1
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    демонстрация высокой динамики задним ходом танка Leopard 2 по сравнению с традиционно малым задним ходом советских танков,

    Так советским/российским танкам задняя скорость нужна для организованного отхода на заранее подготовленные позиции, а западным танкам высокая задняя скорость необходима для того, чтобы быстро, но неорганизованно драпать.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:54
      +1
      Цитата: Дилетант
      западным танкам высокая задняя скорость необходима для того, чтобы быстро, но неорганизованно драпать.

      Двигатели и коробки лучше у германских танков, хорошая маневренность на поле боя.
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:45
    +1
    Ну потому и америкосы не дали пушку этим... С небес спустившимся...

    было большое подозрение, что с "Бредли" также снимут пушки "Бушмастер". Правда, такого откровенного "кидка" не ожидалось - так как на "обучении" и в процессе "перевозки" БМП были с пушкой.

    А вообще - немцы тоже мастера...
    https://ic.pics.livejournal.com/afirsov/14754672/1634976/1634976_original.gif
    Тут гифка, надо смотреть именно в процессе) Несколько неуютно себя представить в башне - там же затвор КЭЭЭК... Пока тебя самого вперед швыряет...
  15. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:49
    +2
    Ну что украинцы - привыкайте к deutsche Scheise!
  16. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 08:51
    +1
    ремонтопригоден - не зачет. повторить!
  17. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:59
    +1
    Широко разрекламированная прочность Леопардов оказалась самую чуточку преувеличенной. laughing good
  18. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:09
    +3
    Пацанам так понравилась немецкая машина: климат-контроль, аудиосистема, кожаный салон... кресла с подогревом... все дела..., что им просто башню снесло.
    Предлагаю: понять и простить. (с)
  19. Тёплый Ватник
    Тёплый Ватник Сегодня, 09:20
    +1
    вы им ещё самолёты дайте,они вам покажут мастер-класс))), рождённый ползать, рагуль зовётся)))
  20. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:34
    +1
    Peut être l'équipage du char qui a chevauché le Leopard voulait il toucher la prime promise pour la destruction d'un Leopard ?
    Ou alors voulait il assouvir un vieux ...fantasme ! :-)

    Может быть, экипаж танка, который ехал на Леопарде, хотел, чтобы он получил награду, обещанную за уничтожение леопарда ?
    Или он хотел насытить старую ... фантазию ! :-)
  21. Void
    Void Сегодня, 09:40
    0
    Отвал башки............................................