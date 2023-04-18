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Артиллерия ЧВК «Вагнер» уничтожила украинскую бронетехнику и блиндаж точными ударами

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Артиллерия ЧВК «Вагнер» уничтожила украинскую бронетехнику и блиндаж точными ударами

На Артемовском направлении продолжаются масштабные бои ЧВК «Вагнер» с украинскими формированиями. Артиллерия ЧВК «Вагнер» уничтожила украинскую бронетехнику и блиндаж одного из формирований ВСУ точными ударами.


Видеокадры ударов показал Telegram-канал WarGonzo. На записи видно, как артиллеристы «музыкантов» работают по украинским позициям. Впечатляет точность ударов российской артиллерии. Сначала артиллеристы получают координаты цели, потом наводят орудие и наносят удар.

Есть попадание! У них бк [боекомплект] рвется, блиндаж полыхает! Вижу взрыв!

- кричит российский боец (наводчик).


Также военкоры сообщают, что украинские формирования пытаются подвозить личный состав и технику к Артемовску (Бахмуту) по полям, обходя основные дороги. Ведь сейчас артиллерии ЧВК «Вагнер» удалось установить огневой контроль над путями снабжения ВСУ в городе, которые связывают его с еще остающимися под контролем украинских формирований Константиновкой и Часов Яром.




Но и над «запасными» путями снабжения украинской группировки, пролегающими по полям и бездорожью, наши артиллеристы также установили огневой контроль. Теперь они жестко пресекают любые попытки ВСУ направить в Артемовск дополнительные силы или боеприпасы. Как только засекается передвижение украинских войск, моментально начинает работать артиллерия и вскоре повторяется то, что мы видим на кадрах.
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3 комментария
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  1. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 08:50
    +5
    Es darf jetzt keine Gnade und kein Pardon
    für diese Bande von Kindermördern geben...!!
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 09:07
      +2
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Es darf jetzt keine Gnade und kein Pardon
      für diese Bande von Kindermördern geben...!!

      ПЕРЕВОД
      Не должно быть пощады и прощения
      этой банде детоубийц прямо сейчас ...!!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:15
    +1
    Продолжается ежедневная боевая работа. То, что артиллеристы бьют точно - похвально, т.к. опыт нарабатывается с практикой, а практика ежедневная.