Артиллерия ЧВК «Вагнер» уничтожила украинскую бронетехнику и блиндаж точными ударами

Есть попадание! У них бк [боекомплект] рвется, блиндаж полыхает! Вижу взрыв!

На Артемовском направлении продолжаются масштабные бои ЧВК «Вагнер» с украинскими формированиями. Артиллерия ЧВК «Вагнер» уничтожила украинскую бронетехнику и блиндаж одного из формирований ВСУ точными ударами.Видеокадры ударов показал Telegram-канал WarGonzo. На записи видно, как артиллеристы «музыкантов» работают по украинским позициям. Впечатляет точность ударов российской артиллерии. Сначала артиллеристы получают координаты цели, потом наводят орудие и наносят удар.- кричит российский боец (наводчик).Также военкоры сообщают, что украинские формирования пытаются подвозить личный состав и технику к Артемовску (Бахмуту) по полям, обходя основные дороги. Ведь сейчас артиллерии ЧВК «Вагнер» удалось установить огневой контроль над путями снабжения ВСУ в городе, которые связывают его с еще остающимися под контролем украинских формирований Константиновкой и Часов Яром.Но и над «запасными» путями снабжения украинской группировки, пролегающими по полям и бездорожью, наши артиллеристы также установили огневой контроль. Теперь они жестко пресекают любые попытки ВСУ направить в Артемовск дополнительные силы или боеприпасы. Как только засекается передвижение украинских войск, моментально начинает работать артиллерия и вскоре повторяется то, что мы видим на кадрах.